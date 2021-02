Raport NIK o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: są uwagi

Zwiększenie nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i obsługą programów strategicznych przez NCBR czy też rzetelne przygotowywanie tych programów i konkursów. To kilka z wielu uwag, jakie po kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wystosowała Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem NIK w NCBR dochodziło do naruszania procedur wewnętrznych, a niekiedy do łamania przepisów prawa.

Autor:KDS

• 22 lut 2021 19:59





Zdaniem NIK, realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zdaniem NIK, realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa.

Z raportu wynika, że NCBR naruszało własne procedury wewnętrzne, a niekiedy też i przepisy prawa. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie w pełni korzystał z przysługującego mu prawa nadzoru i ewaluacji.

Jak podaje NIK, w latach 2011-2020 realizacja strategicznych programów badań naukowych (166 projektów badawczych o wartości dofinansowania 1,8 mld zł) przyniosła duży wzrost liczby nowych zespołów badawczych, uzyskanych stopni naukowych, publikacji i cytowań. Natomiast nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa.

- Inne wskaźniki, jak np. liczba przedsiębiorstw utworzonych do komercjalizacji nowych rozwiązań, zwiększenie przychodów ze sprzedaży lub licencji praw własności przemysłowej bądź wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) podmiotów pozabudżetowych - zrealizowano w niewielkim stopniu - czytamy w raporcie NIK.

Co więcej, z raportu wynika, że NCBR naruszało własne procedury wewnętrzne i zasady zarządzania programami strategicznymi, m.in. powoływało koordynatorów programów bez przeprowadzenia otwartego konkursu (dwa przypadki) oraz dopuszczało do konfliktu interesów poprzez niewyłączenie się członków komitetów sterujących z udziału w ocenie merytorycznej projektów i ich zmian.

Z kolei wykonawcy projektów prawidłowo utworzyli konsorcja naukowe, wydatkowali przewidziane środki i wykorzystywali aparaturę badawczą. W trzech skontrolowanych projektach zakładane wartości wskaźników nie zostały jednak osiągnięte.

Coraz wyższe koszty

NIK w swoim raporcie zwraca uwagę, że jednocześnie wzrastają koszty obsługi programów strategicznych (np. koszty opinii ekspertów, koszty obsługi komitetów sterujących itp.) pokrywane z dotacji podmiotowej.

- NCBR dokonuje systematycznej ewaluacji programów strategicznych i aktualizuje ich założenia i harmonogramy. Nierzetelnie jednak monitoruje postęp ich realizacji, co wyklucza bieżącą ocenę postępów realizacji programów i ewentualne reakcje w postaci działań naprawczych. Realizację programów strategicznych poprzedzała ewaluacja ex-ante - założeń i możliwości osiągnięcia celów programów, NCBR prowadzi też ewaluację on-going lub mid-term, czyli w trakcie trwania realizacji, obejmującą ocenę efektywności programów i ich zgodności z założeniami - czytamy w raporcie. Jednocześnie żaden z kontrolowanych programów strategicznych realizowanych na podstawie KPB nie został zakończony, co uzasadniałoby przeprowadzenie ewaluacji ex-post - jednak tego rodzaju ewaluację, dotyczącą wyników i przyczyn ew. nieosiągnięcia celów, NCBR przeprowadziło wobec pięciu programów i projektów strategicznych realizowanych poza KPB. NIK zauważa, że zakupiona lub wytworzona w projektach aparatura i sprzęt badawczy były zgodne z wykazem aparatury przewidzianym w umowach, pozostawały własnością wykonawców i były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem przewidzianym w opisie projektów. Udział finansowy przedsiębiorców w projektach realizowanych w ramach programów strategicznych wyniósł łącznie 0,27 mld zł, podczas gdy w kosztach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedsiębiorcy partycypowali na poziomie 9,31 mld zł. Minister skontrolowany Nieprawidłowości NIK wykrył również w resorcie nauki, któremu podlega NCBR. Jak wskazuje NIK, minister NiSW zapewnił finansowanie programów strategicznych (choć wysokość środków nie była zwiększana w sposób przewidziany w ustawie o NCBR, tj. wraz ze wzrostem finansowego udziału właściwych podmiotów w realizację tych zadań), w ramach sprawowanego nadzoru przyjmował sprawozdania NCBR z ich realizacji i kontrolował je w ograniczonym zakresie. Nie korzystał jednak z opinii i konsultacji Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego w zakresie polityki naukowej państwa i podmiotu, który przygotował KPB. - Minister nie w pełni weryfikował zasadność planowanych przez NCBR kosztów realizacji i obsługi programów strategicznych, a to wskutek niewyodrębnienia kwot na poszczególne programy w kwotach dotacji celowej i podmiotowej. Ponadto w następstwie wadliwych rozwiązań nie dokonywano weryfikacji kosztów, a przyjmowano, że obsługa poszczególnych zadań wynosi tyle samo - wskazują autorzy raportu. W ich opinii, minister nie ocenił też wpływu programów strategicznych na realizację celów polityki naukowej państwa ani nie przeprowadził ewaluacji KPB, co byłoby celowe w kontekście prac nad nowym dokumentem strategicznym - polityką naukową państwa. W rezultacie nie miał wiedzy, w jaki sposób ogłoszone na podstawie KPB strategiczne programy badań naukowych wpłynęły na realizację celów polityki naukowej państwa. Wnioski pokontrolne W efekcie NIK wnioskuje do resortu nauki o zwiększenie nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i obsługą programów strategicznych przez NCBR. Szczególnej uwadze powinny zostać poddane kwestie finansowe. Zaleca też dokonanie kompleksowej oceny efektów Krajowego Programu Badań i wykorzystanie jej wyników w pracach nad założeniami polityki naukowej państwa przygotowywanej na podstawie art. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z kolei do NCBR kieruje takie wskazówki jak: rzetelne przygotowywanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz konkursów; weryfikację zadań zleconych NCBR+ i doprowadzenie do ich zgodności z zakresem zadań przewidzianych do realizacji przez ten podmiot, według przepisów ustawy o NCBR; powoływanie koordynatorów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z założeniami tych programów; wypłatę środków zgodnie z harmonogramami płatności; przyznawanie środków na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków wykazanych na liście rankingowej czy też rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji programów strategicznych, w oparciu o zweryfikowane dane o realizacji wskaźników. We wnioskach pokontrolnych NIK kieruje też wytyczne do wykonawców (liderów) projektów. Wskazuje w nich na terminowe i rzetelne sporządzanie raportów okresowych z realizacji projektów,

osiąganie wartości docelowych wszystkich wskaźników zaplanowanych w projekcie oraz zapewnienie mechanizmu kontrolnego nad realizacją projektów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU