PGG rozwija współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy. Na współpracy zyskać mają wszyscy - naukowcy, doktoranci, studenci i absolwenci. Prezes PGG Tomasz Rogala oraz rektor UE Katowice prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak (Fot. Marek Kiczka/UE Katowice)

Jak mówi rektor UE prof. Celina M. Olszak, podpisanie porozumienia jest formalnym przypieczętowaniem dotychczasowej współpracy, ale też zobowiązaniem do dalszej współpracy.

- Współpraca pozwoli na dalsze efektywne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego ekspertów, a korzystając z bliskiego sąsiedztwa obu partnerów szybko reagować na zgłaszane potrzeby pracowników spółki w dobie intensywnie zmieniających się warunków występujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym – dodaje prof. Olszak.

- Mam poczucie, że w dobie szalonych wprost wyzwań, jakie niesie unijna transformacja klimatyczno-energetyczna w warunkach katastrofalnego wręcz kryzysu, jakiego doświadczamy po wybuchu wojny w Europie, powinniśmy pilnie przysłuchiwać się tym, którzy posługują się w obliczeniach metodami naukowymi i operują myśleniem krytycznym, a nie życzeniowym. Mówiąc potocznie "liczby nie kłamią" i wiele wskazuje, iż umiejętność zrozumienia tego faktu może wkrótce zadecydować o pomyślności i bezpieczeństwie milionów ludzi - mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala.

Zyskują naukowcy, doktoranci, studenci i absolwenci

Jak dodaje prof. Olszak, na współpracy zyskują naukowcy, doktoranci, studenci i absolwenci.

- Wspólne projekty realizowane z tak ważnym partnerem to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale również nowe obszary do prowadzenia badań. To także doskonałe miejsce do odbycia praktyki, stażu czy pracy u największego pracodawcy w regionie - mówi.

Warto przypomnieć, że w lipcu tego roku oba podmioty podpisały już trójstronne porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa. Pierwszym efektem tamtego porozumienia są uruchamiane w semestrze zimowym studia podyplomowe „Menedżer produkcji" dla kadry zarządzającej PGG (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń). Obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice.

