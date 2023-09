Pracę po tych szkołach znajduje 80 proc. absolwentów. Stereotypy zostały przełamane

Ponad połowa absolwentów podstawówek wybiera szkoły branżowe i technika. Pracę po szkole znajduje ok. 80 proc. - Jasno przebiliśmy się z przekazem do pracodawców, że nie mogą oni stać z boku i czekać na fachowców przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji - mówi Marzena Machałek.

Z wyliczeń Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że 82 proc. absolwentów szkół technicznych i zawodowych jest zatrudnionych w wyuczonych zawodach.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zakłada utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności. Będą to ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób.

Centra mają być odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy, który wymaga elastyczności i zmiany przyzwyczajeń.

- To, co na pewno się zmieniło, to postrzeganie kształcenia zawodowego w Polsce. Mamy coraz więcej uczniów, którzy wybierają to kształcenie. 58,5 proc. po szkołach podstawowych trafia do szkół branżowych i technicznych. Jasno przebiliśmy się z przekazem do pracodawców, że nie mogą oni stać z boku i czekać na fachowców przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji. Zrozumieli, że tylko współpraca przy tworzeniu ram prawnych, wspólne finansowanie i przewidywanie przeszłości pozwoli budować nowoczesne kształcenie branżowe i techniczne - mówi w rozmowie z PulsHR.pl wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

