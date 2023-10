Politechnika Poznańska i Enea będą wspólnie kształcić kadry dla energetyki

– Nowoczesna energetyka, oparta o innowacyjne i inteligentne rozwiązania, potrzebuje kadr przyszłości. Wspólnie z Politechniką Poznańską dostrzegamy potencjał do współpracy w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów, dzięki którym transformacja energetyczna będzie realizowana sprawnie, a innowacje i nowoczesne technologie będą rozwijane w Grupie Enea przez świetnie wykształconych ekspertów – powiedział wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju Lech Żak.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, "naszym marzeniem było stworzenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji, przede wszystkim też hubu kwantowego, który może być naszą domeną i na pewno będzie naszą domeną wspólnie z instytucjami, które otaczają Politechnikę Poznańską wykorzystując sieć internetową PIONIER, która jest połączeniem najlepszych ośrodków europejskich po to, żeby konkurować gospodarczo".

W Centrum będą rozwijać się inne specjalności, w tym m.in. w zakresie energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej.

- Będzie to też miejsce do generowania startupów i innowacyjnych technologii, spółek celowych. Ma to być miejsce komercjalizacji transferu technologii; jako jedna z nielicznych wiodących uczelni w Polsce takiego Centrum nie mieliśmy - zaznaczył.

Łączny koszt inwestycji ma wynieść 220 mln zł.

