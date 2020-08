Perspektywy, płaca czy zainteresowanie? Jak wybrać studia, by dostać idealną pracę?

Przyjemność z tego, co robimy, pasja, zainteresowania są czymś o wiele bardziej pewnym, niż podążanie za aktualną sytuacją na rynku pracy, gdyż ta za 5 lat może być już zupełnie inna. Zamiast spełniać oczekiwania otoczenia warto się zastanowić, co nas interesuje i czy nasze cechy osobowości, inteligencja, temperament są zgodne z wymogami przyszłego zawodu. A jeśli przekonamy się, że wybraliśmy źle, studia zawsze można jeszcze zmienić - tłumaczy dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jaki kierunek studiów wybrać?

Dr Beata Rajba, psycholog Dolnośląska Szkoła Wyższa: Zdecydowanie w zgodzie ze sobą. Rynek pracy zmienia się w sposób, którego nie możemy przewidzieć w perspektywie dłuższej niż kilkuletnia. Jako studentka dorabiałam tłumaczeniami i popyt na tego typu usługi był ogromny, jednak w ciągu kilku lat dzięki translatorom i narzędziom wspomagającym tłumaczenie rynek skurczył się, a stawki poszły w dół kilkukrotnie. To samo przydarzyło się ekonomistom - rynek pracy się wysycił i jest znacznie trudniejszy dla młodych absolwentów. Przyjemność z tego, co robimy, pasja, zainteresowania są czymś o wiele bardziej pewnym, niż podążanie za aktualną sytuacją na rynku pracy, gdyż ta za 5 lat może być już zupełnie inna.

Oczywiście są zawody, które z dużym prawdopodobieństwem pozostaną potrzebne i popularne i za 20, 30 lat. Od dwóch dekad nieprzerwanie rośnie popyt na informatyków, przybywa też miejsc pracy w zawodach, w których kluczowa jest relacja, a także zawodach pomocowych, co zapewne ucieszy psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych.

Warto jednak pamiętać, że mimo iż dzisiejsza młodzież będzie zmieniała zawód częściej, niż pokolenie ich rodziców, to i tak przez wiele lat będziemy wykonywać tę samą pracę. Warto ją wiec dobrać pod kątem naszych zainteresowań, tego, w czym jesteśmy dobrzy, ale też temperamentu, osobowości, różnych aspektów inteligencji i wartości, jakie są dla nas ważne.

W jaki sposób to zrobić?

Najprostsza klasyfikacja temperamentu, całkiem udana, mimo że jej korzenie sięgają starożytności, a rozwinięta została na początku XX w., dzieli nas na cztery typy. Melancholika cechuje duża wrażliwość, szybko się męczy i ma tendencję do przeżywania negatywnych emocji. Choleryk, typ chyba najczęstszy, jest wybuchowy, porywczy, energiczny, ale cechuje go słomiany zapał. Flegmatyk jest spokojny, wykonuje zadania w swoim tempie, ale jednocześnie cechuje go wytrwałość i konsekwencja. Ostatni typ, sangwinik, jest za to energiczny, szybki i odporny.

Jest duże ryzyko, że ktoś o temperamencie cholerycznym będzie się męczył w zawodach wymagających drobiazgowości, cierpliwości i dokładności, jak księgowy czy bibliotekarz. Z kolei melancholik może sobie nie poradzić z presją, jaka towarzyszy pracy kardiochirurga, dawać się łatwo zastraszyć jako policjant, i przypłacić zły wybór zawodu depresją czy wypaleniem. Również flegmatyk będzie miał utrudnione zadanie w zawodach, w których ważne jest szybkie reagowanie pod presją, jak np. w służbach mundurowych, ale za to będzie świetny w pracy wymagającej konsekwencji, dokładności i długofalowego wysiłku, jak np. praca w administracji.

Temperament to jednak jedynie fundament, pierwszy zestaw cech, z którym się rodzimy, uwarunkowanych genetycznie i w życiu płodowym. Na nim buduje się co najmniej przez następne 20 lat osobowość, która też odgrywa ogromną rolę w doborze kierunku studiów.

Jakie są kluczowe cechy przy wyborze studiów?

Kluczowe cechy, które powinniśmy wziąć pod uwagę wybierając studia, to otwartość na doświadczenie, ekstrawersja i neurotyczność. Wysoka otwartość na doświadczenie to tak naprawdę potrzeba stymulacji, nowości - takie osoby świetnie sprawdzają się jako nauczyciele, pedagodzy, policjanci, za to gasną w zawodach jednostajnych, w których każdy dzień przynosi podobne wyzwania.

Ekstrawersja z kolei, w pewnym uproszczeniu duże zapotrzebowanie na kontakty społeczne, przydaje się w pracy z ludźmi, w zawodach pomocowych wymagających dużych nakładów energii, które u ekstrawertyka aktywuje kontakt z drugim człowiekiem, w edukacji, handlu, rozrywce. Niska neurotyczność, a więc stabilność emocjonalna, będzie z kolei atutem w służbach mundurowych i wszelkich innych zawodach wymagających pracy pod presją, w atmosferze zagrożenia.

Lista najpopularniejszych kierunków studiów, możliwości zatrudnienia oraz zarobków mają niewątpliwy wpływ na decyzje młodych osób, które wybierają się na studia (fot. shutterstock)

IQ to najbardziej przereklamowana cecha w psychologii, wąska kategoria obejmująca właściwie wiedzę szkolną i potencjał w zakresie matematyczno-logicznym i słownikowym. Badania dowodzą, że oczywiście niska inteligencja utrudnia funkcjonowanie w szkole i później pracę, ale wysoka już wcale nie gwarantuje sukcesu, i odpowiada za niego w niewielkim procencie. Znacznie ważniejsze są tu szczęście, wzorce rodzinne i wsparcie otoczenia. Na szczęście wielu psychologów odchodzi od wąskiego rozumienia inteligencji jako IQ, i wyróżnia wiele jej rodzajów, jak choćby inteligencja ruchowa, ważna dla przyszłego sportowca, czy emocjonalna, kluczowa u psychologa czy pedagoga. Przy wyborze studiów powinniśmy więc szczególnie dobrze się zastanowić, w czym jesteśmy dobrzy, a nie czy jesteśmy ogólnie mądrzy.

Co zapewni sukces po studiach?

Kluczowa na coraz szybciej zmieniającym się rynku pracy staje się elastyczność i zdolność adaptacji do zmieniających się wymogów. Szwajcarzy już dziś wyróżniają 2400 zawodów, które może wykonywać psycholog, z podziałem na kolejne 7 tys. specjalności - to pokazuje, jak bardzo rynek pracy się zmienił. Ta zdolność adaptacji stanowi znacznie lepszy wyznacznik inteligencji niż IQ.

Sukces w pracy to jednak jedno, a satysfakcja z niej to zupełnie co innego. Coraz częściej u psychologa spotykamy osoby, które sukces osiągnęły i są dobre w tym, co robią, co stanowi ich przekleństwo, bo rozsądek nakazuje wytrwać w czymś, co przynosi dobre wynagrodzenie i docenienie. Jednocześnie brakuje im satysfakcji z pracy, poczucia sensu, są nieszczęśliwe, wypalone, albo po prostu znudzone.

Jak więc wybrać kierunek studiów, żeby wypalenia uniknąć?

Idealna praca powinna dawać spełnienie w trzech obszarach - materialnym, prestiżu zawodowego i poczucia sensu w tym, co robimy. Duże badania przeprowadzone przez prof. Janusza Czapińskiego pokazały, że od momentu, gdy nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone, pieniądze spełniają jedynie ograniczoną rolę w budowaniu naszego szczęścia.

Znacznie ważniejsze jest poczucie, że to, co robimy, jest ważne, przydatne społecznie, sprawia, że świat wokół nas jest lepszy, a my czujemy się dobrze sami ze sobą. Myślę, że to właśnie sprawia, iż zawody pomocowe: psycholog, pedagog, np. pracujący z osobami niepełnosprawnymi, są wciąż nieodmiennie atrakcyjne dla maturzystów. Dobrze, jeśli dzięki pracy zyskujemy dodatkowo szacunek społeczny. Każdy z nas lubi się czuć doceniany za to, co robi, być ważnym członkiem społeczności, a nie tylko wykonawcą powierzonych zadań.

Młodym bardzo trudno wybrać, kim chcieliby być w przyszłości. Co można im poradzić?

Takie dylematy są zupełnie normalne, szczególnie że w wieku 18 lat wydaje się, że od naszych wyborów zależy cała reszta życia, i że są one obarczone dużą niepewnością. Dlatego też zamiast spełniać oczekiwania otoczenia warto się zastanowić, co nas interesuje i czy nasze cechy osobowości, inteligencja, temperament są zgodne z wymogami przyszłego zawodu. A jeśli przekonamy się, że wybraliśmy źle, studia zawsze można jeszcze zmienić.