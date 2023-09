Przyszli studenci medycyny muszą mieć zaświadczenie od proboszcza. "Tragedia"

– To już nie jest komedia, tylko tragedia. By zostać lekarzem kształconym w uczelni o. Rydzyka, trzeba mieć zaświadczenie od proboszcza (...) – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

- Uczelnie posiadające zgodę na naukę medycyny nie mogą różnicować kandydatów ze względu na wyznanie - twierdzi szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Apel do szefów dwóch ministerstw o przeanalizowanie kryteriów

W związku z tym zaapelował on do ministra zdrowia Katarzyny Sójki oraz ministra edukacji Przemysława Czarnka o jak najszybsze sprawdzenie zasadności kryteriów stawianych kandydatom na studia w toruńskiej uczelni.

- Należy możliwie szybko przeanalizować, jak wyglądać będzie kryterium przyjmowania studentów na kierunki lekarskie na uczelniach, które w tym roku otrzymały akredytację do ich prowadzenia - wskazuje Bulsa. I dodaje: - Jesteśmy zaniepokojeni, że na studia lekarskie, wymagające konkretnej wiedzy i predyspozycji, może dojść do dyskryminacji z uwagi na wiarę lub z powodu innych czynników. Będzie to rozczarowanie dla kandydatów, ponieważ nikt nie chciałby aby wyznanie lub podobne czynniki decydowały o przyjęciu na kierunek lekarski.

W jego opinii taki obrót spraw coraz bardziej uprawdopodabnia fakt, że nowe uczelnie mogą być nieprzygotowane do kształcenia lekarzy, co stanowi zagrożenie dla pacjentów. To nie jest pomaganie systemowi ochrony zdrowia w problemach kadrowych. Przypomina to łatanie dziur w jezdni watą.

O komentarz do całej sytuacji i odniesienie się do stawianych przez środowisko medyczne zarzutów poprosiliśmy przedstawicieli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

Na swojej stronie uczelnia zaznacza, że decyzja o otwarciu na AKSiM kierunku lekarskiego poprzedzona była wydaniem pozytywnej opinii odnośnie warunków kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Ministerstwo Zdrowia.

- Tym samym AKSiM dołączyła do prestiżowego grona uczelni kształcących przyszłych medyków i jest jedyną uczelnią prowadzącą ten kierunek na terenie Torunia - podkreśla placówka.

