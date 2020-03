Politechniki Śląska i Poznańska drukują przyłbice ochronne dla lekarzy

Drukowanie przyłbic to inicjatywa oddolna, realizowana przy wsparciu uczelni, będąca odpowiedzią na apele szpitali o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego.

Zespoły pracujące nad produkcją będą dążyć do dostarczenia przyłbic jak największej liczbie chętnych szpitali, jednak produkcja zależna jest od możliwości technicznych sprzętu.

Projekt przyłbic opracowany w Poznaniu jest dostępny bezpłatnie w sieci.

Przyłbice stanowią jeden z podstawowych środków ochronnych minimalizujących ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Tym samym są niezbędną pomocą w działaniach prewencyjnych wobec wirusa SARS-CoV-2, którego transmisja zachodzi właśnie w taki sposób. Niezbędne dla wytworzenia tego typu warstwy ochronnej są przezroczyste osłony wykonywane z folii PET oraz gumki mocujące (np. tzw. „gumki ciążowe” z dziurkami).

Przyłbice wyprodukowane na Wydziale Inżynierii Biomedycznej przed zapakowaniem są sterylizowane. Materiał, z którego zostały wytworzone pozwala na taki zabieg.

Pierwsza partia materiałów została przekazana do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także personelowi z gliwickich jednostek medycznych, w tym ratowników działających w ramach SOR. Przyłbice trafia również do szpitala położniczego w Gliwicach. Zespoły pracujące nad produkcją będą dążyć do dostarczenia przyłbic jak największej liczbie chętnych szpitali, jednak produkcja zależna jest od możliwości technicznych sprzętu - wykształcenie przez drukarkę kilku elementów trwa nawet do 30 godzin.

- Zwracam się z apelem, do tych osób, które mają drukarki 3D. Potrzeby służby zdrowia, jeżeli chodzi o przyłbice są przeogromne. Od wczoraj zwróciła się do mnie duża grupa lekarzy z prośbą o przyłbice. My niestety z uwagi na czas potrzebny do wydruku elementów jesteśmy ograniczeni z liczbą możliwych do wyprodukowania przyłbic. Potrzebujemy wsparcia tych wszystkich, którzy mogą się włączyć w produkcję. My to wszystko skoordynujemy powiemy co należy zrobić i w jaki sposób. Liczę że dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli znacznie więcej przyłbic razem wyprodukować. Musimy wspomóc lekarzy i personel medyczny w tej niełatwej walce z COVID-19 - mówi dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, prof. Marek Gzik.

Konkurs dla zespołów badawczych PŚ

- Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc zaangażowanie wspólnoty Politechniki Śląskiej w poszukiwaniu sposobów na walkę z koronawirusem, ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Konkurs jest adresowany do pracowników Politechniki Śląskiej, którzy stworzą zespoły badawcze. W skład zespołu mogą wchodzić także doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej. Grant przyznawany jest w wysokości do 150 000 zł. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Poznański projekt w open source Własny projekt przyłbicy opracował też zespół działający na wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Chociaż nie ma on jeszcze atestu, to zyskał rekomendacje naukowców z uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. politechnika zamieściła projekt w sieci. Można z niego bezpłatnie skorzystać. Pierwsze przyłbice wyprodukowane w poznaniu trafiły już do Stacji Pogotowia Medycznego i na oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu. Czytaj też: Drukują przyłbice do ochrony przed koronawirusem na drukarkach 3D