Pandemia obnażyła słabości polskiego systemu edukacji

Grupa ekspertów Open Eyes Economy HUB stworzyła raport „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później” pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, w którym prezentuje m.in. polskie doświadczenia z pandemii COVID-19 w kontekście edukacji i kompetencji.

Eksperci zgromadzili szereg analiz oraz wniosków odnoszących się do funkcjonowania przestarzałego i scentralizowanego systemu edukacji, nieprzygotowanego na wyzwania, które postawiła przed nim pandemia. Wskazują, że działania podejmowane ad hoc przez administrację rządową bez konsultacji z partnerami społecznymi wprowadzały chaos oraz pogłębiały niepokój wśród uczniów i opiekunów.

Jak czytamy w raporcie, latem i jesienią powtórzono błędy popełnione wiosną, a władze przez półtora miesiąca nie mogły się zdecydować, w jaki sposób ma być prowadzona edukacja w roku szkolnym i akademickim 2020/2021. Rząd nie przeprowadził krytycznej analizy sytuacji, która wystąpiła wiosną, a przedstawiona koncepcja funkcjonowania szkół została wprowadzona bez konsultacji z samorządami lokalnymi, dyrektorami placówek czy reprezentacjami zawodowymi nauczycieli.

Największy niepokój autorów wzbudziło występowanie grup uczniów oraz nauczycieli, którzy z różnych powodów nie potrafili przystosować się do nowych warunków i funkcjonować w nich, wręcz „zniknęli z systemu”. Autorzy dokumentu wyliczają problemy systemu edukacji, jakie odsłoniła konieczność przejścia na system pracy zdalnej, m.in.: brak zarządzania wiedzą, efektywnej komunikacji i przepływu informacji, co sprawia, że do dzisiaj nie wiadomo, ilu uczniów nie uczestniczyło edukacji, ile szkół miało problemy infrastrukturalne, tendencję do bagatelizowania problemów, unikanie ich analizy i dyskusji.

Kolejne niedoskonałości to: zaprzeczanie istnieniu trudności, brak współpracy między najważniejszymi interesariuszami (rodzicami, dziećmi, nauczycielami, samorządami, MEN itp.), nieobecność nowoczesnych metod kształcenia, nieprzygotowanie nauczycieli do niestandardowych form pracy z uczniem, dominację transmisyjnego modelu przekazywania wiedzy połączoną z przeładowaniem programu nauczania, przeciążenie uczniów i nauczycieli, nierówności w dostępie do edukacji czy niedofinansowanie systemu oświaty.

Eksperci wskazują również na jeden z największych problemów polskiej oświaty, czyli biurokrację.

- Harmider związany z reagowaniem na pandemię zderzył się z problemami strukturalnymi. Jeden z nich to rozbudowana biurokracja. Specyfiką polskiego systemu edukacji jest bowiem duża liczba zmian w prawie oświatowym. Przeciętnie dzieje się to 37 razy w ciągu roku. Dyrektorzy szkół muszą wszystkie modyfikacje przeanalizować, wprowadzić w życie i monitorować ich realizację. Dążenie do zaspokojenia wymogów prawnych bierze górę nad dbałością o jakość kształcenia - czytamy w dziale poświęconym edukacji.

Czas na zmiany

Autorzy dokumentu wskazują również na konieczność przeprowadzenia głębokich reform, począwszy od rozumienia, przez organizację oraz zmiany systemowe.

- W naszym systemie edukacji szkoła została zaprogramowana jako struktura, która formatuje uczniów. Ważne są oceny, dyplom potwierdzający ukończenie określonego etapu edukacji, a nie umiejętności i kompetencje. Najważniejsza jest podstawa programowa, a nie stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju. Szkoła dba o zachowanie porządku operacyjnego, a nie porządku aksjonormatywnego, czyli takiego, w którym ważne są normy i wartości społeczne - wskazują eksperci w raporcie.

- Szeroki i wielopokoleniowy system edukacyjny nie może być zorganizowany w formule resortowej (ministerstwo edukacji) i korporacyjnej (nauczyciel jako resortowy funkcjonariusz). Nie da się nim władczo i monocentrycznie zarządzać. Może się wyłonić tylko jako następstwo wielopodmiotowej i partnerskiej koordynacji (partnerstwo edukacyjne): jako efekt współzarządzania, a nie rządzenia, nie w efekcie wymuszenia, ale współdziałania i współodpowiedzialności. Państwo, które tego wszystkiego nie potrafi dostrzec i zmienić, staje się bezradne i destruktywne - konkludują eksperci.

Autorzy opracowania zwracają również uwagę, że współczesna polska szkoła rujnuje finansowo samorządy – nakłady na edukację we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego przewyższają wysokość subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminy i powiaty w związku z realizacją zadań oświatowych. Najgorsza sytuacja jest w małych gminach, w których wysokość wydatków oświatowych pochodzących z własnych środków sięga 100 proc. wartości subwencji.

Rekrutacja, kształtowanie i przestawienie

Autorzy raportu „Poza horyzont. Kurs na edukację [Hausner 2020]” podkreślają, że świat jest poddany transformacji ku nieznanemu. Kompetencje przyszłości nie są znane, dlatego trudno jest stworzyć długookresowy program rozwijania kompetencji, które będą potrzebne za 10, 20 czy 30 lat. Eksperci zaznaczają, że istotna będzie umiejętność nabywania nowych kompetencji. Należy więc przygotowywać dzieci od najmłodszych lat do aktywnego uczestnictwa w procesie nieustannego uczenia się i rozwijania przydatnych do tego umiejętności.

Ciekawą propozycję nowoczesnego, dostosowanego do rewolucji przemysłowej 4.0 modelu kształtowania i rozwijania kompetencji pracowników przedsiębiorstwa przedstawili Brian Hancock, Scott Rutherford i Kate Lazaroff-Puck. Wyróżnili oni trzy podstawowe etapy działania w takim modelu: rekrutację (scout), kształtowanie (shape) i przestawienie (shift).

Rekrutacja, czyli odnalezienie talentów na rynku pracy, to pierwszy etap. Tutaj, jak wskazują eksperci, kluczowa jest współpraca ze szkołami i uczelniami, działającymi w tej samej społeczności lokalnej, w której funkcjonuje firma.

W drugim etapie - kształtowaniu kompetencji - nie chodzi o wykorzystanie i dostosowanie umiejętności nabytych podczas edukacji do miejsca pracy, ale o twórcze ukształtowanie tych kompetencji pod kątem długofalowych potrzeb przedsiębiorstwa.

W trzecim etapie pracownicy pozyskują nowe kompetencje, a firmy zmieniają wewnętrzny ład po to, by nowe kompetencje były w pełni wykorzystywane. Ważne, by stworzyć taką kulturę organizacyjną, która będzie sprzyjała rozwojowi i stymulowała wzajemne uczenie się. Pracownik nie tylko będzie rozwijać swoje talenty, ale również dzielić się nimi. Z czasem stanie się coachem w firmie.