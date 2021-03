Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Politechnika Poznańska łączą siły

Trzy semestry zdobywania wiedzy lotniczej, w tym ponad 500 godzin zajęć w ośrodkach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Poznaniu i Warszawie. Tak w praktyce będą wyglądać jedyne w swoim rodzaju studia dualne organizowane wspólnie przez PAŻP i Politechnikę Poznańską. Nauka na nich właśnie ruszyła.

Pierwsza edycja studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalności Ruch Lotniczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu rozpoczęła się 1 marca (fot. Pixabay)

Pierwsza edycja studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalności Ruch Lotniczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu rozpoczęła się 1 marca. 15 wybranych w rekrutacji studentów uzyska w ich trakcie wiedzę na temat funkcjonowania i kierunków rozwoju rynku lotniczego w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez wykładowców poznańskiej uczelni i Agencji, zaś praktyczne przez specjalistów PAŻP.

Początek zajęć w ośrodkach PAŻP planowany jest na maj 2021 roku. W ich trakcie studenci otrzymają wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, infrastruktura portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym, systemy ATM (Air Traffic Management) czy charakterystyka rynku usług lotniczych.

W ramach studiów studenci będą także odbywać w PAŻP praktyki. Podczas nich poznają cały proces zarządzania ruchem lotniczym, a nawet będą mogli sami uczestniczyć w niektórych jego elementach.

Nowe studia dualne zapewnią wszystko co niezbędne, by wykształcić specjalistów niezbędnych w środowisku lotniczym. Dzięki temu będą gotowi do podjęcia w przyszłości pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Niedawno również Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie poinformowała o uruchomieniu nowych studiów stacjonarnych II stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), prowadzonych wspólnie z Gaz-Sytem.

- Dzięki uczestnictwu w studiach z profilowanym programem zawodowym i praktykom w Gaz-System absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy w firmach z sektora gazowniczego. Naszym celem jest współpraca ze specjalistami, którzy obsłużą w przyszłości powstającą infrastrukturę gazową. Najlepsi znajdą możliwość podjęcia zatrudnienia lub odbycia staży w spółce - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

