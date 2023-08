Pobiliśmy historyczny rekord. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy

Od 2014 do 2022 r. wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 20-34 lata wzrósł o 7 punktów procentowych (fot. Ben Duchan/Unsplash)

Od 2014 do 2022 r. wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 20-34 lata wzrósł o 7 punktów procentowych (fot. Ben Duchan/Unsplash)

Z danych Eurostatu wynika, że jeszcze nigdy w historii UE nie pracowało tak wiele młodych osób. W 2022 r. wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów (w wieku 20-34 lata) wyniósł 82 proc. To najwięcej w historii.

Od 2014 do 2022 r. wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wzrósł o 7 punktów procentowych. Tendencja wzrostowa została przerwana przez pandemię COVID-19, ale znów wróciła na poprzedni tor. wykazując stałą tendencję wzrostową, którą przerwała dopiero pandemia COVID-19.

Grafika: dane Eurostatu na temat zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia jest stale wyższy wśród mężczyzn niż kobiet, które niedawno ukończyły studia. Jednak w 2022 r. różnica ta zmniejszyła się do 2 p.p., co oznacza najmniejszą dysproporcję odnotowaną w ośmioletnim okresie od 2014 do 2022 r. Z kolei największą rozbieżność między 2014 a 2022 r. odnotowano w 2019 r. (4 p.p.).