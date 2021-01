Reforma szkolnictwa wyższego. Co się zmieniło przez trzy lata

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki przedstawił podsumowanie trzech lat wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego. - W przypadku tak szerokiej i kompleksowej reformy sprawne i skuteczne wdrażanie jej poszczególnych rozwiązań musiało zostać rozłożone w czasie - podkreślano na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Autor:KDS

• 15 sty 2021 22:22





Dokument przedstawiony posłom to 34-stronicowa informacja zawierająca opis najważniejszych zmian, jakie zaszły od 2018 roku na polskich uczelniach wyższych. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W piątek (15 stycznia) odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podczas spotkania Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki przedstawił informację na temat procesu wdrażania zapoczątkowanej w 2018 roku reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Widzimy, że reforma stworzyła otwartą przestrzeń do dyskusji nad zmianami w szkolnictwie wyższym, pojawiają się oceny, opinie, sygnały o konieczności zmian - mówił wiceminister w trakcie posiedzenia.

Dokument przedstawiony posłom to 34-stronicowa informacja zawierająca opis najważniejszych zmian, jakie zaszły od 2018 roku na polskich uczelniach wyższych. Nowe wymagania, które w trakcie ostatnich trzech lat uczelnie musiały spełnić dotyczyły m.in. ustalenia podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania oraz struktury, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętych w uczelniach statutach, a także innych aktach wewnętrznych np. regulaminach organizacyjnych, regulaminach studiów, regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania.

- W przypadku tak szerokiej i kompleksowej reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki sprawne i skuteczne wdrażanie jej poszczególnych rozwiązań musiało zostać rozłożone w czasie. Już dziś widać wiele efektów wdrażania nowych przepisów, np. w sposobie zarządzania uczelnią, w zmianach w strukturze organizacyjnej. Podstawowym założeniem jest stopniowe i harmonijne wdrażanie reformy, a pełne efekty będą mogły być obserwowane po kilku pełnych latach funkcjonowania (pierwsza ewaluacja) - możemy przeczytać w informacji.

Wiceminister poinformował, że 64 uczelnie publiczne zostały poddane audytowi w kwestii wdrażania reformy. W 100 proc. badanych uczelni statuty zostały ustalone na czas. Aż 86 proc. placówek wybrało wydziały jako jednostkę organizacyjną.

Jasne wynagrodzenia

Odnosząc się do spraw pracowniczych, warto przypomnieć, że reforma wprowadziła nowy system wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich. Obecnie punktem wyjścia dla ich ustalenia jest obecnie minimalne wynagrodzenie profesora, które zostało ustalone w rozporządzeniu MNiSW i wynosi 6 410 zł brutto. Jest to wzrost o 1 020 zł brutto w stosunku do poprzednio obowiązującej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora.

I tak, wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora (tj. 3 205 zł), z tym że dla: profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora (tj. 5 320,3 zł), a adiunkta – nie mniej niż 73 proc. (tj. 4 679,3 zł), minimalnego wynagrodzenia profesora. - Udało się stworzyć jasny i przejrzysty sposób wynagradzania pracowników uczelni. Regulacje precyzują w jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie - podkreślał wiceminister Murdzek. Wprowadzono trzy grupy pracownicze nauczycieli akademickich: dydaktyczną, badawczą i badawczo-dydaktyczną oraz określono ich podstawowe obowiązki – każdy nauczyciel został także zobowiązany do podnoszenia własnych kompetencji i uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni. Mniej papierologii Wiceminister zaznaczał też, że udało się zmniejszyć obowiązki biurokratyczne. M.in. zmniejszono liczbę aktów wykonawczych, odstąpiono od obowiązku wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyjęcia na studia – przyjęcie następuje w drodze wpisu na listę studentów, uczelnie mają możliwość prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej, przestały gromadzić kopie dowodów osobistych studentów czy też usprawniono kwestie związane z problematyką archiwizacji dokumentacji uczelni niepublicznej w przypadku jej likwidacji. Od roku akademickiego 2018/2019 zniesiono wymagania związane z koniecznością posiadania minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów – uczelnie często koncentrowały się wyłącznie na spełnieniu warunków formalnych na minimalnym poziomie, niż do dbałości o faktyczną jakość kształcenia, warunki formalne stanowiły również barierę w prowadzeniu studiów wspólnych, w tym w porozumieniu z uczelniami zagranicznymi. Nauczanie nauczycieli po nowemu Wiceminister Murdzek przypomniał też, że reforma wprowadziła szereg zmian w kształceniu nauczycieli. - Ich celem było wzmocnienie jakości kształcenia nauczycieli, ich przygotowania merytorycznego i pedagogicznego do wykonywania zawodu - mówił Murdzek w trakcie posiedzenia. Nowe zasady pozwalają na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela tylko w uczelniach dających gwarancję wysokiej jakości kształcenia, przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, na podstawie programów studiów/studiów podyplomowych opracowanych zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli. Wprowadzono też wymóg raportowania przez uczelnie w Systemie POL-on kształcenia nauczycieli na studiach – uczelnie są zobowiązane do wskazywania kierunków studiów, na których odbywa się takie kształcenie oraz studentów – uczestników kształcenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.