Polski system edukacji rozwija umiejętności przeszłości

Zmiany w systemie edukacji są konieczne. Zaklinanie rzeczywistości, że nasz system edukacji kształci umiejętności przyszłości, nie ma większego sensu. Powiedzmy to głośno, on rozwija umiejętności przeszłości - mówi Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL ds. Analiz Biznesowych.

Zmiany w systemie edukacji są konieczne. Zaklinanie rzeczywistości, że nasz system edukacji kształci umiejętności przyszłości, nie ma większego sensu. Powiedzmy to głośno - on rozwija umiejętności przeszłości.

Zatem, aby zmiana nastąpiła, rola Ministerstwa Edukacji i Nauki jako głównego regulatora jest bardzo ważna.

Dla pewności, mówi pan o reformie systemu edukacji, a tę zmianę – uwzględniającą kompetencje przyszłości - miałoby szybko i sprawnie przeprowadzić nasze Ministerstwo Edukacji i Nauki?

Byłoby idealnie.

Ale brzmi mało realnie… A jaki pomysł na to ma ABSL? Współpraca z uczelniami czy samorządami jest dla was normą. Co jeszcze można zrobić?

Rozwijanie potrzebnych na rynku kompetencji należy zacząć dużo wcześniej niż na studiach. Trzeba to robić już w szkole podstawowej i średniej. Już tam uczniowie powinni spotkać się z projektowym, zadaniowym sposobem myślenia, uczyć się krytycznego myślenia, tego, jak sprawnie rozwiązywać problemy. To powinno być wprowadzone na stałe i wykładane na lekcjach tak samo jak nauka czytania, mnożenia czy geometrii. I my w zakresie rozwoju kompetencji współpracujemy zarówno z uczelniami wyższymi, jak również szkołami średnimi.

Z racji tego, że proces kształcenia i zdobywania kompetencji jest rozciągnięty w czasie, pewnym rozwiązaniem, dającym nam dostęp do odpowiednich pracowników już teraz, jest napływ obcokrajowców. W firmach związanych z ABSL w ostatnim roku zatrudniono 20 tys. nowych pracowników z zagranicy. Może nie zawsze, tak jak hiszpańska Malaga, ale polskie lokalizacje takie jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Trójmiasto są dla obcokrajowców atrakcyjne. Dzięki imigracji w centrach udaje się stworzyć odpowiedni miks potrzebnych umiejętności. Część z nich posiadają pracownicy wykształceni w Polsce, pozostałe przynoszą ze sobą pracownicy zagraniczni. To mniej klasyczne ujęcie różnorodności – inne niż płeć czy wiek – pokazuje, że dla osiągnięcia dobrych wyników liczy się również różnorodność w sposobie myślenia. A tej w sektorze nie brakuje.

Jednak patrząc długofalowo, nie chodzi o to, żeby brakujących kompetencji szukać wśród cudzoziemców i ten problem rozwiązywać importem wiedzy z zagranicy.

Na pewno ta sytuacja jest dużym wyzwaniem dla działów HR, ale nie tych zajmujących się twardym HR, a odpowiadających za strategie learning & development. Te działy obecnie zyskują na znaczeniu w firmach, bo aby przeprowadzić wśród pracowników programy re-skillingowe czy up-skillingowe, konieczne jest eksperckie wsparcie. To pracownicy tych działów powinni wiedzieć, komu w firmie ułatwić zdobycie nowych kompetencji i kto w pierwszej kolejności ma największy potencjał czy potrzebę rozwoju.

W przyszłości konieczne będzie połączenie dwóch funkcji – rekrutera i pracownika działu HR. Dzięki temu jedna osoba będzie wiedziała, jakich pracowników może pozyskać z rynku oraz w jaki sposób ma współtworzyć ścieżki rozwoju, żeby jak najlepiej zaadresować potrzeby biznesu.

Odpowiedni miks kompetencji miękkich i twardych - tego potrzebuje rynek

Jakich dokładnie kompetencji będziecie potrzebowali, mówiąc o wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach pracy?

Bardzo trudno je wskazać, bo są to kompetencje, które cały czas się zmieniają. Pewne jest, że potrzebujemy odpowiedniego połączenia kompetencji twardych i miękkich, również językowych. Natomiast aktualnie na pewno potrzebne są umiejętności cyfrowe. Funkcjonujemy w środowisku cyfrowym, w którym umiejętność transformowania procesów na bardziej zdigitalizowane jest konieczna.

- Pewne jest, że potrzebujemy odpowiedniego połączenia kompetencji twardych i miękkich, również językowych - mówi Dariusz Kubacki (fot. Lycs Architecture/Unsplash)

Przykładem dobrze obrazującym zmianę jest kontroler finansowy. W klasycznym ujęciu jest to osoba, która „rozumie” liczby, jest w stanie porównać budżet i jego wykonanie oraz wyciągnąć wnioski z tych danych i doradzić, co w związku z tym warto robić. Natomiast kontroler przyszłości, który poza tą wiedzą ma również kompetencje cyfrowe, jest w stanie zaimplementować ten proces w nowoczesny sposób. Jego koledzy z „przeszłości” robią to w sposób manualny, np. za pomocą Excela. On korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak w najprostszym ujęciu Power BI. Potrafi nie tylko obsłużyć dane narzędzie, ale za jego pomocą również coś stworzyć.

Dobrze wykształcony pracownik będzie znał swoją wartość i będzie się cenił. Podczas ABSL Summit wiele razy słyszałam, że w sektorze usług biznesowych nasz kraj przestał być najtańszą dostępną na rynku opcją. Jakie mamy inne możliwości przyciągania pracowników, jeśli nie konkurencyjna cena, bo z tego do tej pory byliśmy słynni.

Jeśli chodzi o ceny, to Polska nadal nie jest na poziomie Europy Zachodniej. Nie wynika to tylko z kwestii wysokości i struktury wynagrodzeń. Mamy inny system podatkowy, inny koszt wynajmu biur. W efekcie całościowy koszt nadal jest w Polsce niższy. Ze względu na różne czynniki zapewne będzie się on zbliżał do poziomu Zachodniej Europy, ale nadal będzie tu istotna różnica.

Natomiast rzeczywiście koszt pracownika jest coraz wyższy, ale i jego wartość jest wyższa. Liczby pokazują, że średnia wartość eksportu na jednego pracownika systematycznie rośnie. To oznacza, że rośnie produktywność tego, co jest wykonywane w Polsce. Inwestorzy do realizacji dużej usługi kiedyś potrzebowali 10 osób, dziś do realizacji takiego samego zadania, na tym samym poziomie wystarczy 5 czy 6 osób.

Skąd tak duży skok produktywności?

Wpłynęło na to wiele rzeczy. Inwestorzy zgodnie podkreślają naszą umiejętność krytycznego myślenia. Kiedy przyjmujemy zlecenie, które wcześniej realizowane było w innym kraju, to tylko przez krótki czas wykonujemy je w ten sam sposób. Szybko znajdujemy lepsze rozwiązanie i wprowadzamy je w życie. Nie boimy się kwestionować tego, co już jest i przedstawiać nowych, lepszych rozwiązań. Pewnie to wynika po części z naszej kultury pracy. Ta ciągła potrzeba optymalizacji, usprawnienie procedur przyciąga inwestorów i jest naszą mocną kartą przetargową.

Co więcej, dużą grupę pracowników – do której sam się zaliczam - w branży stanowią tzw. digital natives. Dla nas automatyzacja czy digitalizacja jest dosyć naturalnym procesem. Nie boimy się powiedzieć, że coś nie ma sensu i można to wykonać sprawniej, szybciej, lepiej wykorzystując nowe technologie. Innowacyjność w Polsce wprowadzany w naturalny, niewymuszony sposób. I to jest nasz znakomity wyróżnik.

Na koniec możliwości rozwojowe. Jakie są one dla sektora?

Patrząc na dane unijne, cały czas mamy przestrzeń do rozwoju, szczególnie właśnie w obszarze wiedzochłonnych procesów. Do unijnej średniej brakuje nam 250 tys. miejsc pracy, jednak unijny rynek też cały czas rośnie. Więc cały czas gonimy Unię i jeszcze długo będziemy to robić. Nie dogonimy jej, jeśli nadal będziemy kształcić w takim modelu jak obecnie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl