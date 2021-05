Przemysł 4.0 potrzebuje nowych kompetencji. Warto uczyć się ich od najlepszych

Stali za największymi transformacjami cyfrowymi lub zarządzali największymi spółkami na świecie. Teraz dzielą się swoją wiedzą przy dużo niższych kosztach.

Niezależnie od zaawansowania procesów transformacji cyfrowej większość respondentów badania EY Polska (aż 91 proc.) dostrzega potencjał z nią związany. Upatrują w niej przede wszystkim szans na zwiększenie efektywności (77 proc.), traktują ją jako odpowiedź na potrzeby klientów (61 proc.) i sposób na redukcję kosztów (60 proc.). Dla 53 proc. transformacja cyfrowa to z kolei możliwość rozwoju. Jeden na pięciu ankietowanych uznaje, że to szansa na nadrobienie zaległości.

Zapytani o to, jakie rozwiązania w związku z transformacją cyfrową wdrożono, respondenci badania EY najczęściej wskazywali na zakup sprzętu lub infrastruktury, co potwierdza tylko, że polskie spółki rozumieją digitalizację głównie jako automatyzację, a bardziej zaawansowane rozwiązania związane z procesem transformacji cyfrowej nie są zbyt popularne.

Na tę kwestię zwraca uwagę także Joachim Hensch, były dyrektor największej fabryki Hugo Boss w Izmirze, zatrudniającej 3,8 tys. pracowników. Ekspert zwraca uwagę, że dla wielu Przemysł 4.0 to podpatrzone u kogoś technologie, które często nie mają połączenia z faktycznymi potrzebami spółki. Jak zatem wdrażać cyfrowe rozwiązania?

- Należy zacząć od pytania: jakie jest moje własne podejście do Industry 4.0. Nie trzeba kopiować innych, ale należy dostosować rozwiązania do własnego przypadku i na tym się skupić – mówi Joachim Hensch.

Z kolei Julian Muller, profesor Fachhochschule w Salzburgu, ekspert z dziedziny zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw oraz logistyką, twierdzi, że przedsiębiorstwa - zwłaszcza te europejskie - muszą nauczyć się zarządzać całymi ekosystemami danych, np. integracją pomiędzy zakładem a kontrahentem. Wszystko po to, by widzieć wszelkie aspekty przesyłu towaru - od fabryki do klienta końcowego.

- Kluczowe do przełamania są bariery zaufania, sekretów handlowych. Bez tego nie będzie można zbudować sieci Przemysłu 4.0 - zaznacza Julian Muller.

Profesor Nestor Fabian Ayala z UFRGS w Porto Allegre, najlepszej przemysłowej jednostce badawczej w Brazylii wymienia cztery istotne obszary we wdrożeniu czwartej rewolucji przemysłowej: inteligentna fabryka, inteligentna praca, inteligentne produkty oraz inteligentne łańcuchy dostaw. Choć kuszące jest skupienie się na wszystkich aspektach, to jego zdaniem należy selektywnie wybrać klocki, z których chcemy budować fabrykę 4.0.

- Menu i wachlarz jest bardzo szeroki, ale warto skupić się na małych testach, prototypowaniu, by później udowodnić większe przypadki użycia. Od małego do wielkiego – komentuje Nestor Fabian Ayala.

Niezbędne kompetencje 4.0

Rozwój Industry 4.0 nabrał rozpędu w dobie pandemii. Jak wynika z badania EY Polska, transformacja cyfrowa przyspieszyła w czasie pandemii w ponad połowie firm, a 27 proc. badanych przedsiębiorstw przyznaje wręcz, że zostało zmotywowanych do działania w tym obszarze wyłącznie przez pandemię. W 8 proc. firm transformacja cyfrowa na skutek pandemii spowolniła, a w 1 proc. firm proces z tego powodu się zatrzymał. W około jednej trzeciej badanych firm (32 proc.) pandemia nie miała żadnego wpływu na transformację cyfrową.

Tym bardziej trzeba zadbać o rozwój kompetencji 4.0, szczególnie teraz gdy zmieniło się podejście do edukacji, a wykładowcy uznają e-learning za podstawową formę nauki. Umożliwia to dostęp do liderów w poszczególnych branżach, nie tylko z Polski czy Europy, ale z całego świata. Warto więc skorzystać z dostępu do wykładowców, zanim okno edukacyjnej szansy się zamknie.

Taką szansą jest Industry 4.0 Executive Post-Graduate Program, czyli pierwsze globalne studia menedżerskie Przemysłu 4.0. Do współpracy zaproszono 12 praktyków z 4 kontynentów, wykładających na prestiżowych uczelniach: Seoul National Universit, Massachusetts Institute of Technology, Federal University of Rio Grande do Sul, Lancaster University, Salzburg University of Applied Sciences, ESCP Business School Paris. To oni poprowadzą zajęcia i będą dzielić się ze studentami swoimi doświadczeniami. Organizatorem projektu jest Stanversity, czyli start-up edukacyjny zrzeszający najlepszych wykładowców na świecie i niwelujący różnice kompetencyjne między Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodem. Wyróżnikiem studiów jest również innowacyjna formuła – zajęcia będą odbywały się wyłącznie w formie online.

- W tym momencie nie ma takiego programu w Polsce, brakuje też kompetencji i globalnej perspektywy. Jeśli nie chcemy w Polsce być montownią Europy, to musimy rozumieć naszą rolę w globalnym łańcuchu tworzenia wartości. Ucząc się tylko od siebie, tworzymy myślenie grupowe i zamykamy się w bańce. Wprowadzenie prawdziwych specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem z zewnątrz, pozwala na spojrzenie na te procesy inaczej - mówi Maciej Wilczyński, dyrektor operacyjny programu Stanversity.

- Jeśli ktoś przekształcił fabrykę na 4500 osób w skali nieznanej dotychczas w naszym kraju, to faktycznie jest ekspertem, od którego warto się uczyć. Gdy ktoś buduje cały kampus Industry 4.0, bo jest ekspertem w Banku Światowym, to siłą rzeczy musimy się z nim połączyć, bo po prostu gra ligę wyżej - dodaje Wilczyński.

Podczas wykładów swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci z całego świata. Julian Muller, profesor Fachhochschule w Salzburg pokaże, jak sprawić, by inteligentne łańcuchy dostaw działały w sposób oparty na dowodach. Prof. Nestor Fabian Ayala z UFRGS w Porto Allegre opowie o inteligentnych produktach i serwisowaniu firm przemysłowych. Joachim Hensch, były dyrektor zarządzający Hugo Boss przedstawi swoją historię o tym, jak stworzył cyfrową fabrykę.

Alejandro G. Frank, który wykładał w Massachusets Institute of Technology (MIT), nauczy słuchaczy podstawowych ram i koncepcji Przemysłu 4.0: inteligentnej pracy, produktu, łańcucha dostaw i produkcji. Vinicius Brei, naukowiec z MIT skupi się na nauce o danych i przedstawi plan wdrożenia rozwiązań w tym obszarze.

Prof. Murat Gunal, który jest zarówno praktykiem, jak i naukowcem pokaże, jak stworzyć cyfrowego bliźniaka fabryki, aby podejmować decyzje oparte wyłącznie na danych. Prof. Junseok Hwang z Uniwersytetu w Seulu pokaże, jak czwarta rewolucja przemysłowa zmienia świat: gospodarki, miasta i firmy.

Dennis Kolberg, kierujący niemieckim startupem IoT, Digimondo, przybliży temat automatyzacji procesów i opowie, jak stworzyć inteligentną, autonomiczną fabrykę. Ian Khan, ekspert od AI i blockchain wyjaśni, w jaki sposób przygotowywał do cyfrowej transformacji rządy i firmy z listy Fortune 500.

Lane Thames, jeden z najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa pokaże, jak zminimalizować cyberryzyko w obecnych czasach. Z kolei Remigio Bongulielmi, doradca strategiczny na poziomie MBA, trener i ekspert cyfrowy podpowie, jak przygotować załogę na cyfrową transformację.