Pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską

To wydarzenie jest spełnieniem moich marzeń - przyznaje doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Maciej Oksztulski. To pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską.

Prof. Maciej Perkowski (z lewej) i Maciej Oksztulski (fot. A.Jabłońska-Perkowska/UwB)

Maciej Oksztulski studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczął 11 lat temu. 21 grudnia obronił doktorat „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych”. I nie byłoby w tym nic niesamowitego gdyby nie fakt, że jest to pierwszy w Polsce, niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską.

- Przyznam, że na początku byłem sceptyczny i miałem wątpliwości, czy uda nam się sprawnie i skutecznie zorganizować procedurę doktorską. Uznałem jednak, że musimy spróbować. Niepełnosprawność nie może nikomu ograniczać szansy na rozwój. Jednocześnie zrobiliśmy wspólnie na wydziale prawa wszystko, aby sprawdzić, czy pan Oksztulski zasługuje na stopień doktora nauk prawnych. Obrona rozprawy doktorskiej potwierdziła, że było warto - wyjaśnia prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Obrona ze względu na pandemię i zgodnie z aktualnym zarządzeniem rektora UwB, została przeprowadzona w formie zdalnej. Przysłuchiwało się jej kilkadziesiąt osób. Maciej Oksztulski, pisał zdania na klawiaturze, a syntezator mowy odczytywał ich treść. Tak odpowiadał m.in. na pytania, które pojawiły się w trakcie obrony

- Tak, to wydarzenie jest spełnieniem moich marzeń! Czy jestem dumny? Raczej dowartościowany jako osoba ze spektrum autyzmu, której celem jest udzielanie wsparcia prawnego osobom ze spektrum autyzmu. Czy system wsparcia osób autystycznych dopuści do realizacji moich celów - zobaczymy - mówi Maciej Oksztulski.

Maciej Oksztulski ma 30 lat. Kiedy miał cztery lata zdiagnozowano go jako osobę autystyczną. Choć nie mówił, jego najbliżsi dostrzegli i postanowili rozwijać olbrzymi potencjał intelektualny Macieja. Jak mówią,problemów było co nie miara, ale udało się je pokonać, dzięki wsparciu dobrych i mądrych ludzi.

- Zdaję sobie sprawę, że jestem pierwszą osobą niemówiącą ze spektrum autyzmu w Polsce (sądzę, że i na świecie), dla której przygotowano alternatywne formy egzaminu maturalnego. Dzięki temu w 2010 roku otrzymałem świadectwo dojrzałości - przypomina Maciej Oksztulski.

Jakie są jego plany na przyszłość?

- Pragnę tak jak do tej pory pracować nad pomocą osobom z niepełnosprawnościami, a szczególnie w spektrum autyzmu. Czy to mi się uda, trudno powiedzieć. Czy tak pracując będę mógł się utrzymać? Obecnie jako pracownik naukowy na Wydziale Prawa oraz analityk danych w projekcie Europe Direct Podlaskie po części realizuję swoje cele naukowe - podkreśla doktorant.

