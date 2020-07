Pekao Leasing wspiera młodego twórcę gier komputerowych

Bartosz Lenk to młody twórca gier komputerowych dla młodzieży. W 2019 roku wypuścił na rynek już czwartą swoją grę dla młodzieży. Esport Empire to gra, w której wcielamy się we właściciela drużyny esportowej. Poprzez rozwijanie swoich umiejętności, zdobywamy pieniądze, które pozwalają na tworzenie coraz lepszych zespołów.

By móc tworzyć coraz to nowsze i lepsze gry, młody twórca gier potrzebuje odpowiedniego sprzętu oraz szkoleń. Pekao Leasing zauważyło u Bartosza potencjał i postanowiło wesprzeć chłopca w rozszerzaniu pasji. Pod koniec czerwca otrzymał zestaw kursów, szkoleń oraz profesjonalną kamerkę internetową, które pomogą mu w rozwijaniu umiejętności programowania, niezbędnych dla każdego twórcy gier komputerowych.

- Bartek to bardzo bystry i twórczy chłopak. Jesteśmy pod dużym wrażeniem jego umiejętności w tak młodym wieku. Zobaczyliśmy w nim duże zaangażowanie i pasję. Widać, że mimo młodego wieku wie, co chce robić w przyszłości i udoskonalać swoje umiejętności. Zawsze będziemy wspierać młodych i zdeterminowanych ludzi, którzy pragną osiągnąć sukces. Mamy nadzieję, że kursy i szkolenia, które mu podarowaliśmy, pomogą mu w doskonaleniu swoich umiejętności, a dzięki profesjonalnej kamerce internetowej będzie mógł nagrywać coraz lepsze materiały o grach - mówi Bartosz Węsierski, członek zarządu Pekao Leasing.

W nieco inny sposób młode talenty wspiera Tauron Polska Energia. Firma w ramach współpracy z Technikum Elektronicznym nr 4 w Tarnowskich Górach ufundowała szkole nowoczesne laboratorium energetyczne. Tym samym od nowego roku szkolnego uczniowie klas profilowanych będą mogli korzystać ze specjalistycznych urządzeń, które ułatwią prowadzenie zajęć technicznych. W skład nowoczesnego laboratorium weszło pięć kompletnych zestawów trenażerów do ćwiczeń elektroniki cyfrowej oraz tablica multimedialna wraz z oprzyrządowaniem.

- Statystyki pokazują, że w niedalekiej przyszłości na rynku może zabraknąć specjalistów z dziedziny energetyki. Dlatego słuchamy młodego pokolenia i staramy się zapewnić im dogodne i atrakcyjne warunki rozwoju zawodowego - mówi Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. finansów.