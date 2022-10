Projektowanie od kuchni. CCC wspiera rozwój talentów

jk

• 19 paź 2022 11:59





CCC stworzyło program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi – DesignHUB, w ramach którego zaprasza na praktyki do działów kreacji, produktu, marketingu i visual merchandisingu. W ramach DesignHUB Grupa CCC przeprowadzi praktyki zawodowe, warsztaty i wizyty studyjne. (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Grupa CCC wychodzi młodym naprzeciw z programem DesignHUB. W ramach projektu, firma nawiązała współpracę z trzema szkołami: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w zakresie kształcenia uczniów w zawodzie technik reklamy oraz technik fotografii i multimediów, Zespołem Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w zakresie kształcenia w zawodzie technik reklamy oraz Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w zakresie kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Dzięki porozumieniu, najzdolniejsi uczniowie i uczennice tych szkół i kierunków w każdym roku szkolnym dostaną szansę na odbycie praktyk w grupie CCC. 17 października pierwsi praktykanci dołączyli do działów kreacji, produktu, marketingu i visual merchandisingu.

Czytaj też: Andrzej Borczyk dyrektorem zarządzającym HR w Grupie CCC

- Projektowanie m.in. 3D, zarządzanie i rozwój produktu, branding - to kluczowe i pożądane kompetencje, by tworzyć wartość marek i wysoką jakość wzornictwa. W CCC chcemy wspierać sektor edukacji poprzez dzielenie się wiedzą i kompetencjami, by rozwijać młode talenty, których innowacyjne podejście będzie miało wpływ na przyszłość branży fashion. Rozpoczynamy od współpracy z trzema lokalnymi szkołami technicznymi o profilach zbieżnych z kompetencjami pożądanymi dla kluczowych stanowisk rozwoju produktu i designu. Współpraca z uczelniami wyższymi, uruchomienie platformy wymiany know-how z profesjonalistami i niezależnymi twórcami – to kolejne kroki naszego projektu - powiedział Piotr Kita, visual & brand design manager, który jest pomysłodawcą i liderem programu DesignHUB.

W ramach DesignHUB Grupa CCC przeprowadzi praktyki zawodowe, warsztaty i wizyty studyjne. Dzięki programowi, młode talenty zainteresowane designem, wzornictwem oraz modą, będą mogły poznać „od kuchni” świat projektowania, marketingu modowego, techniki fotografii, multimediów oraz poligrafii cyfrowej. Wprowadzą ich do niego mentorzy DesignHUB, którzy wcześniej odbyli cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących ich do tej roli.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU