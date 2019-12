Oto najlepsze uczelnie biznesowe Europy. Są dwie szkoły z Polski

Ranking ukazał się 8 grudnia. W jego czołówce znajdujemy HEC Paris (Francja), London Business School (Wielka Brytania), Università Bocconi (Włochy), University of St Gallen (Szwajcaria), Insead (Francja). Poniżej 5. miejsca znalazły się hiszpańska Iese Business School, Essec Business School (Francja), IE Business School (Hiszpania), ESMT Berlin (Niemcy) i Saïd Business School z Uniwersytetu w Oxfordzie (Wielka Brytania).

Jak zauważa FT, 6 uczelni z 2018 r. pozostało na najwyższych miejscach, choć ich kolejność trochę się pozmieniała. Najważniejszą zmianą jest awans HEC Paris na pierwsze miejsce z drugiej pozycji i spadek London Business School na drugie miejsce z pierwszego.

Pierwszą polską uczelnię znajdujemy na 48. pozycji. Jest to Akademia Leona Koźmińskiego. Gdyby jednak zawęzić odrobinę badane uczelnie do regionu Europy Środkowej, polska szkoła uplasowałaby się wyżej - zajęłaby 14. miejsce. W ogólnym rankingu wyprzedza czeski Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (miejsce 56), Uniwersytet Petersburski (59), warszawską SGH (69), o której za chwilę, węgierski Uniwersytet Corvinusa (87) i Uniwersytet w Lublanie (89).

Biorąc pod uwagę, że szkół poddanych analizie jest 95, pozycja polskiej Akademii Leona Koźmińskiego jest dobra, choć na pewno może być lepsza.

Jak podkreśla prof. Witold T. Bielecki, rektor ALK, to właśnie absolwenci MBA dali polskiej szkole jej pozycję. Jak przypomina rektor, wykształcono już 5 tysięcy takich osób w Akademii. - W tym roku świętujemy 30-lecie programu Executive MBA. W jubileuszowej gali wezmą udział nawet studenci pierwszej nitki, która wystartowała jesienią 1989 r. - mówi rektor.

prof. Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego: - Jesteśmy szalenie dumni z naszych absolwentów studiów MBA. (fot. materiały prasowe)

Jak twierdzi profesor Bielecki, związek osób kończących MBA na uczelni jest z nią wciąż żywy. - Wielu kontynuuje naukę na studiach doktoranckich i specjalistycznych podyplomowych. Cieszą nas również kariery młodych absolwentów studiów dyplomowych, którzy rozpoczęli naukę zaraz po maturze, a po latach opuszczają uczelnię z dyplomem magistra zarządzania - dodaje. Przekonuje, że grono wykładowców wpaja studentom nie tylko wiedzę, ale też ducha etycznej przedsiębiorczości, która stała się znakiem firmowym ludzi po Koźmińskim. - To pomaga zarówno awansować w korporacjach, jak i skutecznie rozwijać własne biznesy. Jesteśmy z nich szalenie dumni - kończy.

ALK na tle innych szkół wyróżnia dość duży odsetek osób spoza Polski, które zdecydowały się na studia tutaj. Akademia co roku przyciąga setki studentów niepolskiego pochodzenia. Obecnie w Koźmińskim studiuje półtora tysiąca cudzoziemców z ponad 70 krajów.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (fot. materiały prasowe)

- Chwalą sobie pobyt w Polsce ze względu na relatywnie niskie koszty utrzymania, wysoką jakość życia, możliwość uczestniczenia w życiu studenckim stolicy, którą oceniają jako miejsce przyjazne i bezpieczne - czytamy w notatce prasowej Akademii.

Szkoła Główna Handlowa ma się czym pochwalić

Drugą polską uczelnią, którą znajdujemy w rankingu, jest SGH. Uczenia chwali sobie zajmowane 69. miejsce, nawet jeśli jest ono w niższej części rankingu. Jak czytamy na stronach SHG 9 grudnia: "W 2019 r. SGH awansowała z 71. na 69. miejsce - to drugi awans z rzędu."

Co jednak najbardziej interesuje SGH, to najwyższy wzrost płac absolwentów tej uczelni. W całym rankingu osoby, które ukończyły tę szkołę, podniosły o 122 proc. swoje wynagrodzenie względem ubiegłej edycji. Financial Times chwali także wyjątkową ofertę międzynarodową warszawskiej uczelni.

- The Financial Times dostrzegł to, co wiemy m.in. z ministerialnego badania ekonomicznych losów absolwentów - rynek pracy wyjątkowo ceni kompetencje absolwentów SGH - mówi w komentarzu do pozycji SGH w omawianym zestawieniu prof. Marek Rocki, rektor uczelni. - Po raz drugi z rzędu awansowaliśmy i pracujemy, by w kolejnych latach ten wynik był jeszcze lepszy - dodaje.

Dlaczego europejskie studia biznesowe są tak dobrze postrzegane? Jak odpowiada na stronach FT Jonathan Moules, europejski biznes jest uważany za złoty środek (fot. UJ/materiały prasowe)

Europejski dyplom nadal ma znaczenie

Europejskie szkoły biznesowe, które dominują w pierwszej połowie rankingu, to uczelnie z Wielkiej Brytanii. Jest ich 11 w pierwszej 50. Również 11 jest szkół z Francji, tylko że dwie z nich działajają we współpracy międzynarodowej, jak na przykład uplasowana na 14 pozycji ESCP Europe, którą współtworzą z Francuzami, Niemcy, Hiszpanie, Włosi i Polacy.

Dlaczego europejskie studia biznesowe są tak dobrze postrzegane? Jak odpowiada na stronach FT Jonathan Moules, europejska edukacja biznesowa jest uważana za złoty środek między dynamicznymi, ale mało doświadczonymi azjatyckimi uczelniami, a Stanami Zjednoczonymi, które odchodzą już od wymagania MBA jako kluczowego punktu w CV menedżera.

Moules przypomina także, że europejskie systemy edukacji są wysoko cenione, a dyplom uczelni ze Starego Kontynentu nadal ma swoją wagę. - Dotyczy to zwłaszcza kariery międzynarodowej - dodaje autor FT.

Ranking a jego metodologia

Ranking "Financial Times" bazuje na kilku kryteriach - głównie na pozycjach uzyskanych przez konkretne uczelnie w kilku wcześniejszych rankingach szczegółowych realizowanych w danym roku, a także na europejskim zestawieniu studiów stacjonarnych MBA, executive MBA czy zestawieniu studiów magisterskich z zarządzania.

Twórcy rankingu rozsyłają także ankiety do absolwentów, od których uzyskują informacje o ich karierze i awansie finansowym w trzy lata po ukończeniu nauki. Część kryteriów dotyczy ogólnych warunków studiowania. Pozwala to redakcji gazety uszeregować badane szkoły wyższe nie tylko na podstawie wyników obecnie uczących się, ale i losów absolwentów tych szkół.