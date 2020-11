Oto uczelnie, które kształcą najwięcej doktorantów. Politechnika górą

Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Politechnika Wrocławska znalazły się w pierwszej trójce uczelni na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i studia (doktoranckie) w Polsce.

Autor:KDS

• 26 lis 2020 10:30





Na Politechnice Śląskiej kształci się 350 doktorantów. (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła wyniki w konkursie na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i studia (doktoranckie) w Polsce. Miejsca na podium przypadły Politechnice Śląskiej, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Politechnice Wrocławskiej.

Uczelnie były oceniane m.in. w takich kategoriach jak rekrutacja do szkół doktorskich, oferta i organizacja kształcenia, lektoraty, stypendia doktoranckie, świadczenia, wsparcie naukowe i finansowe (np. konferencji, wyjazdów naukowych), badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej, zdobyte finansowania, organizacja kształcenia w okresie pandemii COVID-19.

Na Politechnice Śląskiej kształci się 350 doktorantów. Szkoła Doktorów została utworzona tam w 2018 roku. Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych – prac badawczych, mających wymiar teoretyczny oraz praktyczny. Są one bowiem prowadzone pod nadzorem pracodawcy, zatrudniającego doktoranta. Taka współpraca z partnerami przemysłowymi pozwala na zastosowanie wyników w przemyśle, biznesie oraz innych dziedzinach życia.

- W ostatnich dwóch konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskaliśmy największe liczby doktoratów wdrożeniowych w Polsce. Obecnie w szkole doktorskiej kształci się 160 doktorantów, prowadzących badania tego typu - wyjaśnia prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, dyrektor Szkoły Doktorów.

Wieczorek dodaje, że śląska uczelnia stara się mieć duży wkład różnych dodatkowych grantów, stypendiów, które oferuje doktorantom. Umożliwiają one uzyskanie kontaktów międzynarodowych w postaci wyjazdów, staży, możliwości robienia wspólnego doktoratu z uczelnią zagraniczną czy też dodatkowe stypendium, które poprawi warunki bytowe. Drugi mocno wyróżniający aspekt to chęć zwiększenia umiędzynarodowienia szkoły.

- To jest główny cel, do którego zmierzamy. Aby to uzyskać, oprócz działań czysto promocyjnych i informacyjnych przed każdym naborem, oferujemy doktorantom zagranicznym różne dodatkowe granty - mówi prof. Wieczorek.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.