Płatne staże dla młodych w Łodzi. Rossmann przygotował oferty

To już 9. edycja organizowanego co roku przez Urząd Miasta Łódź programu „Praktykuj w Łodzi”. Rossmann uczestniczy w nim od początku, czyli od 2012 r. W tym czasie firma przyjęła ponad 140 stażystów. Większość z nich została zatrudniona w spółce i pracuje w niej do dziś.

W tym roku Rossmann przygotował łącznie 36 ofert staży, w centrali firmy w Łodzi. Aplikujący mogą się zgłaszać do: działu personalnego, logistyki BHP, rewizji, administracji, kadr i płac czy ekspansji.

Czytaj też: Rossmann wspiera pracowników. Otrzymają pomoc finansową

Jest też stworzona specjalna propozycja dla programistów i informatyków, którzy mogą się zgłosić do Centrum Informatycznego Rossmann.

Wszystkie staże potrwają 3 miesiące, rozpoczną się w lipcu, a zakończą we wrześniu. Za każdy miesiąc stażu w pełnym wymiarze czasu pracy praktykant dostanie wynagrodzenie w wysokości 2,6 tys. zł brutto.