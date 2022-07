Praca czeka na nauczycieli. Obrodziło ofertami pracy

km

• 5 lip 2022 13:44





Wakacje w pełni, podobnie jak sezon rekrutacyjny w szkołach. Drugi kwartał 2022 roku stał pod znakiem bardzo wyraźnych wzrostów w zapotrzebowaniu na kadry nauczycielskie nie tylko na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Intensywne poszukiwania rozpoczęły również prywatne żłobki, przedszkola i szkoły. Drugi kwartał 2022 r. w kategorii Edukacja w OLX przyniósł 33 proc. wzrost liczby ogłoszeń o pracę w edukacji (fot. Shutterstock)

W kuratoriach oświaty w całej Polsce dostępne są tysiące ogłoszeń o pracę w publicznych placówkach. Wyjątkowo intensywny okres rekrutacyjny czeka również jednostki prywatne.

Drugi kwartał 2022 r. w kategorii Edukacja w OLX przyniósł 33 proc. wzrost liczby ogłoszeń rok do roku, a zdecydowanie najaktywniejsze w tym obszarze są przedszkola. Tylko w czerwcu ogłoszeń o pracę wystawionych przez te jednostki było ponad 1,4 tys. i oznaczało to 31 proc. wzrost względem dostępnej oferty w tym samym miesiącu 2021 r.

Użytkownicy OLX Praca w kategorii Edukacja szukają ofert pracy dla nauczycieli, asystenta lub pomocy nauczyciela (ponad 30 proc. zapytań w czerwcu) i na stanowiska wychowawców przedszkolnych oraz ich pomocy (niespełna 23 proc.).

- Najczęściej wyszukiwana fraza w tej kategorii w czerwcu to pomoc nauczyciela, co dziesiąty poszukujący pracy w edukacji właśnie z jej użyciem filtruje listy ofert w OLX. Co ciekawe, nasze ogłoszenia wertują nauczyciele języka polskiego, angielskiego, historii, chemii, biologii, geografii, wychowania fizycznego, czy przedmiotów zawodowych. To pokaźna grupa, która stanowi ponad 16 proc. wszystkich zapytań w naszej wyszukiwarce - wyjaśnia Paulina Rezmer z OLX.

Pracowników szukają także szkoły języków obcych. W minionym miesiącu za pośrednictwem portalu rozpoczęto 600 procesów rekrutacyjnych. Trzy na cztery z nich dotyczyły poszukiwania lektorów lub nauczycieli języka angielskiego.

Zdecydowanie najbardziej aktywną grupą nauczycieli poszukujących pracy są lektorzy języka angielskiego.

