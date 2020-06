Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego domagają się ukarania prezydenta Dudy

Apel pracowników UJ to reakcja na słowa prezydenta Dudy na temat osób LGBT.

W ostatnich dniach prezydent na wielu wiecach wyborczych odnosił się do tego tematu. Mówił m.in. o „ideologii LGBT”, którą porównywał do komunizmu.

Pracownicy UJ zaapelowali do władz uczelni, by te wyciągnęły konsekwencje wobec Andrzeja Dudu, który jest pracownikiem uczelni, a mówiąc tak o osobach LGBT, złamał statut uczelni.

- Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. (…) Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm. (…) Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. (...) Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia - powiedział prezydent.

W podobnym tonie wypowiadali się również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jacek Żalek w wywiadzie z Katarzyną Koledną-Zaleską również stwierdził, że "LGBT, to nie ludzie, a ideologia". Po tych słowach dziennikarka zdecydowała się przerwać rozmowę.

Te słowa wywołały falę oburzenia na całym świecie. Zagraniczne media krytycznie oceniały wypowiedzi prezydenta Dudy. Do tego grona dołączyli teraz pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego prezydent jest pracownikiem.

- W przestrzeni publicznej, w tym także na uczelniach wyższych, coraz częściej dochodzi do podburzania i zachęcania do dyskryminacji mniejszości seksualnych lub wrogości wobec nich. 13 czerwca 2020 roku do grona osób szerzących nienawiść dołączył urzędujący Prezydent RP, Andrzej Duda, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji, który o lesbijkach, gejach, osobach bi- i transseksualnych powiedział: „Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia”. Tymi słowami Prezydent RP Andrzej Duda obraził nie tylko miliony Polek i Polaków, obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, odmawiając im człowieczeństwa. Odmówił człowieczeństwa także części społeczności akademickiej UJ: nauczycielkom i nauczycielom akademickim, pracownicom i pracownikom administracji, studentkom i studentom – lesbijkom, gejom, osobom bi- i transseksualnym. Tym samym dr Andrzej Duda, członek wspólnoty akademickiej Uniwersytetu, swoją wypowiedzią obraził dobre imię uczelni oraz naruszył godność jego członkiń i członków - napisali na Facebooku pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Zaznaczają, że swoją wypowiedzą prezydent Duda sprzeniewierzył się wartościom i ideom wyznawanym przez Uniwersytet Jagielloński, których jako jego pracownik zobowiązał się przestrzegać. Są one zapisane w statucie uczelni. W związku z tym domagają się od władz uczelni stanowczej reakcji na słowa PAD oraz wszczęcia odpowiednich kroków, w tym dyscyplinarnych, wobec Dudy.