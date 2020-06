Orlen kontynuuje współpracę z Politechniką Warszawską

- Praktyczny wymiar podpisanego dzisiaj porozumienia z Politechniką Warszawską oznacza m.in. współpracę techniczną i naukowo-badawczą oraz przygotowanie przez uczelnię sposobów kształcenia kadr na potrzeby PKN Orlen. Wspólne działania obejmą realizację prac dyplomowych, organizację zajęć dydaktycznych czy praktyki dla studentów politechniki. Ponadto koncern zobowiązał się również do dostarczania uczelni próbek produktów ropopochodnych wytwarzanych w PKN Orlen na działalność dydaktyczną placówki – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

- Dzięki porozumieniom młodzi ludzie będą mogli zdobywać pierwsze doświadczenia właśnie w PKN Orlen, odbywając praktyki czy uczestnicząc w programach stażowych. Jednym z nich jest „Kierunek Orlen”, który adresowany jest do studentów kończących kierunki techniczne i ekonomiczne oraz absolwentów szkół średnich i technicznych. Stażyści mogą wybrać ścieżkę biznesową lub inżynieryjną oraz obszar, w którym chcą się rozwijać. Oferta programu zakłada rozwój ich kompetencji poprzez warsztaty i szkolenia, tak aby maksymalnie spełniały ich oczekiwania. Tym samym budujemy solidne zaplecze pod przyszłe kadry techniczne w Grupie Orlen - dodaje Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju.



W stażach realizowanych przez PKN Orlen co roku uczestniczy ok. 100 osób. Mogą one poznać specyfikę pracy w dużym koncernie i uczyć się od doświadczonych pracowników.