Poznań funduje stypendia dla białoruskich studentów

Poznańscy radni przyjęli uchwałę otwierającą drogę do przekazania poznańskim uczelniom pieniędzy na uruchomienie programu stypendialnego dla studentów z Białorusi. Miasto oferuje też inne formy wsparcia.

W roku akademickim 2019/2020 na poznańskich uczelniach studiowało ok. 500 osób z Białorusi. Ufundowanie przez Poznań stypendiów dla studentów z Białorusi będzie możliwe przy współpracy z poznańskimi uczelniami, którym środki mogą zostać przekazane w formie dotacji.

Mieszkający w stolicy Wielkopolski cudzoziemcy mogą liczyć na wiele różnych form wsparcia. W sierpniu tego roku stacjonarną działalność rozpoczął Poznański Ośrodek Integracji POINT. W punkcie specjaliści pomogą w sprawach dotyczących legalizacji pobytu czy pracy w Polsce. Wyjaśnią zawiłości procedur administracyjnych, praw pracowniczych, pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej i psychologicznej, systemu edukacji i opieki przedszkolnej, a także innych kwestii związanych z codziennym życiem.

Cudzoziemcy mogą tam skorzystać również z kursów języka polskiego jako obcego, doradztwa zawodowego, ale także z lokalnych działań integracyjnych: pikników czy warsztatów, do których zapraszani są zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy. Pracownicy ośrodka posługują się językami: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. POINT mieści się w budynku przy ul. Półwiejskiej 17/27. Czynny jest w godz. 14-20 (poniedziałek- środa) oraz 9-15 (czwartek, piątek). Z pracownikami ośrodka można skontaktować się także telefonicznie - 503 979 758 lub mailowo - office@migrant.poznan.pl.

Ponadto specjaliści z POINT przygotowali dwie publikacje internetowe dla cudzoziemców. Pierwsza to poradnik, w którym znaleźć można tematy związanych z legalizacją pobytu, edukacją, pracą, systemem socjalnym, ubezpieczeniami, a także kartą PEKĄ i wymianą prawa jazdy. Przygotowano także przewodnik, który omawia najczęstsze i najważniejsze kwestie prawne, jakie mogą zainteresować zagranicznego studenta. Publikacje można pobrać ze strony migrant.poznan.pl.

POINT jest częścią projektu "#AKTYWATOR WLKP - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim", który Poznań prowadzi wspólnie z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Cudzoziemcy przybywający do Poznania mogą skorzystać także ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w postaci świadczeń na utrzymanie czy pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi. Ze wsparcia MOPR mogą korzystać cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku ze statusem uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.

Ponadto cudzoziemcy, którzy mają zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, przysługuje pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do studentów poznańskich uczelni, w tym także cudzoziemców, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w poznańskich firmach, skierowany jest program stypendialny Biura Obsługi Inwestorów. W jego ramach miasto finansuje półroczny staż dla studenta w wysokości 6 tys. zł brutto. Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju, lub za granicą jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Biuro Obsługi Inwestorów oferuje również pełne wsparcie firmom białoruskim z sektora BPO, SSC, IT czy branży game development, które będą rozważały przeniesienie swoich procesów z Białorusi do Poznania.

Informacje na temat działań miasta i pomocy świadczonej przez urząd oraz miejskie jednostki, udzielane są także za pośrednictwem miejskiej infolinii.