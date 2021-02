Raport MOP. Szkolenia zawodowe i praktyczna nauka mocno ucierpiały w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 mocno dotknęła programy szkolenia zawodowego i przyuczenia do zawodu. Problem jest szczególnie widoczny w krajach biedniejszych.

Badanie objęło dostawców TVET, stronę rządową oraz partnerów społecznych w 126 krajach (Fot. Pixabay)

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport na temat kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego.

Udział w badaniu wzięło ponad 1350 dostawców technicznych szkoleń zawodowych.

Przyznają oni, że wiele krajów i dostawców szkoleń nie było przygotowanych do reagowania na ograniczenia wynikające z kryzysu, nieliczni szybko przeszli na kształcenie na odległość.

Większość respondentów badania zgłosiła zakłócenia w szkoleniach, w szczególności w uczeniu się w miejscu pracy, z powodu zamykania przedsiębiorstw, a także anulowania egzaminów oceniających i certyfikujących.

Z raportu wynika, że na początku pandemii niewiele krajów i dostawców szkoleń miało wystarczający sprzęt, łączność, oprogramowanie i platformy do zdalnego uczenia się, jak również nauczycieli, którzy sprawnie posługiwali się tym sprzętem. Większości z nich początkowo brakowało umiejętności cyfrowych, aby móc dostosować i korzystać z usług szkoleniowych.

Przejście na nauczanie zdalne to proces uczenia się przez działanie. Choć na początku pandemii było ono na bardzo niskim poziomie, wraz z kolejnymi miesiącami udało się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Firmy sięgnęły po wiele narzędzi, by móc przekazywać wiedzę praktyczną uczniom. MOP wymienia tu takie rozwiązania jak korzystanie z platform offline, kanałów telewizyjnych, opracowywanie poradników do nauki we własnym tempie i wirtualnych ocen umiejętności. W niektórych krajach uczniowie nagrywali filmy i zdjęcia praktycznych zadań wykonywanych w domu i przesyłali je na platformy wirtualne.

Pojawiły się również nowe partnerstwa publiczno-prywatne, w tym zapewnienie sprzętu cyfrowego nauczycielom i uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Autorzy raportu wskazują na jeszcze jeden problem, jaki pokazała pandemia COVID-19. O ile w krajach rozwiniętych ponad dwie trzecie dostawców TVET (kształcenie i szkolenie techniczne i zawodowe zapewniające umiejętności cenne przy zatrudnieniu) zgłosiło, że podczas pandemii prowadzili szkolenia całkowicie zdalnie, w krajach o niskich dochodach niewielu z nich było w stanie dokonać tej zmiany.

- Problemy z dostępem związane z metodami zdalnego uczenia się online i infrastrukturą mogą pozostawić uczniów w niekorzystnej sytuacji w tyle, chyba że zostaną podjęte odpowiednie środki w celu przezwyciężenia przepaści cyfrowej - podkreślają autorzy badania.

Badanie objęło dostawców TVET, stronę rządową oraz partnerów społecznych w 126 krajach. Zostało przeprowadzone od 5 kwietnia do 15 maja 2020 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Bankiem Światowym.

