Oto 30 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Podpowiadamy tym, którzy myślą o technikum lub szkole branżowej, jakich specjalistów poszukuje obecnie rynek pracy i jakie proponuje im wynagrodzenie na start.

Reforma oświaty z 2017 roku nałożyła na resort edukacji obowiązek monitorowania rynku pracy i wskazywania prognoz zapotrzebowania na specjalistów danych profesji, przede wszystkim absolwentów techników i szkół branżowych. Ale działania MEiN to nie tylko statystyka.

Uczniowie, którzy wybiorą kształcenie na prognozowanych przez MEiN kierunkach, mogą liczyć na bardziej atrakcyjną edukację. Wszystko za sprawą wyższych dotacji przewidzianych dla tych specjalizacji, których poszukuje rynek pracy. Szkoły otrzymują wyższą subwencję na kształcenie w tych zawodach, wyższe dofinansowanie płynie też do pracodawców, gdzie nauczane są praktyczne aspekty wykonywania zawodu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj: Zmiany w kształceniu zawodowym. Będzie sześć nowych specjalności

Lista przygotowywana przez MEiN to wykaz 30 profesji ułożonych w porządku alfabetycznym (pełen wykaz znajduje się na końcu artykułu). My sprawdziliśmy i ułożyliśmy ją według stawek, jakie oferuje młodszym specjalistom rynek pracy. Jak widać, ścisła czołówka to profesje z bardzo różnych branż – od spawalnictwa, przez programowanie, na kolejnictwie skończywszy.

Oczywiście stawkę najbardziej intratnych zawodów (jeśli chodzi o górne widełki wynagrodzeń) otwiera branża informatyczna. Adept technikum informatycznego może liczyć na wstępie na pensję nawet 9 tys. zł. Ofert pracy w tej branży stale przybywa. Z ostatnich danych wynika, że w marcu tego roku było ich dwa razy więcej niż w 2021. Największy, bo pięciokrotny wzrost zanotowano w ofertach pracy dla specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Dwukrotne wzrosty pośród administratorów IT i programistów.

Czytaj: Spawacze o pracę martwić się nie muszą. Oto ile zarobią w Polsce i za granicą

Jak się okazuje, równie intratnym fachem jest spawacz. Pensje dla technika spawacza zaczynają się od blisko 5,5 tys. zł. Co więcej, zakłady chętnie inwestują w pracowników - poza pensją oferują im też bogaty pakiet benefitów, przede wszystkim kursów doskonalących ich umiejętności zawodowe. To w połączeniu z nauką języków otwiera drogę do zagranicznych rynków pracy, które równie intensywnie poszukują fachowców z tej branży. A tam stawki są już inne. Holendrzy i Francuzi oferują 2,5 tys. euro, Niemcy nawet 4 tys. euro.

Jest praca dla techników

Rynek pracy poszukuje techników różnych specjalizacji. Tu też, już na wstępie, można liczyć na pensję z przedziału 4-6 tys. zł. Co więcej, rynek pracy wymusza tworzenie nowych specjalizacji. W ubiegłym roku do katalogu został dopisany technik dekarz, który nie tylko posiądzie wiedzę i umiejętności do wykonania konstrukcji i pokryć dachowych, ale też tworzenia kosztorysów, zarządzania brygadą pracowników czy logistyką materiałów.

Od września tego roku z kolei możliwe będzie kształcenie w zawodzie technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, co ma związek z rozwojem jednej z kluczowych branż polskiej gospodarki, także w ujęciu eksportu, czyli stolarki budowlanej. Tylko w ubiegłym roku polskie firmy operujące w tej dziedzinie sprzedały do 100 różnych państw na świecie produkty warte blisko 3 mld euro.

Jakie nowości na wagę złota?

W tym roku na listę trafiło też pięć nowych zawodów. Zdecydowana większość z nich związana jest z rynkiem budowlanym. Są to betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

Eksperci prognozują, że uważane za wymarłe specjalizacje wracają i są coraz bardziej poszukiwane, a w najbliższym czasie będą gwarantowały coraz lepsze pensje. - Cieśla, dekarz, ślusarz to zawody, które wracają do łask. Osoby, które zdecydują się na kształcenie w tych zawodach, mogą spać spokojnie. W perspektywie najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki będą rosnąć. A już teraz nie należą do niskich - wyjaśnia Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Zauważa, że aktualnie zarobki dekarzy kształtują się w granicach od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto.

Czytaj: Polski biznes zaczyna już odczuwać skutki wojny na Ukrainie

- Duża szansa na wzrost wynagrodzeń to pochodna rosnącego popytu na te zawody. Widzimy też duże zapotrzebowanie na monterów i techników różnego typu. To pokazuje, że twarde umiejętności są na wagę złota i jeżeli miałbym podpowiadać coś młodym osobom, to właśnie wybór kierunku, który da im konkretne kompetencje. Oczywiście nadal są rozchwytywani analitycy Big Data czy programiści i to też warto podkreślić - dodaje nasz rozmówca.

Rynek będzie uzupełniał braki

Dane pokazują, że w związku z wojną w Ukrainie odpływ pracowników najbardziej dotyka branż budowlanej i transportowej. "O ile bieżąca ocena nie jest specjalnie gorsza od ogólnej koniunktury, o tyle skala redukcji z miesiąca na miesiąc pokazuje, że te dwie branże w najbliższym czasie będą pod bardzo silną presją w kwestii możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań lub realizacji nowych zamówień" - poinformowała ostatnio Konfederacja Lewiatan.

Czytaj: To może być koniec niedoboru pracowników w Polsce. "Dziejowa szansa"

Jednak zdaniem ekspertów rynek będzie starał się uzupełnić braki. - Branże logistyczna i budowlana mają głęboki deficyt mężczyzn, ale w dłuższym okresie rynek będzie dążył do wypełniania niedoborów. Możemy oczekiwać, że w ciągu następnych kilku lat nie będziemy odczuwać deficytu pracowników na rynku pracy - mówił kilka dni temu w rozmowie z PulsHR.pl Krzysztof Inglot.