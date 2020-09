Pierwsza praca już na studiach. W tym roku może być problem

W czwartek 1 października ponad 1,1 mln studentów wróci - często wirtualnie - na uczelnie. Stratuje nowy rok akademicki. Zazwyczaj szedł on w parze z rozpoczęciem pracy. Teraz może być to sporym wyzwaniem. Pandemia sporo namieszała. Młodzi ludzie mają pod górkę.

1 października na ponad 370 polskich uczelniach wyższych, publicznych i niepublicznych rozpoczyna się rok akademicki 2019/2020. (Fot. materiały prasowe)

W czwartek 1 października na ponad 370 polskich uczelniach wyższych, publicznych i niepublicznych rozpoczyna się rok akademicki 2020/2021.

Resort nauki szacuje, że na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia zacznie ok. 300 tys. osób. W sumie w całej Polsce naukę na uczelniach pobierać będzie ponad 1,1 mln studentów.

Początek roku akademickiego to dla studentów i absolwentów nie tylko start nauki, ale także pierwsze kroki zawodowe. W tym roku będzie je dużo ciężej wykonać...

Ten rok akademicki będzie inny niż wszystkie poprzednie. Przez pandemię w zdecydowanej większości uczelni będzie się odbywał w modelu hybrydowym. Część zajęć odbędzie się stacjonarnie, a części studenci będą słuchać siedząc wygodnie w domu na kanapie. Taka sytuacja wpływa także na możliwości rozwoju zawodowego zarówno obecnych studentów, jak i absolwentów, którzy niedawno opuścili mury szkół wyższych.

Dane Pracuj.pl wskazują, że po wybuchu pandemii miało miejsce wyraźne spowolnienie rekrutacji przez firmy. Dotyczyło ono całego rynku pracy, ale w szczególności odbiło się na stażach i praktykach. Na przykład między styczniem i sierpniem 2020 liczba tego typu ofert spadła rok do roku o 37 proc.. Dla porównania, na całym portalu spadek był wyraźnie niższy, sięgając kilkunastu procent.

Grafika: Pracuj.pl

- Na lekki optymizm pozwalają dane z maja, czerwca i lipca, czyli z czasu po zniesieniu najmocniejszych restrykcji związanych z COVID-19. W tym okresie liczba ofert kierowanych do studentów i absolwentów na portalu sukcesywnie rosła. Pracodawcy odwieszali programy stażowe lub przenosili je do trybu zdalnego, szukano też znów osób na stanowiska juniorskie. Wciąż jednak liczba ofert na polskim rynku była mniejsza niż przed rokiem. W obliczu tych trendów pomoc w spotkaniu się młodych talentów z pracodawcami jest bardzo ważną kwestią. Tym bardziej, że według naszych ubiegłorocznych badań tylko 32 proc. studentów i absolwentów uważa, że same studia stanowią wystarczające przygotowanie do życia zawodowego - podkreśla Agata Dzierlińska, HR business partner w Grupie Pracuj.

Znaleźć pracę, oto jest wyzwanie

W tym roku jednak w popularnych wśród studentów miejscach pracy, czyli w restauracjach, pubach, knajpach czy hotelach, wakatów jest wyraźnie mniej niż rok temu. To branże, które w czasie pandemii ucierpiały dość mocno. W dodatku często pracodawcy obsadzają stanowiska już sprawdzonymi osobami, a mniej chętnie zatrudniają nowicjuszy. Dlatego studenci muszą otworzyć się na inne, nieraz mniej oczywiste, sektory rynku pracy. Jedną z alternatyw dla branży HORECA są stanowiska sprzedażowe, zarówno te w punktach usługowych jak i sklepach spożywczych. Studenci mogą znaleźć pracę przede wszystkim w firmach związanych z sektorami, które w trakcie pandemii cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, przeżywające boom dzięki wprowadzeniu masowej pracy zdalnej, wypożyczalnie samochodów, do których chętnie przesiedli się Polacy w obawie przed korzystaniem z komunikacji miejskiej czy drobne punkty usługowe w galeriach handlowych, gdzie np. dorobimy klucze, naprawimy sprzęt AGD/RTV czy wypierzemy ubrania. - Punkty usługowe chętnie zatrudniają studentów, ponieważ młody pracownik po krótkim przeszkoleniu z obsługi klienta, zostaje u tego samego pracodawcy na cały rok akademicki, a czasem nawet dłużej. To inwestycja, która się przedsiębiorcy opłaca. Natomiast dla studenta najważniejsze jest to, że wymagania od kandydatów są bardzo przystępne. Wystarczy, że studiujesz i jesteś osobą uśmiechniętą, energiczną oraz komunikatywną, a masz duże szanse dostać pracę. Powyższa reguła dotyczy także stanowisk sprzedawcy w sklepach spożywczych, na które duże sieci aktualnie poszukują chętnych - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy. Festiwal on-line Na te problemy zwraca uwagę również Grupa Pracuj, która dostosowała do obecnych realiów formę Festiwalu Pracy JOBICON. Zespół Pracuj.pl w obliczu pandemii stworzył platformę internetową, na której oferty przedstawi ponad 100 pracodawców. Podczas Festiwalu Pracy JOBICON online 21 i 22 października kandydaci będą mogli za jej pośrednictwem spotkać się indywidualnie z przedstawicielami firm, zapoznać z ofertami pracy, obejrzeć interaktywne profile pracodawców, przejść wstępną rozmowę rekrutacyjną czy wziąć udział w warsztatach i webinariach z ekspertami i gwiazdami. - Dzięki formule online rozszerza się także grupa docelowa naszego wydarzenia. Platforma JOBICON daje dostęp do pracodawców kandydatom z całej Polski, a nie tylko miejsc w których mają miejsce zazwyczaj „fizyczne” targi. Poszerza to także spektrum dostępnych ścieżek kariery, które mogą się rozpocząć lub rozwinąć. Ciekawe możliwości dla siebie mogą znaleźć zarówno osoby na początku kariery zawodowej, jak i bardziej doświadczeni specjaliści. Studenci i absolwenci wciąż pozostają jednak dla nas kluczową grupą uczestników - przekonuje Emilia Dąbrowska, ekspertka Festiwalu Pracy JOBICON online i jego współorganizatorka. Jakiej pracy chcą studenci Z okazji wydarzenia organizatorzy przyjrzeli się preferencjom zawodowym i opiniom na temat kariery wśród studentów i absolwentów. Z ich odpowiedzi powstał portret ambitnego pokolenia, które jest głodne wiedzy i otwarte na rozwój, ale sygnalizuje wyraźne bariery stojące przed nim na początku drogi zawodowej. Grafika: Pracuj.pl Nie skupiają się wyłącznie na kwestiach finansowych. O ile potencjalne zarobki pozostają dla nich najważniejszym czynnikiem wyboru pracodawcy (wskazuje na nie 61 proc. badanych), o tyle dla ponad połowy respondentów ważne są także oferowane przez firmę możliwości rozwoju i benefity (58 proc.). Te dwa czynniki pokazują dwie kluczowe motywacje młodych talentów – chęć niezależności finansowej, ale jednocześnie dużą świadomość roli pierwszych doświadczeń dla dalszego przebiegu kariery. Eksperci sprawdzili także jakiego obrazu pracodawcy poszukują studenci, gdy przeglądają profile pracodawców, przybliżające charakter i życie firmy. Jak wykazują badania, przeszukując te sekcje kandydaci szczególnie mocno zwracają uwagę na informacje o orientacyjnych zarobkach – robi tak 56 proc. respondentów. Jednocześnie 37 proc. oczekuje, że pracodawca opisze w profilu realne ścieżki rozwoju, na które mogą liczyć. Niewiele mniej studentów i absolwentów poszukuje informacji o ciekawych projektach prowadzonych przez firmę i jej życiu „od kuchni” – czyli o mniej formalnych aspektach działalności. Problemy na starcie Autorzy badania sięgnęli do jeszcze jednego elementu - problemów i wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć młodzi ludzie na początku kariery. Grafika: Pracuj.pl Okazuje się, że najczęstszymi problemami przy wyborze zawodu dla studentów i absolwentów są m.in. obawy o szanse na sukces, konieczność wyboru jednej określonej ścieżki, niewiedza o tym, jak wejść do wybranej branży, a także natłok sprzecznych informacji dostępnych na rynku. Młodzi zwracają uwagę, że na co dzień brakuje im m.in. rzetelnych testów predyspozycji, specjalistycznej wiedzy o pracy w danych branżach, wiedzy nt. praw pracowniczych i zasad zatrudnienia. Wszystkie te napięcia, z jakimi na początku życia zawodowego spotykają się młodzi Polacy, kumulują się w obliczu sprzecznych oczekiwań wysyłanych do nich przez otoczenie. - Z jednej strony mówi się im, że ważna jest dobrze płatna praca i firma dająca możliwości awansu. Z drugiej przekonuje się, że kluczem do szczęścia jest podążanie za pasjami i czerpanie satysfakcji z kariery. Dodatkowe napięcie generuje pandemia COVID-19 i zmiany na rynku pracy, które przyniosła. W nowej normalności jeszcze ważniejsze jest, by umożliwiać studentom realne spotkanie z praktykami. Choć wchodzą na rynek pracy w wyjątkowym czasie, to doświadczenie mogą z odpowiednią pomocą przekuć w sukces zawodowy - podsumowuje Agata Dzierlińska. Opisując sytuację zawodową młodych ludzi, warto przypomnieć dane GUS, z których wynika, że to właśnie oni są jedną z najbardziej pokrzywdzonych przez pandemię grup zawodowych. W II kwartale 2020 najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 290,2 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 28,3 proc. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,9 proc.. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 24,4 proc., 45-54 lat – 18 proc. i powyżej 55 lat –16,4 proc..

