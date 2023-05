Płace na uczelniach to dramat. "Chcemy finansowania na poziomie poniesionych nakładów"

- Chcielibyśmy finansowania na poziomie realnie poniesionych przez nas nakładów - mówi nam prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a jednocześnie przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Przygotowywany przez uczelnie raport będzie kluczowy w międzyresortowych dyskusjach nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Pierwsze dane mają spłynąć już w czerwcu.

O co walczą akademicy?

- Dramatem na uczelniach są płace. One spadają w relacji do średniej płacy w gospodarce - mówi rektor Żukowski i dodaje, że wpływa to na faktyczny odpływ dobrych pracowników z uczelni.

Zobacz całą rozmowę z profesorem Maciejem Żukowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: