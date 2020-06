Popularne kierunki studiów, zasady rekrutacji. Stratuje Kierunkowskaz Kariery

W tym roku egzamin maturalny odbywał się na nieco innych zasadach. Od 20 lat w czerwcu maturzyści byli już po egzaminach i, czekając na świadectwa dojrzałości, podejmowali decyzje dotyczące strategii rekrutacji na studia. W czasie pandemii, po wielu tygodniach izolacji i nauki zdalnej, w czerwcu maturalny maraton dopiero się rozpoczął. W sumie przystąpiło do niego ponad 300 tysięcy uczniów. To zarówno tegoroczni absolwenci szkół średnich, jak również maturzyści z lat ubiegłych, którzy chcieli poprawić swój wynik lub byli zmuszeni napisać egzamin drugi raz.

Teraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy przygotowały w ramach kampanii Studia 2020 Kierunkowskaz Kariery - cykl wydarzeń online ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze kierunku i uczelni. Wydarzenia będą trwały od 22 do 26 czerwca i będą dostępne na stronie studia.gov.pl

Podczas 5-dniowego cyklu spotkań kandydaci na studia będą mogli poznać: 22 czerwca - kierunki humanistyczne i społeczne, 23 czerwca - kierunki techniczne, 24 czerwca - kierunki medyczne, 25 czerwca - kierunki społeczne i ekonomiczne a 26 czerwca - kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze.

Wszystkie części Kierunkowskazu Kariery będą się rozpoczynać o 14.00 i trwać do 17.00. Uczestnicy spotkają się ze studentami i wykładowcami, odwiedzą wirtualne stoiska uczelni, na których można pobrać materiały informacyjne i porozmawiać z pracownikami, posłuchają wykładów, debat i prezentacji na temat najciekawszych kierunków.

W programie są także rozmowy z ekspertami rynku pracy i absolwentami poszczególnych kierunków, którzy już pracują w wybranych zawodach. Każdego dnia odbędą się 20-minutowe debaty z udziałem pracowników naukowych i absolwentów z całej Polski na temat najbardziej popularnych i wartościowych obszarów kształcenia, 5-minutowe sesje studenckie „w pigułce” – o rekomendowanym kierunku, specyfice studiowania, perspektywach pracy, uczelniane targi online z możliwością zadawania pytań, także na temat rekrutacji.

CZYTAJ DALEJ »

Spotkania wspierające tegoroczną rekrutację na studia odbędą się także w lipcu (od 7 do 10) i we wrześniu, w formule giełdy wolnych miejsc. Organizatorzy akcji Studia 2020 - MNiSW i Perspektywy - zamierzają je prowadzić tak długo, aż wszyscy maturzyści 2020 znajdą swoje miejsca na uczelniach. Udział maturzystów we wszystkich spotkaniach jest, oczywiście, bezpłatny.

Kierunek numer jeden

Trwający od marca stan epidemiczny w Polsce pokazał, które zawody, mimo narastającego w wielu branżach kryzysu, ciągle mają mocną pozycję na rynku pracy. To może być cenną wskazówką dla tegorocznych maturzystów.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od co najmniej 4 lat, najchętniej wybieranym przez maturzystów kierunkiem studiów jest informatyka. Digitalizacja i unowocześnianie procesów w firmach tworzy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

- Paradoksalnie transformacja cyfrowa polskiego biznesu może przyspieszyć dzięki epidemii COVID-19 i związanym z nią obostrzeniom. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie swoich usług do sieci, sklepy chętniej wykorzystują sprzedaż internetową, a pracownicy biurowi masowo korzystają z pracy zdalnej. Tym samym kolejne procesy podlegają digitalizacji. Kolejnym krokiem transformacji będzie automatyzacja niektórych czynności. Jednak jak wynika z badania Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2020”, aż 68 proc. firm nie jest jeszcze na nią gotowych.