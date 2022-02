Pokazali, co Zetki myślą o studiach

RocketJobs.pl opublikowało kolejny firm w ramach kampanii "Rozmowa o pracy". Ta ma przybliżyć pracodawcom oczekiwania wchodzącego na rynek pracy pokolenia "Z".

Bohaterami filmów są przedstawiciele wchodzącego na rynek pracy pokolenia Z (urodzeni w latach 1995-2010) (fot. Pixabay)

Wspólna kampania portalu pracy przyszłości Rocketjobs.pl i Gazeta.pl ma zachęcać pracodawców, by ci wsłuchali się w ich oczekiwania, potrzeby i opinie na temat współczesnego środowiska pracy. Bohaterami filmów są przedstawiciele wchodzącego na rynek pracy pokolenia Z (urodzeni w latach 1995-2010).

Pierwszy film mówiący o oczekiwaniach najmłodszego pokolenia pracowników zobaczyło niemal 200 tys. osób. Kolejny film porusza tematykę studiów. Młodzi dorośli wypowiadają się na temat zasadności studiowania i tego czy formalne wykształcenie jest konieczne, by wykonywać pracę swoich marzeń.

- Zachęcamy, by uważnie wsłuchać się w to, co mówią najmłodsi pracownicy i jakie wyznają wartości. Wierzę, że nasza inicjatywa da pracodawcom wiele cennych refleksji i pozwoli przychylniej spojrzeć na młodych ludzi, szczególnie gdy w przestrzeni społecznej pojawia się wiele niesprawiedliwych i stereotypowych opinii – wyjaśnia Artur Leśniak, marketing manager portalu pracy RocketJobs.pl.

