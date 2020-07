Pracujący studenci poszkodowani przez COVID. Co dziesiąty stracił pracę

Jak wynika z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019”, w Polsce na uczelniach wyższych uczy się blisko 1 200 000 studentów.

80 proc. z nich pracuje i zarabia na swoje utrzymanie. Najpopularniejsze zawody związane są ściśle z branżą gastronomiczną, która w pandemii ucierpiała najbardziej.

Z dnia na dzień znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Badania pokazują, że co dziesiąty student łączący naukę z pracą, stracił źródło dochodu.

Jak pokazały ostatnie tygodnie, mimo częściowego zniesienia obostrzeń, lokale nie pracują w pełnym zakresie. Wielu studentów zostało bez środków do życia. Jednocześnie pozostają obciążeni kosztami wynajmowanych mieszkań. Dla wielu z nich oznacza to prawdziwą katastrofę.

- Nastroje najprawdopodobniej są najgorsze wśród absolwentów I stopnia łączących pracę z nauką na studiach magisterskich. Prawie 80 proc. z nich jest zatrudniona na umowy cywilnoprawne, słabiej chroniące przed zwolnieniem. Wskutek kryzysu co dziesiąty z nich stracił pracę, a 15 proc. pracuje mniej. Co szósty ankietowany w tej grupie deklarował spadek dochodów wywołany pandemią. Dodatkowym źródłem stresów było przejście nauki do trybu online. Nowa organizacja studiów była wprawdzie nieźle oceniana, wymagała jednak znacznie większych nakładów czasu niż nauka tradycyjna - wylicza dr Dominik Buttler z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który zajmuje się badaniem losów absolwentów UEP.

By jakoś przetrwać ten trudny czas, wielu studentów wróciło do rodzinnych, mniejszych miejscowości, gdzie znalezienie nowej pracy jest trudniejsze, a rynek jest mniej chłonny niż w dużych miastach, zwłaszcza w czasie epidemii.

Badanie UEP pokazało jednocześnie, że znacznie lepiej od młodszych kolegów i koleżanek radzą sobie absolwenci studiów magisterskich.

- Absolwenci UEP nieźle radzą sobie w warunkach kryzysu. Branża finansowa i ubezpieczeniowa, w której pracują najczęściej, jest stosunkowo odporna na skutki pandemii. Oczywiście towarzyszą temu nieszczęścia osób pracujących w branży turystycznej, rozrywkowej czy gastronomicznej. Szczególnie trudno jest tym, którzy szukają pracy, ponieważ liczba ogłoszeń dramatycznie spadła – wyjaśnia ekspert.

Pomoc dla studentów

Uczelnia przypomina, że studentów obejmuje świadczenie postojowe, które jest specjalną formą pomocy finansowej wypłacanej przez państwo w związku z zatrzymaniem działania zakładu pracy wywołanego pandemią. W przypadku osób zatrudnionych na umowie o dzieło czy zlecenie, rząd przewiduje jednorazową zapomogę w wysokości około 2000 zł brutto, o które może ubiegać się pracodawca.

Poznańska uczelnia przypomina, że dodatkowo ci studenci, którzy przez utratę pracy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą starać się o stypendium wypłacane przez uczelnie. O podobne świadczenie ubiegać się mogą również doktoranci. Osoby mieszkające w domach studenckich, które nie mogą z nich korzystać, są zwolnione z opłat. - Dzięki wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów, studenci oraz osoby odpowiedzialne za administrację mogą zarządzać wnioskami bezpiecznie, bez konieczności wizyty na uczelni. Za pomocą Wirtualnego Dziekanatu student przekazuje dokumenty do odpowiednich komórek na uczelni. W systemie może sprawdzić status swojego wniosku oraz decyzje w tej sprawie - przypomina Grzegorz Kaliński, prezes Kalasoft. Sytuacja na rynku pracy W czasie, kiedy wirus z Wuhan atakował kolejne kraje, w Polsce pracę straciło już ponad 350 tys. osób. Jak wynika z danych GUS, pod koniec lutego liczba bezrobotnych wyniosła 921 tys. osób, w czerwcu było to już 1 mln 27,1 tys. osób. Ostatnie doniesienia z rynku pracy wskazują, że sytuacja powoli wraca do normy, jednak do obrazu sprzed pandemii nadal jest jej bardzo daleko. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca 6,1 proc. i w porównaniu ze stopą w maju br. wzrosła o 0,1 pkt. proc.. Natomiast liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy, w czerwcu wyniosła 91 tys. i była o 15,4 tys., czyli o 20,4 proc. wyższa niż w maju. Wzrost liczby ofert w czerwcu nastąpił w zdecydowanej większości, bo w 14 województwach (poza wielkopolskim i lubelskim) i oscylował w przedziale od 4,1 proc. w woj. mazowieckim (wzrost o 454 oferty) do 74,6 proc. w woj. warmińsko-mazurskim (wzrost o 1,9 tys. ofert). Według MRPiPS, w czerwcu można zaobserwować stabilizację sytuacji na rynku pracy po trudnościach związanych z epidemią COVID-19. - Warto jednak zauważyć, że po wybuchu epidemii koronawirusa, chociaż od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia nieco rośnie, to najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została właśnie w kwietniu. W maju i czerwcu z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu słabło - zauważyła szefowa MRPiPS Marlena Maląg.