Pracujący studenci to nic złego. Ale najlepsi niech zamienią kawiarnię na laboratorium

W przypadku relacji nauka-biznes zawsze musimy mieć jasno postawiony cel - mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. W rozmowie z PulsHR.pl zdradza, czego brakuje polskim uczelniom i jak wykorzystać potencjał tych, którzy wiedzę i pierwsze zawodowe doświadczenia zbierali za granicą.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 13 maj 2022 20:00





Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 26 instytutów badawczych (fot. Unsplash)

REKLAMA

Myśląc o polskim studencie, od lat mamy do czynienia z bardzo podobnych schematem. Są studia, które często łączone są z pracą. Pracą niejednokrotnie w żaden sposób nie związaną z kierunkiem nauki. I choć nie ma w takim połączeniu nic złego (praca często jest źródłem utrzymania na studiach), to idealnym rozwiązaniem byłoby łączenie ścieżki edukacji ze ścieżką zawodowego rozwoju.

- Dobrym zjawiskiem jest fakt, że studenci nie tylko studiują, ale także pracują. To, co chcielibyśmy zrobić jako sieć, to spowodować, by najlepsi studenci, którzy mają największy poziom pasji, jeśli już muszą pracować - a muszą to robić, żeby się utrzymać - pracowali nie tylko w kawiarniach, ale wybierali instytuty badawcze. Dobrze, gdyby uczelnie miały partnerów, najlepiej jednostki naukowe, które zatrudniają studentów. Nasza organizacja współpracuje z biznesem. W ten sposób to, co jest najważniejsze, czyli kompetencja, kształtuje się poprzez praktykę - podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz zrzeszającej 26 instytutów badawczych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Współpraca nauka-biznes nie jest zjawiskiem nieznanym. Od lat mamy do czynienia ze sprofilowanymi kierunkami studiów, wzajemnymi umowami, szeregiem rozwiniętych procesów praktyk. Od lat także mówimy o problemach, jakie na drodze do dobrej realizacji takiej współpracy napotykają obie strony. Jakich zmian zatem potrzeba?

- W naszej organizacji - trochę pół żartem, pół serio - zabronione jest używanie słowa współpraca. To, czego zawsze brakuje w budowaniu relacji uczelnia-biznes, to mocna orientacja na cel. Jeśli chcemy się wykazać listą dobrych kontaktów, zrealizowanych warsztatów, konferencji, to zawsze będzie to dobrze wyglądało na papierze. My chcemy, żeby projekty Łukasiewicza – i takie jest też oczekiwanie biznesu – przynosiły realne efekty. Musimy być bardziej zorientowani na cel. Dlatego jeśli już mówimy o takiej relacji, mówimy o biznesie z biznesem. Realizując takie projekty, mówimy o takich działaniach, które pomagają naszym partnerom zarabiać pieniądze na tworzonych przez nas technologiach - dodaje.

Takie zadanie postawiono przed 4,5 tys. naukowców z 26 instytutów, które tworzą sieć Łukasiewicz.

- Taka zasada może zostać postawiona także przed uczelniami, choć one mają trudniejszą sytuację. Pamiętajmy, że uczelnie mają zobowiązanie do tego, żeby prowadzić dydaktykę. My tego zobowiązania nie mamy, rozliczamy się z subwencji na podstawie ostatecznych produktów. Orientacja na cel, konkretność rozwiązania są tym, co przyciąga biznes - zauważa Dardziński.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU