Po takim doktoracie można zarobić 10 proc. więcej. A to niejedyna zaleta

W tej chwili Sieć Badawcza Łukasiewicz poszukuje takich pracowników ze środowiska naukowego, nieposiadających tytułu doktora, którzy są gotowi połączyć swoje chęci rozwoju naukowego z rozwojem przemysłowym - zapowiadał podczas tegorocznego Innovatorium Tymon Warski z Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć chce, by pod jej skrzydłami zatrudnione osoby realizowały doktoraty wdrożeniowe. Ta formuła łącząca naukę z sektorem przemysłowym jest obecna na Zachodzie od lat.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową, a nie chcą rezygnować z pracy zawodowej. Ta formuła łącząca naukę z sektorem przemysłowym jest obecna na Zachodzie od lat. W Polsce ruszyła w 2017 roku.

Doktorat wdrożeniowy od klasycznego różni się tym, że pisany jest pod okiem nie jednego, a dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę. Realizuje się go także w dwóch miejscach: na uczelni lub w instytucie prowadzącym szkołę doktorską oraz w firmie. Doktoraty wdrożeniowe mają za zadanie przynieść skuteczne rozwiązania konkretnych problemów (np. w procesach technologicznych), które realnie pomogą w funkcjonowaniu konkretnej firmy.

- W tej chwili Sieć Badawcza Łukasiewicz poszukuje też takich pracowników ze środowiska naukowego, nie posiadających tytułu doktora, którzy są gotowi połączyć swoje chęci rozwoju naukowego z rozwojem przemysłowym. Obecnie poszukujemy 2 tysięcy pracowników, którzy będą gotowi zatrudnić się i między innymi robić ten doktorat wdrożeniowy skierowany dla przemysłu we współpracy z uczelnią - mówi Tymon Warski z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Realizując doktorat wdrożeniowy, firma ma niepowtarzalną szansę zatrudnić naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z jakim zmaga się firma.

Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

- Jednym z czynników, które sprzyjają rozwojowi doktoratów wdrożeniowych, jest otwartość i chęć współpracy. Między przemysłem oraz nauką bardzo duży nacisk, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, występuje na połączenie tych dwóch światów. Większość firm boi się kontaktu z uczelnią albo nie może nawiązać wspólnego tematu, ponieważ naukowcy trochę żyją w swoim świecie, a przedsiębiorcy w swoim. Firmy oczekują danych rozwiązań, których naukowcy nie są w stanie dać. W tym momencie pojawiają się właśnie doktoraty wdrożeniowe i te problemy znikają - przekonuje Warski.

Doktorant pracuje w dwóch miejscach naraz

Osoba robiąca doktorat wdrożeniowy, pracuje w dwóch miejscach: w przedsiębiorstwie i w uczelni akademickiej lub instytucie prowadzącym szkołę doktorską. Co miesiąc otrzymuje stypendium - na początku 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4450 zł.

Doktorant ma także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, a drugiego pochodzącego ze szkoły doktorskiej. Z danych Sieci Badawczej Łukasiewicz wynika, że osoby po doktoracie wdrożeniowym z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Doktorat wdrożeniowy to szansa dla pracownika

Pracownik nie musi już dzielić swojego czasu na aktywność zawodową i badawczą, lecz wykorzystuje swoją pracę do pisania rozprawy doktorskiej. Nie musi przy tym wykorzystywać urlopu np. na zbieranie materiałów. Do udziału w programie można zgłosić osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę. Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską.

- Pracownik firmy, który robi ten doktorat, dostaje dodatkową wiedzę, dodatkowe możliwości nauki i wykształcenia w sobie trochę szerszego poglądu na dane zagadnienia. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż jest to doktorat wdrożeniowy, gdzie tematyką doktoratu jest wdrożenie, czyli zastosowanie przemysłowe połączone z naukowym aspektem - dodaje Tymon Warski z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Cała rozmowa z Tymonem Warskim poniżej: