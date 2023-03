Ostatnie dni, by zapisać się do programu wspierającego rozwój kobiet w IT

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Women Go Tech" to organizacja stojąca za popularnym na Litwie programem mentorskim i szkoleniowym, uruchomionym w 2017 roku. Jest on rozwijany dzięki wsparciu globalnych firm technologicznych i lokalnych partnerów korporacyjnych, w tym pierwszego litewskiego jednorożca, Vinted.

W ciągu ostatnich sześciu lat w programach "Women Go Tech" wzięło udział około 11 000 kobiet. Ponad 600 uczestniczek rozpoczęło karierę w IT lub szeroko rozumianej branży technologicznej.

W 2023 roku "Women Go Tech" rozszerza swoje działania na Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej, a jego celem jest wprowadzenie aż 25 000 kobiet w świat technologii.

Szacuje się, że kobiety w polskim sektorze IT stanowią dziś zaledwie ok. 15 proc. zatrudnionych. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, w Bułgarii, która pod tym względem jest regionalnym liderem, udział ten wynosi aż 28 proc., na Litwie 23 proc. Polska plasuje się w dolnej czwórce krajów UE, z najniższym odsetkiem kobiet w branży IT (obok Czech, Węgier i Słowacji). Co gorsza, z danych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady wzrost zatrudnienia kobiet w tym sektorze, w porównaniu do mężczyzn, praktycznie nie nastąpił.