Polscy maturzyści upodobali sobie ten kraj na studia. Oto co ich skusiło

Włochy to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków wyjazdu dla... maturzystów. W kończącym się roku akademickim zainteresowanie studiami na Półwyspie Apenińskim jest o 157 proc. wyższe niż w 2020 roku.

Za nami matura 2020. Młodzi ludzie w pierwszych dniach lipca dowiedzą się jak im poszło. Ogłoszenie wyników zaplanowano 5 lipca. To będzie dopiero początek ich dalszej drogi edukacyjnej. Czeka ich wybór studiów. Jak wynika z danych firmy doradztwa edukacyjnego Elab Education Laboratory, młodzi coraz chętniej wybierają zagraniczne uniwersytety. Ostatnio dużą popularnością cieszą się studia we Włoszech.

Z danych Elab wynika, że w tym roku akademickim na uczelnie poza granicami Polski aplikowało o 25 proc. osób więcej niż rok wcześniej. Z czego wzrost studiami we Włoszech był największy, wyniósł 157 proc. więcej niż w 2020 roku. Wśród osób zgłaszających chęć studiowania we Włoszech aż 47 proc. zainteresowanych jest studiowaniem medycyny. Z kolei 43 proc. chciałoby rozpocząć architekturę lub kierunki artystyczne – np. design czy fashion design. Na trzecim miejscu wybierane są studia biznesowe – wynika z danych Elab Education Laboratory.

Coraz częstsze pytania o studia we Włoszech częściowo związane są z brexitem. W jego wyniku obywatele Unii Europejskiej stracili możliwość korzystania z rządowej pożyczki studenckiej. Wzrosły również opłaty za studia, wcześniej wynosiły one tyle samo co dla Brytyjczyków. Co prawda część uczelni przygotowała własne programy pożyczkowe i pomoc finansową, ale zainteresowanie naturalnie słabnie.

- Rosnącą popularność Włochami zaobserwowaliśmy już w zeszłym roku. W porównaniu z 2019, w 2020 osób zainteresowanych Italią było o prawie jedną trzecią więcej. Ale skokowe powodzenie notujemy właśnie teraz. Jest to związane z brexitem, ale zdecydowanie to nie jedyny powód. We Włoszech znajdziemy bogatą listę kierunków prowadzonych w języku angielskim na topowych uniwersytetach - mówi Agata Pochwała z Elab Education Laboratory, firmy doradztwa edukacyjnego.

Niskie czesne na włoskich uczelniach

Włochy mogą się pochwalić uczelniami medycznymi na najwyższym poziomie. Sapienza w Rzymie, Uniwersytety w Mediolanie, Bolonii w Pawii to szkoły wyższe, które w rankingach światowych znajdują się bardzo wysoko. Dodatkowo na plus działają niskie koszty czesnego.

- We Włoszech znajdziemy najtańsze studia medyczne prowadzone w języku angielskim. Czesne na uczelniach publicznych jest wyznaczane na podstawie dochodu w rodzinie aplikanta i wahać się może w przedziale od 500 do 5000 euro rocznie. To naprawdę mocny atut Włoch - komentuje Nikol Tomar z Elab.

Na korzyść działają też prosta i klarowna forma aplikacji na studia medyczne. Nie trzeba przygotowywać listów motywacyjnych i referencji od nauczycieli. Nie ma również skomplikowanych rozmów aplikacyjnych. Najważniejszy jest egzamin, do którego można się gruntownie przygotować. Co ciekawe, sama aplikacja odbywa się stosunkowo późno, bo dopiero w lipcu, a egzamin dwa miesiące później. Zatem pozostaje margines czasowy na uzupełnienie ewentualnych zaległości.

- Atutem Włoch jest również fakt, że w tym samym czasie aplikuje się na 13 uczelni, czyli można wybrać 13 kierunków medycznych. Taki komfort byłby niemożliwy na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie można wybrać tylko cztery kierunki medyczne, czy w Irlandii, gdzie medycynę oferuje tylko pięć uczelni - komentuje Nikol Tomar z Elab.

Artyści z Włoch

Więcej niż dwie na pięć osób zainteresowanych studiami w ojczyźnie Umberto Eco, pyta o architekturę i studia artystyczne. Co istotne, jedyną podstawą do przyjęcia na studia architektoniczne jest test wielokrotnego wyboru z wiedzy ogólnej. Nie ma konieczności przedstawiania portfolio, listu motywacyjnego czy dostarczania skomplikowanych dokumentów aplikacyjnych. To pokazuje egalitarność w podejściu i to, że dla uczelni liczy się przede wszystkim wiedza i “otwarta głowa”.

- Gdy myślimy “architektura”, Włochy wydają się naturalnym kierunkiem. Wspaniała tradycja architektoniczna i przywiązanie Włochów do piękna przyciągają zagranicznych studentów. To oczywiście nie tylko Wenecja, Rzym, Mediolan i inne znane miasta, ale także mniejsze miejscowości, z których architektury wiedzę można czerpać garściami. Kierunek opiera się we Włoszech zarówno na aspektach technologicznych, jak i artystycznych – mówi Agata Pochwała z Elab.



Są jeszcze kierunki artystyczne. W końcu to tutaj tworzyli m.in. Tycjan, Canaletto, Anguissola, Boccioni, dlatego tak wiele osób właśnie we Włoszech chce studiować sztuki piękne. Są też kierunki mniej oczywiste jak architektura wnętrz czy projektowanie biżuterii.

Wśród wybieranych kierunków popularny jest również design. Na Półwyspie Apenińskim powstają projekty, które zmieniają myślenie o projektowaniu. Włoski design jest rozpoznawalny zarówno w motoryzacji, sprzętach kuchennych czy wyposażeniu wnętrz. To samo dotyczy mody. Na włoskich uczelniach są nie tylko znakomici wykładowcy i praktycy. Właśnie tam odbywają się ważne pokazy i targi mody, zarówno damskiej, jak i męskiej - np. Fashion Week czy Pitti Immagine Uomo.