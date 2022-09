Początek roku szkolnego bez podwyżek dla nauczycieli i z akcją protestacyjną

Dyskusja o zmianach w Karcie nauczyciela jest możliwa i trzeba je wprowadzić kompleksowo, ale najpierw należy podnieść pensje nauczycieli - uważa prezes ZNP.

Bezpośrednią przyczyną rozpoczynającego się protestu są jednak wynagrodzenia. A w szczególności wykluczenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych z grona osób, którym wynagrodzenia wzrosną od 1 września.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Trudno znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie, że oto nauczyciele doświadczeni, na których barkach spoczywa edukacja, nie dostają podwyżki, a dostają ją nauczyciele początkujący, czyli mniej niż 20 proc. zatrudnionych. Tym bardziej, że jednocześnie mówimy do nich - nie dajemy wam podwyżki, ale oczekujemy efektów. Jak? Na zasadzie wolontariatu? - zastanawia się Broniarz.

Czytaj też: Dlaczego nauczyciele znów protestują na rozpoczęcie roku?

I podkreśla, że pieniądze to nie wszystko, bo nie ma dzisiaj obszaru edukacji, w którym nie byłoby problemu.

- Po prostu jest zła polityka edukacyjna. Proszę spojrzeć, co się dzieje w szkołach ponadpodstawowych, jakie są kłopoty z rekrutacją, jak trudno uporać się z nieznaną liczbą dzieci ukraińskich, które w żadnym wypadku nie mogą czuć się gorzej. Obecnie to wszystko spada na samorządy. A wiadomo - jeżeli samorząd zapłaci więcej za ogrzewanie szkoły, to gdzie będzie szukał oszczędności? - W koszcie, czyli pracowniku, poprzez dodatki motywacyjne, funkcyjne, zmniejszenie personelu administracyjnego - mówi szef ZNP.

W odpowiedzi na roszczenia nauczycielskiego związku wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, odpowiada krótko: "Żądania niektórych związkowców, aby podwyższyć wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. są nierealistyczne, nie ma na to środków".

Jednocześnie podkreśla, że MEiN jest gotowe do rozmów. Ministerialna propozycja brzmi: wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 9 proc.

- Jesteśmy oczywiście skłonni do rozmów. Rozmawialiśmy niedawno ze związkami zawodowymi, z centralami reprezentacyjnymi związków zawodowych, w końcówce sierpnia. Wspomnieliśmy, że od stycznia 2023 r. ministerstwo edukacji proponowało wzrost wynagrodzenia o 9 proc. Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, że ten wzrost będzie nieco mniejszy i będzie skorelowany ze wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej i będzie wynosił 7,8 proc. - mówi Piontkowski.

Trudno zaspokoić wszystkie roszczenia i oczekiwania płacowe - mówi minister Dariusz Piontkowski (fot. gov.pl)

I wylicza, że w ostatnim roku 2022, w maju, wszyscy nauczyciele na wszystkich stopniach awansu, uzyskali wzrost wynagrodzenia o 4,4 proc.

- Jeżeli dodamy do tego prawie 8 proc. od stycznia przyszłego roku, to już będzie ponad 12 proc. wzrostu wynagrodzenia. A ci, którzy rozpoczynają pracę w szkole, będą mieli jeszcze wyższy procentowy wzrost - mówi Piontkowski. - Od września nauczyciel stażysta ma mieć 20 proc. więcej, a kontraktowy ok. 11 proc. - dodaje.

Sytuacja w oświacie jest pod kontrolą

Do sytuacji w oświacie odniósł się również szef MEiN. Przemysław Czarnek podkreśla, że "podniesienie subwencji oświatowej jest rekordowe w historii naszego państwa, bo jest to o 11 mld zł rok do roku".

- Mówimy o subwencji, która będzie uchwalona w budżecie tegorocznym, i tej która była uchwalona w budżecie ubiegłorocznym - wyjaśnia.

Minister Przemysław Czarnek zapewnia, że nauczycieli nie brakuje (Fot. PAP/Piotr Polak)

Zwraca też uwagę, że "ponadto mamy wzrost średniego wynagrodzenia o 1240 zł brutto miesięcznie dla najmniej zarabiających nauczycieli między styczniem 2023 a styczniem 2022 i 850 zł brutto miesięcznie dla najlepiej zarabiających w tym samym czasie". "Takich podwyżek nigdy nie było" - ocenia.

Pedagogów na pewno nie zabraknie

Mimo niedawnej informacji o kilku tysiącach nauczycielskich wakatów, minister Czarnek przekonuje, że problemu z brakiem kadr nie ma.

- W ciągu ostatnich 20 lat ubyło 1,5 mln uczniów, a nie ubyło ani jednego nauczyciela. Przybyło nawet 65-70 tys. nauczycieli. Zatem pedagogów nie brakuje - wylicza.

Czytaj też: Minister edukacji: będziemy promować godzinę dla ucznia i rodzica

Pytany o oferty pracy "w tej grupie zawodowej" odpowiada: "Jeszcze tydzień temu było to 13 tys. W stosunku do roku ubiegłego to różnica 200-300 ofert. Natomiast jeżeli chodzi o pełne etaty, to dotyczy to 6 tys. ofert na 700 tys. nauczycieli. Czyli to jest poniżej 1 proc."