Radny apeluje o otwarcie przedszkoli latem. Aby rodzice mogli pracować

Ogłoszenie pandemii okazało się prawdziwym testem wytrzymałości dla pracujących rodziców. Niedziałające żłobki, przedszkola i szkoły spowodowały, że wielu z nich pracę w trybie home office musiało połączyć z opieką i edukacją dzieci. Kto nie miał takiej możliwości, korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rząd szacował, że przysługuje on rodzicom 165 tysięcy dzieci do lat 8 oraz 8,3 tys. dzieci niepełnosprawnych.

Choć od 25 maja rząd zezwolił na stopniowe otwieranie placówek oświatowych, to niewiele samorządów zdecydowało się na ten krok. O posłaniu dzieci zadecydowało również niewiele rodziców.

Jednak sytuacja może się zmienić, kiedy zakończy się czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ten rząd przesunął do końca roku szkolnego. W skrajnych przypadkach oznacza to więc, że rodzic nie będzie przychodził do pracy przez prawie 3,5 miesiąca. Pytanie co dalej? Kiedy rozpoczną się wakacje, które przecież zbiegną się z pierwszymi tygodniami rozkręcania gospodarki po odmrożeniu? Pracodawcy będą chcieli wyjść z dołka i działać na najwyższych obrotach, a do tego potrzebni są pracownicy.

Swój pomysł przedstawił Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który proponuje, by w jego mieście przedszkola funkcjonały w czasie wakacji jak w czasie roku szkolnego.

- Jesteśmy w trakcie kolejnego etapu rozmrażania gospodarki w dobie pandemii koronawirusa. Za nami kilka tygodni mocnej "narodowej kwarantanny", co wiązało się m.in. z koniecznością zapewnienia przez rodziców opieki na dziećmi w ciągu dnia - uniemożliwiając im pracę w normalnym trybie. Powracanie do normalności gospodarczej przypadnie na okres wakacyjny. Należy spodziewać się, że wiele firm i zakładów pracy będzie przez wakacje działało na pełnych obrotach, by jak najszybciej odbijać się po kryzysie wywołanym koronawirusem. To spowoduje sytuację, w której rodzice będą potrzebowali opieki nad najmłodszymi dziećmi, by móc chodzić do pracy - tłumaczy radny.



Dlatego, jego zdaniem, warto, aby przedszkola funkcjonowały przez okres wakacyjny - zapewniając opiekę najmłodszym krakowianom. Jak dodaje, podobne rozwiązania są rozważane i wprowadzane w innych miastach. Przykładowo, pracować w lipcu i sierpniu planują publiczne placówki w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Bielsku-Białej i w Rzeszowie.

- Powinniśmy ograniczyć przerwę wakacyjną w przedszkolach do niezbędnego minimum. Oczywiście wszystko w drodze ustaleń i współpracy z rodzicami i dyrekcją poszczególnych placówek - komentuje i dodaje, że w tej sprawie złożył interpelację.