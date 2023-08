Pracownicy boją się, że rynek im ucieknie. Nie nadążają w dwóch kwestiach

Ponad połowa badanych Polaków (53 proc.) deklaruje u siebie brak umiejętności, które są konieczne do odnoszenia sukcesów w przyszłości i chciałaby się szkolić w tym zakresie lub przebranżowić.

- W dzisiejszym świecie, w którym technologia, wymagania zawodowe i trendy zmieniają się coraz szybciej, rozwijanie umiejętności jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy. Niezwykle ważne jest zatem, by pracodawcy wspierali swoje zespoły w rozwoju umiejętności poprzez oferowanie szkoleń, programów rozwoju, mentoringu i możliwości doskonalenia zawodowego. Pozytywny jest jednak fakt, że polscy pracownicy rozpoznają tę potrzebę i wyrażają chęć doskonalenia się. Taka postawa pozwoli im na lepsze dostosowanie się do przyszłych wyzwań i tworzenie bardziej satysfakcjonującej kariery zawodowej. By nie odstawać od innych krajów i być gotowymi na przyszłość, muszą oni jednak zacząć działać już dziś – mówi Daniel Idźkowski, dyrektor zarządzający GoodHabitz w Polsce.

Wyniki badania pokazują, jak ważne jest określenie umiejętności i kompetencji potrzebnych do odniesienia sukcesu przez przyszłych pracowników oraz zaradzenie wszelkim lukom w programach kształcenia i szkolenia. Pracodawcy muszą oferować możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, aby wypełnić rosnącą lukę i zapewnić, że ich pracownicy pozostaną konkurencyjni w nowoczesnym miejscu pracy.

O tym, że warto inwestować w rozwój pracowników, świadczą także wyniki badania ManpowerGroup „Niedobór talentów”, które pokazują, że firmy mają problem z rekrutacją – taką odpowiedź wskazało 72 proc. organizacji w Polsce. Najtrudniejsze do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT i analizy danych, o czym mówi 27 proc. pracodawców, a także sprzedaży i marketingu, co sygnalizuje 24 proc. polskich firm.

Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich. Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów do pracy znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.). Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27 proc.), potrafiących działać zespołowo (25 proc.) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25 proc.).

Kompetencje przyszłości. Prym wiodą umiejętności miękkie i cyfrowe

Z badania GoodHabitz wynika, że jednym z największych czynników motywujących pracowników do samorozwoju jest odnoszenie sukcesów w pracy. Chcą być przygotowani na przyszłość – i potrzebują w tym celu wsparcia swoich pracodawców.

Ponad 70 proc. pracowników na całym świecie uważa, że możliwości rozwoju osobistego pozytywnie wpłyną na ich pozycję na rynku pracy. Dane z badania wskazują, że istnieją dwa kluczowe obszary, w których pracownicy z trudem nadążają: umiejętności cyfrowe i umiejętności miękkie.

41 proc. pracowników na całym świecie przyznaje, że brak możliwości rozwoju osobistego utrudnia im rozwijanie odpowiednich umiejętności miękkich potrzebnych w ich pracy. Co więcej, 80 proc. pracowników na całym świecie uważa, że ich praca stanie się (jeszcze) bardziej cyfrowa w ciągu najbliższych dwóch lat. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że aż 53 proc. pracowników uważa, że obecnie brakuje im umiejętności cyfrowych potrzebnych do wystarczającego wykonywania pracy.

Edmund Monk, dyrektor generalny The Learning and Performance Institute, podkreśla, że pracownicy bez umiejętności cyfrowych są w niekorzystnej sytuacji w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym krajobrazie biznesowym.

- Wraz z pojawiającymi się technologiami i narzędziami cyfrowymi odgrywającymi coraz większą rolę w miejscu pracy pracownicy, którzy nie są dobrze zorientowani w analizie danych, urządzeniach cyfrowych i usługach komunikacji online, ryzykują pozostaniem w tyle. Podobnie pracownicy, którym brakuje umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i przywództwo, mogą mieć trudności z budowaniem silnych relacji ze współpracownikami i klientami, radzeniem sobie w złożonych sytuacjach i ostatecznie odniesieniem sukcesu – mówi Edmund Monk.

Transformacja cyfrowa sprawia, że praca staje się bardziej kreatywna i ciekawa – nie trzeba skupiać na powtarzalnych czynnościach (Fot. Beth Inr/Unsplash)

Również prof. UW dr hab. Katarzyna Śledziewska podkreśla, że transformacja cyfrowa sprawia, że praca staje się bardziej kreatywna i ciekawa – nie trzeba skupiać się na powtarzalnych czynnościach, które może wykonać sztuczna inteligencja. Ludzie natomiast mogą skoncentrować się na rozwoju innych kompetencji.

- Na pewno warto rozwijać kompetencje cyfrowe, które pozwolą nam zrozumieć, co i w jaki sposób robi algorytm. Po drugie należy skupić się na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja – mówi Katarzyna Śledziewska.

Dr Justyna Pokojska z Wydziału Socjologii UW dodaje, że potrzebne są także kompetencje transformatywne, czyli umiejętność brania spraw w swoje ręce i inicjowania działań.

- Nie mówi się o tym, że aby poradzić sobie na rynku pracy, trzeba inicjować działania, które pozwolą na dalszy rozwój. Pojawiają się dyskusje o kompetencjach cyfrowych, poznawczych i miękkich, natomiast zapomina się o transformatywnych. Tymczasem krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, branie na siebie odpowiedzialności to coś, co bardzo przydaje się w pracy i pokazała nam to pandemia. Z dnia na dzień zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę – musieliśmy pracować z domu, w towarzystwie innych członków rodziny – mówi Justyna Pokojska.

- Z badań, które przeprowadziliśmy w sektorze finansowym, wynika, że dla 48 proc. respondentów kłopotem okazało się zarządzanie życiem zawodowym. Gdy pracownicy pojawiali się w biurze, szef wyznaczał im zadania do wykonania. Gdy przenieśli się do domów, musieli sami zarządzać własnym czasem i zadaniami. Dla wielu jest to problem nie tylko w skali mikro, ale i makro. Zarządzanie karierami w perspektywie kilku lat to wyzwanie. Nikt nas tego nie uczył, dlatego potrzebne są zmiany w kształceniu, by pracownik mógł być samodzielny na rynku pracy. Tego będzie wymagała zmieniająca się rzeczywistość – dodaje.

4 na 10 pracowników nie ma planu rozwoju osobistego

Badanie GoodHabitz wykazało, że chociaż pracodawcy zaczynają dostrzegać znaczenie reskillingu i upskillingu, wielu z nich nie robi wystarczająco dużo, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szkolenia i rozwój. Tylko 48 proc. ankietowanych pracowników stwierdziło, że ich pracodawca oferuje szkolenia, które są adekwatne do ich pracy. Jednocześnie 39 proc. stwierdziło, że ich pracodawca w ogóle nie oferuje szkoleń.

- Pracodawcy muszą być bardziej aktywni w identyfikowaniu umiejętności, których potrzebują i chcą rozwijać ich pracownicy. Ostatecznie powinni oni zapewnić szkolenia i możliwości wypełnienia luki w umiejętnościach. Przyniesie to korzyści nie tylko pracownikom, ale także pomoże firmom zachować konkurencyjność i osiągnąć cele biznesowe oraz rozwijać się w gospodarce cyfrowej – mówi Sander Kok, dyrektor operacyjny GoodHabitz.

