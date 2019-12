Rektor Uniwersytetu Gdańskiego: Profesorowie na czele listy najbardziej poważanych zawodów

Rektor podkreśla: świetnie, że dwie gdańskie uczelnie znalazły się w gronie uczelni badawczych wybranych przez MNiSW.

Jego Magnificencja przekonuje także, że badania naukowe w Polsce stoją na dobrym poziomie. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać sukcesów...

Malejąca liczba studentów? Prof. Jerzy Piotr Gwizdała przypomina, że to raczej problem uczelni prywatnych. Publiczne nie narzekają na brak chętnych do nauki.

PulsHR.pl: Kluczowym elementem Ustawy 2.0 był wybór uczelni badawczych. Jak ocenia pan rektor efekty tego procesu?

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego: - To pierwsza edycja konkursu i zmiana może nastąpić dopiero za sześć lat. Wszystkim wybranym uczelniom należą się wielkie gratulacje.

Cieszymy się szczególnie z faktu, że w tym gronie znalazły się aż dwie uczelnie z Gdańska - Gdański Uniwersytet Medyczny, z którym wspólnie prowadzimy jeden z najlepszych wydziałów w Polsce - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, oraz Politechnika Gdańska.

Trzeba także podkreślić, że Uniwersytet Gdański znalazł się na 13. miejscu w elitarnym gronie 20 najlepszych polskich uczelni zakwalifikowanych do pierwszego etapu konkursu. To oznacza, że otrzymamy dodatkowe 6 mln zł na rozwój potencjału naukowo-badawczego. Zamierzamy te środki dobrze wykorzystać, by nadal realizować ambicje naszej akademickiej społeczności - dołączenia do grona uczelni badawczych.

Czytaj też: Wirtualna rzeczywistość pomaga szkolić pracowników

Uczelnie badawcze to tzw. sztandarowy projekt nowej ustawy, ale - w mojej ocenie - szczególnie pozytywnie trzeba ocenić zmianę sposobu kształcenia doktorantów, czyli powołanie szkół doktorskich, oraz sposób podziału subwencji, która obejmuje łącznie i dydaktykę, i badania.

Czy jakość polskich badań i liczba wdrożeń może się poprawić w 2020 r.? Zwiększy się? Jak tego dokonać?

- Jakość badań naukowych w Polsce nie jest niska, a w wielu obszarach znajdujemy się na bardzo wysokim poziomie. Na przykład badania w dziedzinie fizyki kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim to bez wątpienia światowa liga.

CZYTAJ DALEJ »

Jakość badań zależy od środków finansowych, także w kwestii wdrożeń. Ważnym elementem jest również spójny system oraz wszechstronna współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym, także na arenie międzynarodowej. To jednak procesy, które wymagają czasu - chociażby dlatego, że projekty badawcze realizowane przez kilka lat. Nasza uczelnia, jak dotąd z sukcesami, stara się o środki finansowe na badania z różnych źródeł, przede wszystkim z programów europejskich. Jednym z sukcesów, którym możemy się pochwalić, a który będziemy wcielać w życie w ciągu kilku najbliższych lat, jest dołączenie do grona pięciu polskich uczelni, tworzących - w ramach międzynarodowych konsorcjów - sieć uniwersytetów europejskich. Wraz z naszymi partnerami - uniwersytetami z Hiszpanii, Niemiec, Malty, Francji i Chorwacji - wspótworzymy Europejski Uniwersytet Nadmorski - European University of the Seas. Jestem jednak przekonany, że coraz silniejsze przesuwanie akcentów na umiędzynarodowienie uczelni i współpracę z otoczeniem gospodarczym otwiera możliwości przyspieszenia tych procesów. Czytaj też: Te bariery blokują rozwój polskich uczelni Nie ucieka naszej uwadze, że liczba studentów od lat maleje. Czym będzie ten trend w 2020 r. dla polskich uczelni? - Silne publiczne uczelnie nie odczują braku kandydatów na studia. Mniejsza liczba studentów od kilku lat pojawia się na studiach niestacjonarnych oraz na uczelniach niepublicznych, a zatem - na płatnych formach studiów. Sytuację zmienia także fakt powołania uczelni badawczych, które muszą osiągnąć wskaźnik 10 studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. Uniwersytet Gdański nie będzie ograniczał rekrutacji - przeciwnie, wzorem lat ubiegłych planujemy powoływanie nowych kierunków studiów, na których chcemy kształcić poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Uczelnie dbające o wysoką jakość kształcenia i potrafiące sprostać zmianom cywilizacyjnym na miarę XXI wieku nie powinny obawiać się braku kandydatów. Pojawi się raczej inny problem - szkoły wyższe będą rywalizować o najlepszych absolwentów szkół średnich. CBOS opublikował badania, wedle których praca robotnika, strażaka lub pielęgniarki jest podobnie oceniana jak profesja naukowca czy dydaktyka "w randze" profesora. Prestiż pracy na uczelni spada? - Od lat wyniki badań CBOS w tym zakresie kształtują się podobnie i profesorowie znajdują się na czele listy najbardziej poważanych zawodów. Profesor cieszy się ponad 80-procentowym zaufaniem społecznym i ten wskaźnik nie spada, co oznacza, że prestiż pracy na uczelni jest wysoki. W mojej ocenie status naukowca i nauczyciela akademickiego nadal jest powodem do dumy. Sukcesy i zawodowe osiągnięcia związane są z ciężką pracą i wieloma latami wyrzeczeń, ale dają ogromną satysfakcję. Słychać także to i owo o płacach w polskiej nauce i na uczelniach... Czy 2020 r. przyniesie poprawę wynagrodzeń? W 2019 r. takie podwyżki były. - Satysfakcja, o której mówiłem, niestety nie przekłada się na zarobki. Pensje na uczelniach mogą powodować wrażenie niskiego prestiżu pracy nauczyciela akademickiego. Od lat staramy się tę sytuację zmienić, bo ma ona wpływ na zatrudnianie najlepszych młodych naukowców, którzy mogą podbijać świat swoimi badaniami. W 2019 roku otrzymaliśmy niewielkie wyrównania, ale oczekiwania ze strony polskich uczelni są jednak wyższe. Nie chodzi tylko o wynagrodzenia; przede wszystkim ważny jest przyrost nakładów na naukę. Mamy nadzieję, że uda się te środki zwiększyć.