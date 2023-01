Polacy są coraz lepiej wykształceni. Dominują kobiety

W szybszym tempie przybywa kobiet z wyższym wykształceniem. W 2021 r. w wieku 25-34 lata blisko 1/3 mężczyzn (31,3 proc., w 2001 r. – 12,1 proc.) miała wyższe wykształcenie, natomiast kobiet – ponad połowa (50,3 proc., w 2001 r. – 18,0 proc.).

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny, wśród kobiet wartość wskaźnika przewyższała nawet średnią dla UE (46,8 proc.). „Doprowadziło to do zwiększenia luki w wykształceniu między kobietami a mężczyznami. Ta, liczona jako różnica odsetka mężczyzn i kobiet dla przedziału wiekowego 25-34 lata w 2021 r. wyniosła -19 pkt. proc., wyraźnie powyżej średniej w UE (-11 pkt. proc.), podczas gdy w 2001 r. było to -5,9 pkt. proc. W 2021 r. wśród państw UE stawiało to nas na 6. miejscu (za Słowenią, Słowacją i państwami bałtyckimi)” komentuje PIE.