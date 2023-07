Oto najpopularniejsze kierunki na polskich uczelniach

Według OECD pracownicy pełnoetatowi, którzy ukończyli studia wyższe, w 2020 roku zarabiali o 20 proc. więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Co więcej, korzyści finansowe rosły wraz z wiekiem. W krajach OECD osoby w wieku 25-34 lata z co najmniej tytułem licencjata lub równorzędnym i pracujące w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok zarabiają o 39 proc. więcej niż ich rówieśnicy z wykształceniem średnim. Natomiast osoby w wieku 45-54 lata zarabiają już 75 proc. więcej niż ich rówieśnicy, którzy edukację zakończyli wcześniej i nie podjęli jej na nowo.

Jak mówił podczas ogłoszenia wyników tegorocznych matur szef CKE Marcin Smolik, spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

W roku akademickim 2022/2023, zgodnie z danymi dostępnymi na stronie studia.gov.pl, największą popularnością cieszyły się: informatyka (44 163 zgłoszenia), psychologia (40 642 zgłoszenia), zarządzanie (36 532 zgłoszenia), prawo (22 066 chętnych) oraz kierunek lekarski (21 017 - z wyłączeniem danych uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia).

A jak sytuacja wygląda po pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024?

Na uniwersytetach najpopularniejsza jest psychologia

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, łączna liczba opłaconych zgłoszeń w pierwszej turze rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie wyniosła 34 625 (o 1268 zgłoszeń więcej niż na tym samym etapie rekrutacji rok temu).

Największym zainteresowaniem cieszyły się: psychologia (Wydział Filozoficzny) – liczba zgłoszeń 2204 (limit 120), prawo – liczba zgłoszeń 1871 (limit 350), psychologia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – liczba zgłoszeń 1853 (limit 220), kierunek lekarski – liczba zgłoszeń 1249 (limit 240), filologia angielska – liczba zgłoszeń 1201 (limit 120).

Najwięcej osób na jedno miejsce zanotowano na: psychologię (Wydział Filozoficzny) – 18,37/miejsce, filologię orientalną – japonistykę – 15,93/ miejsce, kierunek lekarsko-dentystyczny – 14,18/ miejsce, ekonomię – 13,83/miejsce, finanse, bankowość, ubezpieczenia – 11,40/miejsce.

Na Uniwersytecie Wrocławskim największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyła się psychologia, gdzie o jedno miejsce stara się ponad 31 kandydatów. Prawie 26 chętnych na jedno miejsce przypada na kierunku koreanistyka. Trzecim, najbardziej obleganym, kierunkiem studiów okazała się komunikacja wizerunkowa, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 17 kandydatów. Medyczna biotechnologia molekularna plasuje się na czwartym miejscu z wynikiem ponad 14 osób na jedno miejsce.

Dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się również dziennikarstwo i komunikacja społeczna (prawie 14 osób na jedno miejsce), sinologia (ponad 12 osób na miejsce) oraz prawo (prawie 11 kandydatów na miejsce).

Na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej zapisów dokonano na psychologię (3163 osób), zarządzanie (3027 osób) oraz ekonomię, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię (2946) osób.

Jeśli chodzi o ilość chętnych na jedno miejsce, największym powodzeniem cieszył się kierunek lekarski (30,15 osób na jedno miejsce), dalsze miejsca zajęły orientalistyka (24,45 osób na jedno miejsce) oraz filologia angielska (16,28 osób na jedno miejsce).

W przypadku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, łącznie dokonano niemal 17 tys. rejestracji. Najczęściej wybieranymi kierunkami były psychologia (ponad 2 tys. chętnych), prawo (blisko 1,6 tys. zgłoszeń) i filologia angielska (ponad 1,3 tys. osób).

Uniwersytet Łódzki na rok akademicki 2023/2024 przygotował blisko 6,9 tys. miejsc. Podobnie jak w przypadku poprzednich uczelni, najwięcej osób aplikowało na psychologię ( ponad 17 zgłoszeń na miejsce). Kolejne były kierunki: business management w języku angielskim oraz biologia kryminalistyczna ( ponad 12 chętnych), zarządzanie (ponad 10 osób na miejsce), marketing, filologia angielska (ponad 9 osób na miejsce).

Wśród kierunków najczęściej wybieranych przez kandydatów znalazły się także: stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji nowe media i kultura cyfrowa, filologia hiszpańska z językiem angielskim.

Na Uniwersytet Opolski w tym roku w pierwszej turze przyjęto 8598 rejestracji z wniesionymi opłatami kandydatów. Najwięcej osób - 2114 - stara się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku lekarskim. Ponad 300 zgłoszeń (na 50 miejsc) wpłynęło na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim.

Dużym zainteresowaniem cieszą się psychologia, prawo i fizjoterapia. Na brak chętnych nie narzekają prowadzący takie kierunki, jak pielęgniarstwo, kosmetologia czy informatyka.

W przypadku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, najwięcej kandydatów zgłosiło się na psychologię, kierunek lekarski i prawo. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń do liczby miejsc na studia, najbardziej oblegane kierunki na UKSW to: kierunek lekarski, psychologia, komunikacja medialno-kulturowa, stosunki i prawo międzynarodowe, dziennikarstwo ogólne, pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie publiczne, ekonomia, pielęgniarstwo i archeologia.

"Zainteresowaniem kandydatów cieszy się także nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia: big data w analityce społecznej" - poinformowała uczelnia.

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim największą popularnością wśród kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie cieszą się: japonistyka (20 osób na miejsce), skandynawistyka (norweska lub szwedzka ścieżka językowa), kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz psychologia.

Największą liczbę zgłoszeń ogółem odnotowano na kierunkach: psychologia (niemal 2,2 tys. kandydatów), prawo (ponad 1,3 tys. chętnych), zarządzanie (ponad 1,1 tys. chętnych), filologia angielska i ekonomia (ponad 1 tys. chętnych).

Na Katolicki Uniwersytet Lubelski w tym roku zgłosiło się ponad 7,5 tys. osób, z czego blisko 1,5 tys. wybrało nowy na tej uczelni kierunek, czyli medycynę. Na jedno miejsce przypadło prawie 25 osób. Podobnie jak na innych uczelniach, wysoko na liście najczęściej wybieranych kierunków znalazła się psychologia (7,5 osoby na miejsce). Trzecie miejsce zajęła kryminologia (5,3 osoby na miejsce).

Do pierwszego etapu rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zgłosiło się prawie 11,4 tys. kandydatów. Najwięcej chętnych było na kierunek lekarski (2021 osób), weterynarię (1030 osób) oraz psychologię 805 osób.

Jak przekazał na swoim profilu na Facebooku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, najchętniej wybieranym kierunkiem był kierunek lekarski (26,9 osoby na jedno miejsce), następnie psychologia (5,2) oraz fizjoterapia (4,7).

Z kolei na Uniwersytet w Białymstoku wpłynęło prawie 5000 zgłoszeń, z czego najwięcej - 488 na prawo. Kolejne miejsce zajęła filologia angielska - 452 zgłoszenia. Trzecie miejsce wśród przyszłych studentów zajęła ekonomia z wynikiem 441 zgłoszeń.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przygotował prawie 12,5 tys. miejsc. Przyszli studenci najchętniej wybierali psychologię (2,2 tys. kandydatów), prawo (1,6 tys. osób) oraz filologię angielską (1,4 tys. osób).

W przypadku Uniwersytetu Rzeszowskiego największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: lekarski, filologia angielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, informatyka, ratownictwo medyczne, lingwistyka stosowana, finanse i rachunkowość oraz pedagogika specjalna.

Jak wygląda sytuacja w przypadku uczelni technicznych?

W przypadku Politechniki Łódzkiej największą popularnością cieszyły się kierunki: computer science (ponad 9 osób na miejsce) oraz business studies i information technology (ponad 6 osób na miejsce).

Spośród najczęściej wybieranych kierunków prowadzonych na uczelni w języku polskim, na czołowych miejscach znalazły się: zarządzanie - 4,9 osoby na miejsce, automatyka i robotyka - 4,7 osoby na miejsce, informatyka - 4,6 osoby na miejsce oraz logistyka - 4,4 osoby.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji podała także krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, która przygotowała 4825 miejsc na studiach I stopnia. Najpopularniejsze były kierunki związane z branżą IT. Na kierunek inżynieria i analiza danych było 11,32 podań na jedno miejsce, na informatykę i systemy inteligentne 10,85 podań na jedno miejsce, a na kierunek informatyka społeczna na Wydziale Humanistycznym 10,58 podań na jedno miejsce.

W przypadku Politechniki Warszawskiej najwięcej osób zgłosiło się na informatykę, zarządzanie, cyberbezpieczeństwo, informatykę stosowaną i na budownictwo. Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby wniosków na jedno miejsce to z kolei cyberbezpieczeństwo (21,1), matematyka i analiza danych (14), inżynieria i analiza danych (13,7), inżynieria internetu rzeczy (13,6) i Computer Science (13,4).

Politechnika Krakowska poinformowała, że z oferowanych przez nią kierunków najwięcej osób aplikowało na informatykę - 1069 osób. Kolejna na liście popularności była architektura w j. polskim i angielskim - w sumie 892 zgłoszenia, a na budownictwo w j. polskim i angielskim zapisało się 877 kandydatów.

W pierwszym etapie naboru na Politechnikę Świętokrzyską najpopularniejszym kierunkiem była informatyka, którą chce studiować 500 osób (przygotowano 250 miejsc). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. budownictwo, automatyka i robotyka, a także logistyka.

Największym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów wybierających Politechnikę Gdańską cieszą się: informatyka (ok. 1,9 tys. kandydatów), automatyka, cybernetyka i robotyka (ok. 1,5 tys. kandydatów), automatyka, robotyka i systemy sterowania (ok. 1,4 tys. kandydatów), budownictwo (ok. 1,5 tys. kandydatów) oraz ekonomia (ok. 1,3 tys. kandydatów).

Najpopularniejszymi kierunkami studiów, biorąc pod uwagę liczę kandydatów na jedno miejsce, są: ekonomia (ok. 18 kandydatów na miejsce), zarządzanie inżynierskie (ok. 13,5 kandydatów na miejsce), analityka gospodarcza (ok. 11,5 kandydatów na miejsce) oraz automatyka, cybernetyka i robotyka (ok. 11 kandydatów na miejsce).

Na Politechnice Opolskiej zarejestrowało się 2,1 tys. chętnych. Największym zainteresowaniem cieszą się informatyka, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, fizjoterapia i logistyka.

Na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Białostockiej czekało łącznie 1841 miejsc, na które zapisało się 4123 kandydatów. Najwięcej, bo 614 osób (210 miejsc) wybrało informatykę. Dużo kandydatów zdecydowało się też na budownictwo - 317 osób na 180 miejsc - oraz na logistykę - 289 osób na 150 miejsc.

Na Politechnice Wrocławskiej dla studentów pierwszego stopnia przygotowano w tym roku prawie 6,8 tys. miejsc na 59 kierunkach. Najbardziej oblegany w tym roku jest nowo utworzony kierunek lekarski. Podanie o przyjęcie na te studia złożyło prawie 1,6 tys. osób. Oznacza to, że o jeden indeks ubiega się 27 osób.

Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest matematyka i analiza danych, gdzie na jedno miejsce jest 10 chętnych. Popularnością cieszą się też informatyka stosowana (9 osób na jedno miejsce), informatyka stosowana w języku angielskim (8 osób na miejsce) oraz automatyka i robotyka (7 osób na miejsce).

W przypadku Politechniki Rzeszowskiej, najpopularniejszymi kierunkami na studia stacjonarne I stopnia: są automatyka i robotyka oraz informatyka, na których na jedno miejsce przypada pięcioro chętnych. Niewiele mniejszą popularnością cieszą się: lotnictwo i kosmonautyka, geodezja i planowanie przestrzenne, inżynieria procesów biznesowych oraz inżynieria i analiza danych. Na tych kierunkach na jedno miejsce przypadają cztery osoby.

Kandydaci, którzy nie dostali się na studia, wciąż mają na to szansę. To dla nich są dodatkowe rekrutacje

Ci którzy nie dostali się na studia w pierwszym terminie wciąż mają na to szansę.

Dodatkowa tura rekrutacji otwiera możliwość rozpoczęcia studiów dla osób, które poprawiają niezdaną maturę; dla tych, którzy nie zostali przyjęci na preferowane kierunki w pierwszej rundzie rekrutacji oraz dla osób niezdecydowanych, które do ostatnich chwil wahają się co do swojej przyszłości.

To szansa nie tylko dla przyszłych studentów, ale także dla uczelni. Stwarza bowiem możliwość zapełnienia wolnych miejsc na niektórych kierunkach, dla których uzupełnienie braków może być jedyną szansą na pozostanie w ofercie dydaktycznej uczelni.

To kiedy rozpocznie się dodatkowy nabór ustala indywidualnie każda uczelnia, zdarza się, że jest to decyzja konkretnego wydziału. Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą do końca października.

Pewne jest, że drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej czyli publikacji list kandydatów zakwalifikowanych na studia i ich ostatecznej deklaracji o chęci podjęcia studiów.

Dodatkowa rekrutacja na takich samych zasadach jak I tura

Rekrutacja dodatkowa i podstawowa mają takie same zasady. Przebiegają online i obejmują konkretne etapy, takie jak zapis na wybrany kierunek, podanie danych osobowych i przesłanie dokumentów.

Zasady rekrutacji w drugim naborze pozostają takie same, jak w pierwszym. Liczą się te same przedmioty z matury. Na kierunkach, które tego wymagają przeprowadza się także egzaminy wstępne.

Terminy mogą się różnić w zależności od tego, czy wybieramy studia stacjonarne czy niestacjonarne.

Dla przykładu, dodatkowa tura rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński trwa do 10 września (a w przypadku studiów, które poprzedza egzamin – do 5 września). Uniwersytet Łódzki drugą turę rekrutacji rozpoczyna 1 sierpnia, potrwa ona do 11 września. Takie same daty ogłosił w harmonogramie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Z kolei Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przewiduje 4 cykle rekrutacji, z których ostatni potrwa do 12 września.

