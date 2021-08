Pracownicy polubili tę formę rozwoju. Na stałe trafi na listę benefitów

Szkolenia, to po konferencjach biznesowych druga dziedzina, która zwłaszcza w minionym roku przeszła ogromną rewolucję. Czy polscy pracownicy oceniają kursy online gorzej, niż te prowadzone „na żywo”?

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery”, 6 na 10 Polaków postrzega pozytywnie szkolenia i kursy online (59 proc.), nieco mniej niż co trzeci ma do nich neutralne podejście (30 proc.), a tylko co dziesiąty odnosi się do nich negatywnie. Co ciekawe, negatywny stosunek występował nieco częściej w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) – wyrażało go w niej 16 proc. respondentów.

Do powszechnie wymienianych zalet szkoleń i kursów online, decydujących o ich przeważającej dobrej ocenie, należą m.in. łatwość udziału z dowolnego miejsca czy niewielkie wymogi uczestnictwa - zazwyczaj wystarczy łącze internetowe i dostęp do laptopa czy smartfona, znacznie rzadziej - instalacja odpowiedniego oprogramowania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Minusem jest natomiast brak bezpośredniego kontaktu czy relacji z prowadzącym, a także trudności ze skupieniem się na wirtualnym szkoleniu przez część uczestników – utrudnione jest na przykład prowadzenie dialogu czy zadawanie pytań.

Konstancja Zyzik, menedżerka ds. pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj zauważa, że w przypadku ewolucji szkoleń i kursów online mamy do czynienia z podobnymi procesami, które obserwujemy w przypadku pracy zdalnej.

- Wybuch pandemii koronawirusa i pierwszy lockdown stanowiły duży szok także dla osób odpowiedzialnych za rozwój kompetencji pracowników. Choć przecież jeszcze przed początkiem 2020 żyliśmy w mocno zdigitalizowanym świecie, wielu z działań szkoleniowych nie mogliśmy sobie wyobrazić w formule online. Jednak ubocznym wynikiem trudnego ćwiczenia, jakim było nagłe przeniesienie wielu firm do pracy zdalnej, okazało się uświadomienie sobie stojących za nią możliwości. Nie inaczej jest w wypadku szkoleń i kursów online. O ile niektóre praktyczne czy specjalistyczne szkolenia wymagają obecności „na miejscu”, o tyle część z nich raczej na trwałe mocniej osadzi się w formie cyfrowej lub hybrydowej - komentuje Konstancja Zyzik.

O ile jednak ogromny wzrost popularności szkoleń online i webinarów jest faktem, o tyle nadal istnieje spora grupa pracowników, którzy nigdy nie mieli z nimi do czynienia w pracy. Przyznała się do tego ponad jedna trzecia Polaków (37 proc.) badanych przez Pracuj.pl.

Prawidłowością zaobserwowaną przez badaczy był fakt, że udział takich respondentów malał wraz z poziomem wykształcenia. Brak doświadczeń z kursami online deklarowało 54 proc. osób z wykształceniem podstawowym, wśród absolwentów uczelni było ich już tylko 20 proc.

Pomoc w rekrutacji

Brak szkoleń online i webinariów w części firm może być problemem w przypadku procesów rekrutacyjnych. Dostęp do darmowych form doskonalenia kompetencji zawodowych online jest bowiem ważnym atutem pracodawcy dla większości kandydatów. 62 proc. z nich przyznaje, że informacja o gwarantowaniu pracownikom przez firmę szkoleń i kursów online dodatkowo zachęciłaby ich do wzięcia udziału rekrutacji.

To duży atut pracodawcy szczególnie dla respondentów w wieku 25-34 lat, a także osób z wykształceniem wyższym - wśród obu grup 69 proc. byłoby bardziej chętne do aplikowania, jeśli firma gwarantowałaby im dostęp do darmowych szkoleń i kursów.

- Wraz z dojrzewaniem rynku pracy kandydaci w Polsce coraz uważniej przyglądają się ofercie benefitów, jaką przedstawiają im potencjalni pracodawcy. Przytaczane często owocowe czwartki czy karty na siłownię wciąż potrafią być interesującym elementem oferty, ale osoby szukające pracy coraz częściej weryfikują, czy nowe miejsce da im możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego kursy i szkolenia online stają się coraz częściej cenionym benefitem - komentuje Konstancja Zyzik.

Jak dodaje, dzięki nowym doświadczeniom i nabytej sprawności w prowadzeniu nauki zdalnej przez firmy, przed pracownikami otwiera się wiele nowych możliwości. Pracodawcy to dostrzegają. Oczywiście część z nich już przed pandemią dysponowało dostępem do rozbudowanych platform szkoleniowych, ale procesy popularyzacji nauki online w ostatnich kilkunastu miesiącach przyspieszyły.

Czas czy pieniądz?

Każde szkolenie lub kurs wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu. Pracownicy muszą zrobić sobie przerwę od codziennych obowiązków, wyrwać z kalendarza kilka godzin, czego ceną często jest spiętrzenie spraw do załatwienia. Większość z nich zdaje sobie jednak sprawę, że systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest konieczne w dzisiejszych czasach. 61 proc. badanych uważa, że szkolenia i kursy online są dobrą formą podnoszenia swoich kompetencji, a tylko co czwarty (25 proc.) uważał je za mniej wartościowe od szkoleń „na żywo”.

Jak te deklaracje przekładają się jednak na gotowość do poświęceń? Jak wynika z badań 65 proc. respondentów byłoby skłonnych poświęcić swój prywatny czas na kurs online, gdyby przyniósł im większe szanse na lepszą pracę. Badani wyraźnie rzadziej byli natomiast skłonni na wydanie prywatnych pieniędzy na taki kurs – taką deklarację składał równo co drugi badany.

Co interesujące, gotowość do ponoszenia kosztu czasu i pieniędzy za takie szkolenia deklarowali najrzadziej najmłodsi badani (18-24 lata) - choć różnice między grupami nie były bardzo wysokie i wynosiły po kilka procent.

Jak przygotować się do spotkania online?

Warto w kontekście szkoleń online przypomnieć listę zasad, o jakich powinniśmy pamiętać podczas przygotowywania się do dnia pracy zdalnej czy zdalnej nauki. Najważniejsza zasada - zachowujmy się tak, jakbyśmy uczestniczyli w spotkaniu na żywo.

- Warto zadbać, by na tle innych okienek wideorozmowy to nasze wyglądało w pełni profesjonalnie. Nie można również wykluczyć, że łącząc się z domu z tymi, którzy pracują już w biurach, musimy podejść do tematu niejako od nowa. Inaczej jest, gdy wszyscy przebywają w półformalnym otoczeniu, a inaczej, gdy część z nas powróci do sfery kultury biznesowej - przyznaje Aneta Miler, account executive w agencji public relations Imago PR.

Aneta Miler wskazuje na przygotowanie techniczne. - Wcześniejsze testy, próba kamery oraz mikrofonu, a także upewnienie się, że sieć internetowa działa – to absolutne must do - podkreśla ekspertka od wizerunku z Imago PR. Jak dodaje, zgodnie z prawem Murphy’ego i w myśl zasady „złośliwości rzeczy martwych”, dobrze być przygotowanym na każdą ewentualność. Upewnijmy się, że mamy dostęp do wideokonferencji zarówno z poziomu laptopa czy tabletu, jak i z telefonu, dzięki czemu nawet w przypadku awarii któregoś urządzenia będziemy mogli skorzystać z innego, także sprawdzonego wcześniej.

Radzi też wcześniej oswoić się z kamerą, by podczas tej właściwej rozmowy nie stresować się nową sytuacją. Dalej - wybór odpowiedniego miejsca do wideorozmowy.

Dr Magda Ferretti, ekspert ds. pracy zdalnej, psycholog organizacji, założycielka firmy szkoleniowej Empowerment, wskazuje jeszcze następujące elementy - nasze zachowanie.

- Jeśli uczestniczymy w spotkaniu z włączoną kamerą, inni ludzie widzą, co robimy. Nie róbmy więc tego, czego nie zrobilibyśmy w towarzystwie. Nie zabierajmy komputera do toalety czy do kuchni lub do łóżka. Po prostu podczas spotkania online zajmijmy się spotkaniem. Natomiast jeśli zasadniczo nasza obecność jest zbędna, zrezygnujmy z niego. Poprośmy o podsumowanie w formie pisemnej. Udawanie, że jesteśmy na spotkaniu kosztuje nas dużo energii i zabiera czas na inne zadania - mówi ekspert ds. pracy zdalnej.

Warto też uprzedzić domowników, że mamy właśnie ważne spotkanie. Jeśli to możliwe, użyjmy jakiegoś znaku, np. kartki na drzwiach ze znakiem STOP.

- Złota rada: zamykaj drzwi na klucz podczas ważnych spotkań, wtedy sygnał, że jesteś zajęta, nie będzie zignorowany - podpowiada Ferretti. - Jednak jeśli ktoś z domowników będzie pilnie potrzebował naszego wsparcia, przeprośmy uczestników wideokonferencji i zajmijmy się tym, co najważniejsze w danym momencie. Nie ignorujmy próśb dzieci pozostawionych bez opieki. Pukanie do drzwi może oznaczać prośbę o pomoc w zatamowaniu krwotoku - przestrzega.