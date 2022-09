Praca w IT bez doświadczenia? Żaden problem. Jest odpowiednia specjalizacja

jk

• 28 wrz 2022 9:10





Według raportu firmy Evolution już 1/4 Polaków myśli o zmianie branży na IT. Natomiast 30 proc. ankietowanych bierze pod uwagę obszar Testingu (QA - quality assurance), co ciekawe czystym programowaniem zainteresowanych jest 19 proc. ankietowanych. 1/4 Polaków myśli o zmianie pracy na IT. 19 proc. chce być typowymi programistami (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Jak wynika z danych No Fluff Jobs, w okresie od stycznia do września 2022 roku 9 proc. opublikowanych w tym serwisie ogłoszeń dotyczyło kategorii testing. Jednocześnie 16 proc. ze wszystkich ofert skierowanych było do juniorów różnych kategorii, a już 1,5 proc. do juniorów QA (quality assurance - zapewnienie jakości).

Mediany górnych i dolnych widełek wynagrodzeń QA w przypadku umów B2B (kontrakt) wyglądają następująco: poziom junior od 6 do 9 tys. złotych netto + VAT, mid od 12 do 18 tys. złotych netto + VAT i senior od 17 do 23,5 tys. złotych netto + VAT.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Natomiast w przypadku umów o pracę: junior od 5 do 8 tys. złotych brutto, mid od 10 do 14,5 tys. złotych brutto i senior od 14 do 19 tys. złotych brutto.

Czytaj też: Znaleźli sposób na rozwój pracowników. Chętnych nie brakuje

Jedne z najczęściej wymienianych kompetencji, jakich oczekują pracodawcy od kandydatów to: znajomość języka angielskiego, zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Jeśli chodzi o języki, w ofertach najczęściej pojawiają się sql, java, python, javascript oraz znajomość oprogramowania Jira.

- Obszar testingu jest coraz częściej wybierany przez osoby bez doświadczenia w IT, a które chciałyby wejść w tę branżę. Jest to spowodowane nie tylko nieco niższym progiem edukacyjnym wejścia w ten obszar, ale również faktem, że specjalizacja QA łączy w sobie wiele kompetencji, które mogą być dobrym fundamentem w zdobywaniu doświadczenia w innych kategoriach - komentuje Konrad Bromiński, senior HR menedżer z Evolution.

- Widząc zainteresowanie tym obszarem, ale również nasze potrzeby, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i organizujemy całkowicie darmowy bootcamp online, po którym najlepsi uczestnicy znajdą u nas zatrudnienie na stanowiskach QA - dodaje.

Czytaj też: Ericsson stawia na kobiety. Przeszkoli i zatrudni programistki

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia bootcampu, a uczestnicy, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w trakcie nauki, otrzymają propozycję dołączenia do zespołu Evolution.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU