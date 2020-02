Oto, jak rozpoznać pracowników, których warto przeszkolić

Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują wdrożenia na stałe rozwiązań pozwalających na doszkalanie ludzi i ich przekwalifikowywanie, tak by ich praca przynosiła coraz więcej pożytku.

- Szkolenia nie tylko uzbrajają pracownika w potrzebne firmie kompetencje - podkreśla w fastcompany.com Jeff Mazur, doświadczony menedżer, który w swojej karierze przeprowadził wiele procesów przekwalifikowania pracowników. - Pomagają też managerom utrzymać zespół w odpowiedniej kondycji, bez ciągłego poszukiwania nowych ludzi.

Jak więc zacząć przygodę z przekwalifikowywaniem pracowników?

Warto przyjrzeć się swojemu zespołowi. Zadać pytanie, którzy jego członkowie mogą przejąć inicjatywę w kluczowym projekcie? Którzy mają potencjał, by przyswoić nowe umiejętności? Jak podkreśla Jeff Mazur, trzeba ich zatrzymać i dać im możliwość rozwoju.

Mazur przytacza przykład pracownika w IT firmy, w której pracował. Jako wolontariusz prowadził zajęcia z programowania w szkole średniej dla uczniów. Gdy wiedza o tym dotarła do pracodawcy, zaproponowano mu szkolenie z nowych języków programowania. To klasyczne doszkalanie w działach informatycznych.

Mazur jest przekonany, że dzięki woli nauki jaką miał pracownik i możliwościom szkolenia, jakie dała mu firma, obie strony zyskały. Informatyk się rozwijał a przedsiębiorstwo skorzystało z jego nowej wiedzy, podobnie jak uczniowie, których uczył.

Jak mówił Jarosław Marciniak z firmy szkoleniowej Effect Group, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych jest kluczem do dobrego doboru programu edukacji. Sugerował, by okresowo oceniać pracowników. Taka praktyka regularnie podejmowana pozwala określić poziom wiedzy zatrudnionych, ich umiejętności, jak również postawę wobec wykonywanej pracy, przełożonych czy też klientów.

Szkolenie pracownika ma jedną zasadniczą wadę, z którą musi się zmierzyć każda organizacja. Wymusza ono poświęcenie uwagi szkoleniu, przez co mniej czasu pozostaje na obowiązki zatrudnionego. Szkolenie, to nie wakacje, choć są przedsiębiorstwa, które mogą sobie pozwolić na więcej.

Dlatego przy wyborze pracowników do szkolenia, trzeba mieć to na uwadze. Jeff Mazur sugeruje, by inwestować w osoby odpowiadające na maile regularnie, bez zwłoki, osoby uporządkowane w ich pracy, rozumiejące wagę współpracy i dzielenia się obowiązkami z współpracownikami. Wraca jeszcze raz do przykładu, który przytoczył. "Nasz pracownik potrafił nową możliwość edukacji wkomponować w swój grafik" zauważa cytowany.

organizacja powinna pytać pracowników o ich ścieżkę kariery zawodowej. Warto w ramach wspomnianej oceny okresowej pytać o kompetencje jakie pracujący chcą pozyskać. (fot. ALK)

Punkt trzeci - Nie chce, to nie ciągnij za uszy

W końcu jest kwestia woli i chęci pracownika. Osoby, które nie chcą pozyskać danej kwalifikacji warto zapytać dlaczego taka jest ich postawa, jednak nie warto ich przymuszać. To oczywiście zależy od możliwości, jakie są przed nami.

Jak zauważa Mazur, organizacja powinna pytać pracowników o ich ścieżkę kariery zawodowej. Warto w ramach wspomnianej oceny okresowej pytać o kompetencje, jakie pracujący chcą pozyskać. "Powinni się dobrze zastanowić" kończy amerykański menedżer, sugerując, by niczego nie narzucać. Jeśli odpowiedź przychodzi zatrudnionemu trudno, to jest wysoce prawdopodobne, że nie jest kandydatem do przekwalifikowania.

Pewne jest natomiast, że udane szkolenie jest zwycięstwem dla wszystkich. Po pierwsze firma zyskuje pracownika z nowa kompetencją. Po drugie on sam się rozwija i w końcu po trzecie świadomość, że miał okazję poszerzyć swoje kompetencje buduje w nim pozytywny obraz pracodawcy.