Oto trzy kraje, w których Polacy najchętniej chcą studiować

Wielka Brytania, Holandia i Dania. Uniwersytety z tych zagranicznych krajów młodzi ludzie z Polski wybierali najczęściej w mijającym roku na miejsce edukacji.

W ubiegłym roku akademickim 84,7 tys. cudzoziemców, w tym 42,7 tys. kobiet, planowało studiować w Polsce przez przynajmniej jeden rok akademicki (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Z analizy Elab Education Laboratory wynika, że Polki i Polacy coraz częściej chcą studiować za granicą. Kraje, na które się decydują, mogą zaskakiwać.

Choć najczęściej wciąż wybierana jest Wielka Brytania, to papiery na tamtejsze uczelnie składa już mniej niż połowa osób (46 proc.).

W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Holandia i Dania, które w ostatnich latach zyskują na popularności.

W 2021 roku 46 proc. Polaków i Polek aplikujących na studia za granicą najchętniej decydowało się na uczelnie brytyjskie. W poprzednich latach Wielka Brytania zwykle była wyborem ponad połowy aplikantek i aplikantów. Zmienił to jednak brexit, który do pewnego stopnia zniechęca do nauki w tym kraju.

Część osób zaczęła szukać alternatywy. Jest to jeden z powodów rosnącej popularności Holandii. Więcej niż jedna na pięć osób (21 proc.) składających dokumenty na uczelnię za granicą, wybierała ten kraj. Niewiele mniej osób decydowała się na Danię - 15 proc.

Tuż za podium znalazły się: Irlandia, Włochy i USA. Z kolei na złożenie dokumentów na amerykańskie uczelnie zdecydowała się zaledwie co dwudziesta osoba.

- Zainteresowanie studiami w Holandii wynika między innymi z szerokiej oferty studiów w języku angielskim i relatywnie niskich kosztów czesnego. Dla obywateli Unii Europejskiej wynoszą one około 2000 euro rocznie. W wielu przypadkach równie atrakcyjna jest Dania, gdzie studia są darmowe, a uczelnie przyciągają kandydatów praktycznym i spersonalizowanym podejściem - komentuje Agata Pochwała z Elab Education Laboratory.

Zwraca też uwagę, że w ostatnich latach zauważalnie rośnie zainteresowanie studiami z zakresu business, management & economics. W 2020 roku łączny udział aplikacji na te kierunki wyniósł 17 proc. W tym roku było to już 21 proc.

- Studia o tej tematyce są najpopularniejsze wśród Polek i Polaków. Są one skierowane do osób, które chciałyby pracować jako finansiści, handlowcy, przedsiębiorcy czy liderzy w międzynarodowych korporacjach - komentuje Agata Pochwała z Elab. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się te związane z ochroną zdrowia i biosciences - w tym roku odpowiadały one za 9 proc. aplikacji. To o dwa punkty procentowe więcej niż w 2020 roku. Na podium znalazły się jeszcze studia IT & computer science, które rozwijają umiejętności techniczne. Cudzoziemcy na polskich uczelniach Sprawdziliśmy, ilu cudzoziemców wybrało z kolei polskie uczelnie. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w ubiegłym roku akademickim 84,7 tys. cudzoziemców, w tym 42,7 tys. kobiet planowało studiować w Polsce przynajmniej jeden rok akademicki, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość cudzoziemców pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (38,5 tys., 45,4 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (9,7 tys. – 11,5 proc.) oraz z Indii (2,6 tys. – 3 proc.). Studia stacjonarne podjęło 73,2 tys. cudzoziemców (86,5 proc.). Blisko jedna trzecia wszystkich cudzoziemców (24,5 tys.) wybrała uczelnie w województwie mazowieckim. Wśród 14,8 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej, tak jak w przypadku studentów, pochodziło z Ukrainy (51,7 proc.), Białorusi (8,7 proc.) i Indii (6,9 proc.). Ponad połowę tej grupy stanowiły kobiety (55,3 proc.). Studia stacjonarne ukończyło 65,5 proc. cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy biznes, administracja i prawo (34,3 proc. ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

