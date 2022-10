Pracodawcy wymagają studiów, choć dyplom nie jest niezbędny. To błąd

Wraz z galopującą rewolucją technologiczną widzimy, jak na naszych oczach zmienia się praca. Według coraz większej liczby ekspertów z Przemysłu 4.0 przechodzimy w piątą generację, czyli – mówiąc w skrócie – jeszcze więcej robotyzacji, jeszcze więcej sztucznej inteligencji, ale z człowiekiem w sercu systemu i z dbaniem o zrównoważony rozwój. Wartością dodaną robotyzacji jest zdecydowane ograniczenie monotonnych i męczących czynności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i jej efektywności. Ryzyko? Nadal wysokie koszty – zarówno wdrożenia samych inwestycji jak i tych społecznych.

– Wśród najważniejszych aspektów, którymi muszą zająć się pracodawcy, jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich przekwalifikowanie. Nowe technologie używane w przemyśle, to nie są narzędzia, które wykonają wszystko za człowieka. Ktoś musi je kontrolować. Ktoś inny musi np. na podstawie danych, które są zbierane i obliczane przez inteligentne algorytmy, podejmować decyzje. To i wiele innych zadań to rola człowieka, który musi być na to przygotowany – zaznacza Radosław Pawlak z Symetrii UX, która prowadzi międzynarodowe szkolenia UX-PM.

Czy współczesna edukacja podąża za zmianami? Trudno o twierdzącą odpowiedź, szczególnie gdy mamy na myśli tradycyjne nauczanie, ze szkołami czy studiami wyższymi. System edukacji został w tyle za nowoczesnymi fabrykami czy firmami, które działają w oparciu o rozwijające się technologie. W szkole, a nawet na studiach trudno jest o przygotowanie przyszłych pracowników do swobodnego poruszania się w gąszczu nowych technologii, szczególnie że infrastruktura edukacja nie odzwierciedla nowoczesnych środowisk pracy.

– Mając to na względzie, polscy pracodawcy coraz częściej patrzą przede wszystkim na doświadczenie zawodowe i poparte faktami umiejętności. Szczególnie w sektorze IT, bo tam aż roi się od ludzi, którzy kończyli studia kierunkowe w innych dziedzinach czy też zakończyli edukację na maturze. Nabyte umiejętności warto podkreślać. I to jest spore wyzwanie dla szukających pracy. Studia np. w wielu aspektach mogły być bezużyteczne z punktu widzenia pracodawcy, ale jeden kurs w ich trakcie mógł być kluczowy, więc warto go wyróżnić. Tak samo jak kursy internetowe, które jednak mają różną wartość. Próby unifikacji “cyfrowych odznak” czy mikropoświadczeń są jeszcze w powijakach i to kłopot zarówno dla działów HR jak i samych kandydatów – zaznacza Radosław Pawlak.

System edukacji został w tyle za nowoczesnymi fabrykami czy firmami (Fot. Shutterstock)

O wyzwaniach związanych z edukacją mówi także dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Uczelnie (nie tylko techniczne) totalnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0. Nie tylko w Polsce tak jest. Ku mojemu zdziwieniu również w Stanach Zjednoczonych mówi się o tych samych problemach - komentuje Paweł Poszytek.

Poszytek podkreśla, że sytuacja jest bardzo dynamiczna – cały czas zmienia się, przez co nie wiadomo, w jakim kierunku kształcić. Jego zdaniem odpowiedzią są bardzo krótkie, dedykowane kursy, które powinny pojawić się na uczelniach. W tej kwestii polskie szkoły wyższe dopiero raczkują.

- Chodzi o to, aby uczelnie stały się miejscem, które nie tylko przygotowuje przyszłe kadry czy kształci studentów, ale powinny być miejscem edukacji według koncepcji lifelong learning. Osoby, będące już na rynku pracy - nawet te, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej uczelni - mogłyby znaleźć kurs dla siebie i w krótkim czasie dokształcić się. Nie w cyklu dwuletnim, jak MBA, ale w krótszym czasie - ocenia Paweł Poszytek.

O zmianach koniecznych w systemie edukacji mówi także dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jej zdaniem, jeśli uczelnie nie nauczą młodych ludzi nowych kompetencji, ci zaczną ich szukać gdzie indziej.

- Przez to, że szkoły wyższe nie przygotowują studentów do pracy, młodzi korzystają z platform e-learningowych. To nowy, ogólnoświatowy trend. Najlepsze uczelnie, takie jak Harvard, organizują kursy, które pozwalają studentom zdobyć certyfikat. Ten jest z kolei przepustką do pracy w międzynarodowych korporacjach. Trend ten jest wyzwaniem dla uczelni. Studia nie dość, że trwają kilka lat, to jeszcze dają zdecydowanie mniej korzyści niż kiedyś. Studenci coraz więcej pracują i przez to coraz mniej czerpią z samego procesu studiowania. Za chwilę dodatkowo okaże się, że uczelnie nie uczą kluczowych z perspektywy rynku pracy kompetencji - mówi Śledziewska w rozmowie z PulsHR.pl

Potrzeba unifikacji jest coraz pilniejsza

Według wyliczeń podanych na Forum Ekonomicznym w Davos jesteśmy dopiero u progu globalnej rewolucji w zakresie przekwalifikowywania, z której do 2030 r. skorzysta ponad miliard ludzi.

– Stąd potrzeba stworzenia ujednoliconego standardu oceny kwalifikacji, które zapewni transnarodowe i bezstronne podejście do rekrutacji oparte na umiejętnościach. Nietrudno przecież sobie wyobrazić wysokiej jakości kurs czy szkolenie, które odbywa się np. poprzez aplikację, ale firma zatrudniająca nie ma jeszcze zaufania do takich umiejętności, bo aplikacja nie ma wiarygodnego “znaczka”, który potwierdzałby nabyte umiejętności – komentuje Radosław Pawlak, z Symetrii UX.

Branża IT najbliższa jest stworzeniu ram, które pozwalają na sprawiedliwą ocenę umiejętności kandydatów. Przykładowo UX designerzy mogą legitymować się globalnym i ujednoliconym certyfikatem stworzonym przez UX Alliance, który w każdym miejscu na świecie ma taką samą wagę i uznanie. Aby stworzyć wymierny certyfikat UX Alliance korzystało z doświadczenia blisko 30 partnerów z branży, 500 ekspertów i opierano się na ponad 250 globalnych projektach.

Pracownik bez dyplomu? To możliwe

Przykład brytyjski pokazuje skalę zmian. Opublikowane w sierpniu badanie przeprowadzone przez firmę Remote, globalnych ekspertów ds. HR i płac, wykazało, że zatrudnienie oparte na umiejętnościach w Wielkiej Brytanii wzrosło w ciągu ostatniego roku o 63 proc.

Niektóre stanowiska wymagają określonych stopni naukowych, takie jak zawody medyczne lub prawnicze. Natomiast zatrudnianie oparte na umiejętnościach pozwala pracodawcom na większą elastyczność w rekrutacji. Według danych brytyjskich organów edukacyjnych na koniec roku aż milion miejsc pracy nie zostało obsadzonych tylko ze względu na wymóg posiadania konkretnego wykształcenia potwierdzonego dyplomem studiów.

Brytyjskie oddziały firm zareagowały niemal natychmiast. W sierpniu tego roku General Motors dołączyła do takich firm, jak Google, Penguin Books Limited czy brytyjska policja, które w ostatnich latach usunęły wymagania dotyczące ukończenia studiów wyższych z niektórych stanowisk.

Badanie Remote wykazało również, że w wielu branżach zmniejszyła się różnica płac między wynagrodzeniami oferowanymi osobom z wykształceniem wyższym i bez. W niektórych przypadkach osoby bez stopni naukowych mogą nawet zarabiać więcej niż osoby z tytułem licencjata, które wspinają się po kolejnych szczeblach kariery.

Przykład? Agenci nieruchomości czy handlarze akcjami (traderzy) bez dyplomu mogą zarabiać do 10 proc. więcej niż absolwenci studiów.

Zatrudnienie oparte na umiejętnościach w Wielkiej Brytanii wzrosło w ciągu ostatniego roku o 63 proc. (Fot. Shutterstock)

Firmy muszą włączyć się w kształcenie pracowników

Firmy - jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego - mówią, że mają problemy ze znalezieniem ludzi o odpowiednich kompetencjach (90 proc. wskazań). Ponadto 1/3 z nich twierdzi, że to jest duża bądź bardzo duża bariera w rozwoju biznesu. Aż 7 na 10 firm nie robi z tym nic - nie inwestują i nie planują inwestować w kapitał ludzki.

- Kręcimy się w kółko. Z jednej strony przedsiębiorcy mówią, jak jest strasznie ciężko na rynku pracy, ale z drugiej - gdy ich pytamy, co z tym robią, to okazuje się, iż niewiele. Chciałbym, żebyśmy wyszli z zaklętego kręgu - komentuje Andrzej Kubisiak.

Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, sytuacja będzie coraz gorsza, ponieważ ludzi na rynku pracy będzie coraz mniej.

- Musimy coś z tym zrobić, i to zaraz. Jeśli tego nie zrobimy, to przy malejącej puli pracowników niedopasowanie będzie nam jeszcze bardziej przeszkadzać - dodaje Kubisiak.

Katarzyna Śledziewska podkreśla z kolei, że konieczna jest budowa ekosystemu, który będzie miał charakter bardzo dynamiczny i będzie szybko dostosowywał się do zmian. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że gdy stworzą strategię i określą, dokąd podąża firma, a pracownicy będą wiedzieć, jaka jest jej misja i w jakim kierunku idą zmiany, to będą w stanie sami podjąć inicjatywy edukacyjne. Wtedy też ekosystem edukacyjny będzie w stanie coś zaproponować, ale na krótki okres - musi on ciągle zmieniać się i dopasowywać.

- W literaturze mówi się o nadinwestowaniu w pracowników, które wynika z faktu, że nie do końca wiemy, jakie kompetencje należy rozwijać. Wiadomo, że trzeba skupiać się na obszarach digital literacy, data literacy, a także na kompetencjach miękkich - wyjaśnia Katarzyna Śledziewska.

- Menedżerowie boją się, że pracownicy, w których zainwestują, odejdą. Bardzo często te obawy pojawiają się w wywiadach. Pamiętajmy jednak, że przyjdą inni, w których zainwestowała inna firma. Trzeba otworzyć się na edukację. To nasza jedyna szansa - dodaje.