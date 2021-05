"Polityczne" zwolnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym. Kanclerz odbija piłeczkę

Ciąg dalszy kwestii kontrowersyjnych zwolnień na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Głos zabrał dr Krzysztof Wąsowicz, kanclerz uczelni. W komentarzu przesłanym PulsHR.pl odpiera zarzuty stawiane uczelni w mediach i twierdzi, że Instytut Filozofii i Socjologii, który dotknęły zwolnienia, "naciskał na utrwalanie poprzedniego skompromitowanego porządku ekonomicznego, który doprowadził uczelnię na skraj bankructwa".

Autor:KDS

• 19 maj 2021 20:00





Uniwersytet Pedagogiczny jest w trudnej sytuacji finansowej (fot. Facebook/Uniwersytet Pedagogiczny)

REKLAMA

O zwolnieniach w Instytucie Filozofii i Socjologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zrobiło się głośno po tym, jak sprawę na swoim profilu na Facebook opisał były wykładowca UP prof. Tadeusz Gadacz.

Prof. Gadacz nie ma wątpliwości, że jest to decyzja polityczna. - Na ich miejsce zostaną przyjęte inne osoby, być może z klucza narodowo-katolickiego - pisze. Zaś w internecie rozpętała się burza.

Głos w sprawie zabrał dr Krzysztof Wąsowicz, kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego, współautor koncepcji planu naprawczego, który właśnie trwa w UP.

Pracę w Instytucje mają stracić m.in. dyrektor Instytutu prof. dr hab. Janusz Majcherek, filozof nauki i naukoznawca, prof. dr hab. Wojciech Sady, prof. Janusz Krupiński czy też profesor Akademii Sztuk Pięknych i tłumacz S. Kierkegaarda dr hab. Antoni Szwed.

W przesłanym PulsHR.pl komentarzu kanclerz UP potwierdza, że w Instytucie Filozofii i Socjologii planowana jest redukcja zatrudniania o 8 etatów. Jak wyjaśnia, obecnie w tej jednostce na stanowiskach nauczycielskich zatrudnionych jest 71 osób kształcących 776 studentów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Oznacza to, że wskaźnik dostępności wynosi 10,93 i jest znacznie niższy od wymaganego na poziomie 13 w zasadach finansowania uczelni wyższych w Polsce. Do tego plan finansowy sporządzony przez Instytut Filozofii i Socjologii, który zgodnie z przyjętymi zasadami decentralizacji odpowiada za finanse i budżet jednostki, wykazuje stratę na poziomie 1,5 mln zł. W stosunku do realizowanych zadań wielkość zatrudnienia uwzględniając kosztochłonność na poziomie 1,26 powinna być zatem nie większa niż 61 osób. Oznacza to, że występuje nadwyżka 10 etatów bez pokrycia przychodami z innych źródeł, na przykład badań, grantów, świadczenia edukacyjnych usług odpłatnych czy innej komercyjnej działalności naukowo-dydaktycznej - wylicza dr Krzysztof Wąsowicz, kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego.

fot. Facebook/Uniwersytet Pedagogiczny Zaznacza też, że zwolnienia nie dotyczą doświadczonych wykładowców tylko, uwzględniając czynnik społeczny i rozwojowy uczelni, obejmują pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jak wyjaśnia, jest to czynnik związany z naturalną rotacją zatrudnienia, ograniczający lukę pokoleniową. Podkreśla, że przy weryfikacji zatrudnienia decydują względy formalne, merytoryczne, społeczne. Nie ma jednego kryterium, a jest prowadzona "analiza wielowymiarowa uwzględniająca wszystkie aspekty, przychodowo-kosztowe przede wszystkim, ale również społeczne, w tym możliwość wykorzystania outplacementu, w tym odejść na emeryturę". Wątek ten dotyczy zarzutów, jakie postawił uczelni jej były pracownik prof. Gadacz, który nie ma wątpliwości, że jest to decyzja polityczna. - Na ich miejsce zostaną przyjęte inne osoby, być może z klucza narodowo-katolickiego. Ale poziomem nie dorosną zwalnianym do pięt. Uczelnia to nie korporacja, w której dowolnie można wymieniać pracowników. Uczelnia przypomina raczej winnicę, w której trzeba czekać czasami dziesiątki lat, aby zrodziła dobre owoce. Kiedy już rodzi, to się ją wycina. Odczuwam to osobiście boleśnie, bo w rozwój Instytutu włożyłem wiele pracy i serca - napisał na FB wykładowca. Warto zaznaczyć, że zwolnienia, o których obecnie jest głośno nie są jedynymi. Z wyliczeń przesłanych PulsHR.pl wynika, że na uczelni wciąż za dużo jest o ok. 60 etatów w działalności podstawowej, czyli wśród nauczycieli akademickich (wszystko zależy od aktywności w zdobywaniu studentów, grantów) oraz o ok. 30 etatów w administracji, w tym w bibliotece. Trudna sytuacja finansowa Z informacji przesłanych przez kanclerza UP wynika, że uniwersytet jest w trudnej sytuacji finansowej. Uczelnia w maju 2020 r. przestała płacić składki na ZUS, powracając do spłaty w ratach zaległości od października, ale i tak 2021 roku pozostał do spłacenia z tego tytułu „dług” w wysokości 8,1 mln zł. Do tego doszła potrzeba uregulowania zaległego wynagrodzenia pracownikom za godziny ponadwymiarowe w wysokości ponad 5 mln zł oraz zabezpieczenia kolejnych 10,2 mln zł na wypłacenie 13 pensji za 2020 r. Tak więc - jak podaje kanclerz - łącznie zaległości wynosiły blisko 24 mln zł, taki też był deficyt subwencji w pokryciu środków na wynagrodzenia. fot. Facebook/Uniwersytet Pedagogiczny - W maju kumulują się dwie duże płatności tj. ostatnia rata składek ZUS za 09/2020 roku (1576,7 tys. zł) oraz ostatnia rata odpisu na ZFŚS w kwocie 1900 tys. zł. Przychody będą stanowiły końcowe wpłaty studentów studiów niestacjonarnych w przewidywanej kwocie 700 tys. zł. Deficyt, który powstanie na końcu miesiąca, może zostać pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań lub wdrożonych oszczędności, nikt nie przedstawił innych lepszych propozycji - kontynuuje wyliczenia dr Krzysztof Wąsowicz. Dodaje też, że od czerwca planowane jest zmniejszenie miesięcznych kosztów działalności uczelni w związku z zapłaceniem wszystkich zaległych rat składek ZUS (1570 tys. zł) oraz brakiem konieczności dokonywania odpisu na ZFŚS (750 tys.). Odpis końcowy w kwocie 1300 tys. zł regulowany jest na koniec września. Ponadto w czerwcu uruchomiona zostanie rekrutacja, która powinna dać przychody na poziomie 165 tys. zł i około 250 tys. zł w lipcu. Placówka chce podjąć działania, dzięki którym wzrośnie wysokość subwencji w związku z podziałem środków na 2021 rok. Program restrukturyzacji Dr Krzysztof Wąsowicz przypomina, że od września 2020 roku w UP wdrażany jest program restrukturyzacji, którego celem jest uzyskanie równowagi finansowej. - Problemy, przed którymi stanęła uczelnia dotyczą, aczkolwiek w różnym stopniu, większości uczelni wyższych działających na rynku uczelni akademickich (uniwersytetów) i w pewnym sensie mają swoje podstawowe źródło w systemie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Poprzednie władze uniwersytetu nie potrafiły dostosować się do wprowadzonych zmian. Niewątpliwie trudniejsze jest podjęcie działań zapobiegawczych niż czekanie na rezultaty w przyszłości, lecz takie zaniechanie prowadzi, jak pokazuje aktualna sytuacja uczelni, do konieczności wdrożenia odpowiednich procesów restrukturyzacyjnych, zmieniających dotychczasową rzeczywistość - komentuje sytuację finansową placówki. - W pierwszej kolejności w ramach prowadzonego procesu naprawczego zmierzamy do stabilizacji, zrównoważenia struktury, zbilansowania finansów. Korzystając z bogatego doświadczenia wydaje się, że wywiązuje się z tego obowiązku w sposób należyty, najlepiej jak potrafię, poświęcając wiele czasu i uwagi. Zaproponowane przeze mnie rozwiązania przynoszą konkretne wymierne efekty, deficyt ulega stałemu systematycznemu obniżeniu - przekonuje dr Krzysztof Wąsowicz, który jest autorem planu naprawczego, któremu podlega placówka. Wskazuje też, że po optymalizacji w planach jednostek brakuje nadal łącznie 11 mln zł na pokrycie kosztów działalności. Przypomina też, że każdy instytut miał szansę na przedstawienie propozycji poprawy sytuacji i wskazania własnej ścieżki. - W odpowiedzi na to zadanie Instytut pana profesora Majcherka proponuje ponad 1,5 mln zł straty, nie wskazując źródła pokrycia, stąd potrzeba działań dostosowawczych. Instytut Filozofii i Socjologii nie przedstawił innej konstruktywnej propozycji dalszej poprawy poza naciskiem na utrwalanie poprzedniego skompromitowanego porządku ekonomicznego, który doprowadził uczelnię na skraj bankructwa. W wyniku decentralizacji przekazano uprawniania i możliwości prowadzenia działań naprawczych każdemu Instytutowi według własnego wyboru z warunkiem spełnienia celu nadrzędnego, jakim jest zrównoważenie budżetu - twierdzi kanclerz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.