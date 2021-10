Pokolenie Y chce studiować pielęgniarstwo. I ma ważny powód

Mimo trudów pracy pielęgniarek w pandemii i walki środowiska pielęgniarskiego o lepsze warunki płacy i pracy - zainteresowanie studiami pielęgniarskimi w naborze 2021/2022 jest większe niż w latach poprzednich. Ekspertów to nie dziwi.









RynekZdrowia/Raf

RynekZdrowia/Raf • 3 paź 2021 14:42





- Personel pielęgniarski będzie przyjmował coraz więcej czynności lekarskich. To też podnosi rangę zawodu pielęgniarki - mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w naborze 2017/2018 dostępnych było 126 miejsc - liczba kandydatów wynosiła 375. Od 2018 r. na pielęgniarstwie I stopnia na UM w Białymstoku co roku na kandydatów czeka 144 indeksów. W naborze 2018/2019 i 2019/2020 liczby chętnych wynosiły 340 i 352. W rekrutacji 2020-2021 liczba kandydatów - w odniesieniu do lat poprzednich nieco spadła - i wynosiła 328, ale już w naborze na 2021/2022 to 405 kandydatów.

Czytaj też: ZUS umorzył 325 mln złotych składek firmom i samozatrudnionym

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym liczba kandydatów na studia na pielęgniarstwie I stopnia w czterech ostatnich rekrutacjach kształtowała się na poziomie 514-620 kandydatów na 300 miejsc, a w ostatnim naborze było to aż 692 kandydatów.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.