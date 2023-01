Pomagają kobietom w powtórnym starcie na rynku pracy. Roczny kurs za darmo

Program szkoleniowy Bring Women Back to Work (BWBW) przeznaczony jest dla kobiet, które mają już doświadczenie zawodowe, a które jednocześnie pozostają bez pracy od co najmniej roku (Fot. Shutterstock)

Salesforce uruchamia nowy program szkoleń dla kobiet w Polsce. Bring Women Back to Work jest przeznaczony dla pań zainteresowanym pracą w sektorze IT z całej Polski.

Główne wymagania dotyczące udziału w programie BWBW to dobra znajomość języka angielskiego i chęć uczenia się nowych umiejętności.

Program jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, a zdaniem organizatora - firmy Salesforce - jego wartość to około 6 500 euro.

Kobiety nie muszą czekać całego roku na znalezienie pracy (kurs trwa 12 miesięcy) – nowe oferty mogą otrzymać już w pierwszych miesiącach trwania programu.

- Program Bring Women Back to Work ma charakter integracyjny, kobiety nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia w branży IT, nie jest konieczne posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, a wiek z pewnością nie jest czynnikiem decydującym o przyjęciu na kurs. Entuzjazm do zmiany kwalifikacji, zainteresowanie IT i zdolność do pracy w dynamicznym środowisku pracy jest czymś, na co stawiamy najbardziej - wyjaśnia Vanessa Gentile z Salesforce, która zainicjowała program trzy lata temu w Szwajcarii.

Bring Women Back to Work - 12 miesięcy edukacji