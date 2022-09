Puste portfele to już codzienność. Coraz więcej studentów nie ma żadnych oszczędności

KDS

Bycie studentem staje się coraz droższe. W ciągu roku wydatki żaków wrosły średnio o ponad 400 zł. Za to zmniejszyła się grupa studentów, którzy mają jakiekolwiek oszczędności. Takie wnioski płyną z raportu „Portfel Studenta 2022” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W związku z rosnącymi kosztami kurczą się oszczędności młodych ludzi. 18 proc. badanych deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności (Fot. Shutterstock)

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przyjrzeli się sytuacji finansowej studentów w Polsce.

Drożyzna drenuje portfele studentów. W ciągu roku ich wydatki wzrosły o ponad 400 zł. Największy koszt stanowi czesne oraz opłata za najem pokoju. Razem to 1200 zł.

Rosnące koszty życia przekładają się na to, że studenci mają coraz mniej oszczędności. Liczba studentów, którzy nie mają nic na czarną godzinę, wzrosła o 4 pkt. proc. Jest ich już niemal 1/5.



Już w minionym roku październikowy powrót studentów do murów uczelni był obarczony wzmiankami o rosnących cenach i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się także w zbliżającym roku akademickim. Prognozy sprawdziły się. Wraz z rekordowymi odczytami inflacji powyżej 16 proc. w sierpniu ceny idą w górę, a to znajduje odzwierciedlenie w studenckich kieszeniach, które są coraz bardziej puste.

Nie tylko to drenuje portfele studentów. Związane z wybuchem wojny w Ukrainie i przyjęciem uchodźców zawirowania na rynku nieruchomości również odcisnęły swoje piętno na finansach żaków.

Grafika: Raport 'Portfel Studentów 2022'

Według szacunków opracowanych przez Warszawski Instytut Bankowości uśrednione wydatki studenta w Polsce rosną nieprzerwanie od 6 lat i wynoszą obecnie 3 177 złotych miesięcznie (wzrost o co najmniej 437 złotych rok do roku).

W tegorocznej symulacji autorzy raportu wzięli za wzór studentkę studiów niestacjonarnych, która uczy się w Gdańsku. Największą część jej wydatków stanowi czesne oraz koszty najmu mieszkania. Sporo pieniędzy idzie również na ubrania. Natomiast najmniej środków przeznacza na opłaty za korzystanie z różnego rodzaju aplikacji np. HBO czy Spotify - zaledwie 19 zł na miesiąc.

Grafika: Raport 'Portfel Studentów 2022' W związku z rosnącymi kosztami kurczą się także oszczędności młodych ludzi. 18 proc. badanych w wieku 18-24 lata deklaruje, że nie posiada zgromadzonych na koncie żadnych oszczędności. Kolejne 24 proc. to osoby ze zgromadzonymi środkami do 1000 złotych. W związku z tym o 4 pkt. proc. spadła liczba osób, które mieściły się w przedziale 1001-2500 złotych. Grafika: Raport 'Portfel Studentów 2022' Powyższe wskaźniki wyglądają jeszcze ciekawiej na tle oceny własnej sytuacji materialnej przez studentów. Aż 33 proc. z nich czuje się finansowo porównywalnie do swoich rówieśników, a gorzej 35 proc. Oznacza to, że problemy zaczynają dotykać niemal całą grupę społeczną polskich studentek i studentów. Studenci a edukacja finansowa Jak wskazują autorzy raportu, za tymi liczbami stoi również m.in. deficyt w wiedzy finansowej młodych Polaków. Z badania WIB wynika, że wciąż utrzymują się wskaźniki osób, uważających, że ich poziom wiedzy w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości (po 11 proc.) czy inwestowania (26 proc.) wymaga poprawy. Najbardziej kłopotliwymi, a zarazem najpilniejszymi zagadnieniami do nauki pozostają te z zakresu cyberbezpieczeństwa (40 proc.). Grafika: Raport 'Portfel Studentów 2022' Nieco optymistyczniej rysuje się kontynuacja trendu w zakresie podejścia do zawierania umów finansowych, choć zmniejszeniu w skali roku uległ odsetek osób bardzo dokładnie zapoznających się z postanowieniami umownymi i jednocześnie konsultujących wszelkie niejasności (z 21 proc. do 12 proc.). Liczba osób deklarujących pobieżne przeglądanie zawieranych umów oraz takich, którym zdarza się podpisać umowę bez jej wcześniejszej lektury, spadła odpowiednio o 13 pkt. proc oraz 3 pkt. proc. Co piąta osoba ogranicza się jedynie do sprawdzenia głównych postanowień oraz poprawności danych osobowych (22 proc.). Czytaj więcej: Ostatnia szansa na studia. Na tych uczelniach są jeszcze wolne miejsca Poza wpływem inflacji wyraźnie zmieniła się także sytuacja na studenckim rynku najmu, dotkniętym konsekwencjami wojny w Ukrainie, a w efekcie niespotykaną dotąd liczbą uchodźców, którzy znajdowali schronienie dzięki polskiej gościnności w prywatnych mieszkaniach i domach. Skutkiem tego był znaczący spadek liczby ofert mieszkań na wynajem, a ceny tych, które pozostały na rynku, potrafią sięgać wysokości nawet połowy miesięcznego studenckiego budżetu. Im bliżej powrotu studentów do ośrodków akademickich, skupionych wokół największych miast, zauważalny jest jednak stopniowy powrót wzrostu liczby ogłoszeń. Ceny najmu wciąż pozostają stosunkowo wysokie. Ilu studentów jest w Polsce Według danych GUS w ubiegłym roku na naszych uczelniach kształciło się 1,21 mln studentów. To o 2,9 tys. więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku kobiety stanowiły ponad połowę - 58,4 proc. - studiujących. Młodzi ludzie częściej wybierali studia stacjonarne, gdzie studiowało 783,4 tys. osób (64,3 proc.), natomiast na studiach niestacjonarnych wiedzę zdobywało 434,7 tys. osób. Grafika: Raport 'Portfel Studentów 2022' Studia pierwszego stopnia wybrało 61,7 proc. wszystkich studentów (751,7 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia kształciło się 22,2 proc. studentów, a na magisterskich jednolitych 15,7 proc. Najwięcej (264,2 tys.) osób studiowało w województwie mazowieckim, najmniej (11,7 tys.) w województwie lubuskim. Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy W minionym roku akademickim funkcjonowało 367 szkół wyższych, w tym 131 publicznych, 219 niepublicznych oraz 17 kościelnych. Co za tym idzie, na edukacyjnej mapie Polski przybyło 18 jednostek. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

