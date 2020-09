Ogrody nauki w katowickim kampusie Politechniki Śląskiej

We wtorek 29 września na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnych, zazielenionych dziedzińców, które będą służyć studentom, pracownikom uczelni i wszystkich zainteresowanym jako przestrzeń rekreacji, nauki i organizacji ważnych uroczystości. Przestrzeń ochrzczona mianem ogrodów nauki została przygotowana w ramach prac modernizacyjnych kampusu przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Katowicach.

Zielone strefy będą służyć studentom i kadrze naukowej (fot. PŚ)

Rewitalizacją objęto siedzibę Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej o łącznej powierzchni 5527,80 mkw.

Inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych rektora Politechniki Śląskiej oraz z dotacji miasta Katowice.

Wartość przedsięwzięcia to prawie 2 mln zł.

Przygotowanie terenów zielonych i miejsc rekreacji na wydziałowych dziedzińcach jest elementem planu przebudowy kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Zygmunta Krasińskiego. Celem zmian w obrębie tej części Katowic jest utworzenie bezpiecznej i przyjaznej strefy, z której skorzystają nie tylko studenci uczelni, ale także mieszkańcy miasta i goście spoza Katowic. Inicjatywa jest efektem współpracy Katowic oraz Politechniki Śląskiej.

- Przebudowa dziedzińców pozwoliła na stworzenie dla studentów i pracowników zielonych stref rekreacji oraz miejsc do pracy i wypoczynku. Dodatkowo rosnąca zieleń: drzewa, ozdobne krzewy i kwiaty pozwolą zredukować zanieczyszczenia i hałas, służąc codziennemu odpoczynkowi. Stworzona przestrzeń będzie wykorzystywana jako miejsce wydarzeń naukowo-kulturalnych, uroczystości, a także posłuży innym aktywnościom na świeżym powietrzu - mówi dziekan uczelni, prof. Piotr Folęga

Nowoczesna inwestycja stała się również pretekstem do spojrzenia w przeszłość, a także na drogę, którą Politechnika Śląska kroczy od lat. Podczas symbolicznego otwarcia stref rektor Politechniki Śląskiej przypomniał, że wszystkie kampusy uczelni zostały poddane metamorfozie, a obecna inwestycja stanowi jeden z przykładów najnowszych działań politechniki w tym zakresie.

- To oczywiście nie jest ostatnie słowo wypowiedziane w ramach tego projektu, bo dopiero rozpoczynamy modernizację wewnątrz budynku, a od kilku lat odnawiamy elewację zewnętrzną. Jest to piękny, zabytkowy obiekt z lat 30. z historią sięgającą również okresu wojennego. Pięknym symbolem państwowości polskiej na śląsku jest znajdujący się w auli orzeł z koroną, który przez lata po wybuchu drugiej wojny światowej pozostawał zamurowany. Jest tu wiele tajemnic, wiele tradycji. Będziemy starali się upowszechniać historię tego miejsca, a przede wszystkim chcemy - patrząc w przyszłość - stworzyć przestrzeń do nowoczesnego kształcenia i studiowania, przyjazną dla wszystkich, którzy się tutaj pojawią - zaznaczył prof. Arkadiusz Mężyk.

Wieloetapowa inwestycja

Pierwszym etapem przeprowadzanych działań był skierowany do studentów konkurs na projekty zagospodarowania pasażu na ul. Zygmunta Krasińskiego. Drugi z etapów objął rewitalizację wewnętrznych dziedzińców wydziałów: Inżynierii Materiałowej oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej, których przekształcenie jest oczywistą kontynuacją rozwiązań zaproponowanych w pierwszym etapie. W przeznaczonych dla studentów oraz pracowników zielonych strefach rekreacji zostaną umieszczone miejsca do pracy i wypoczynku. Przede wszystkim jednak w politechnicznym ogrodzie będzie kwitła nauka, dając możliwość spotkań w celu wymiany myśli akademickiej, inspiracji do działań i nawiązywania badawczej współpracy. Jedną z najważniejszych wartości zrewitalizowanej strefy stanie się funkcja dydaktyczna - studenci będą mogli uczyć się w zewnętrznych laboratoriach sterowania ruchem kolejowym. Czytaj też: Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim stacjonarnie będzie się uczyć ok. 3 tys. studentów - Staramy się, aby wizerunek uczelni był jak najcieplejszy, ale też dążymy do stworzenia jak najlepszej atmosfery dla studentów, pracowników i wszystkich osób, które będą to miejsce odwiedzały. Kiedyś znajdowały się tutaj różne obiekty gospodarcze. W tej chwili liczymy na to, że będzie to świetne zaplecze socjalne dla studentów, odgrodzone od ruchu ulicznego, od hałasu wielkiego miasta - podkreśla rektor uczelni. Przeprowadzone w dziedzińcach prace umożliwią łatwy dostęp do infrastruktury kampusu - ich zakres objął wymianę utwardzonych nawierzchni wraz z aranżacją miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Umieszczono także stojaki rowerowe, które pozwolą na wykorzystanie alternatywnych wobec transportu samochodowego rozwiązań, np. skorzystania z usług wypożyczalni rowerów miejskich, także elektrycznych. Współpraca z miastem Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego będzie zrealizowana w trzecim etapie działań. Jednym z planowanych rozwiązań jest utworzenie strefy zamkniętej dla pojazdów. W tym celu przeprowadzono analizy i badania poświęcone zmianie ruchu i objazdom na pobliskim obszarze. Ulica Krasińskiego, funkcjonująca analogicznie do dzielnicy akademickiej w Gliwicach, będzie sprzyjała zaznaczeniu obecności Politechniki Śląskiej w Katowicach. - Katowice są silne i bogate obecnością szkół wyższych. I choć większość uczelni śląskich ma swoją siedzibę w Katowicach, to Politechnika jest takim małym wyjątkiem, bo mieści się w Gliwicach. Bardzo się cieszę, że jest nam dane współpracować. Dzisiaj jest możliwość dalszego rozwoju tego miejsca w Katowicach, tworząc tutaj kolejne kierunki zamiejscowe. Tak też się stało w tym roku 0 mamy po raz pierwszy informatykę, gdzie studenci będą kształceni w dziedzinach IT. Bardzo mocno nam na tym zależało z racji ukształtowanej w nowoczesne technologie polityki miasta - podkreśla prezydent Katowic, Marcin. Inwestycja to efekt współpracy uczelni z miastem (fot. PŚ) Współpraca miastem jest wieloobszarowa - obejmuje działania w zakresie dydaktyki, badań, a także infrastruktury. Inwestycja dotycząca ul. Zygmunta Krasińskiego i przebudowy kampusu Politechniki Śląskiej korzystnie wpłynie na wzmocnienie prestiżu miasta, a także pozwoli utożsamiać przestrzeń ze strefą nauki i kultury. Przebudowa obszaru przyniesie także wartości dodane mieszkańcom Katowic oraz osobom przyjezdnym i podróżującym. Nowoczesna przestrzeń posłuży rozwojowi wielu instytucji i usług, a utworzenie zamkniętej dla ruchu samochodów strefy wpłynie na identyfikację miejsca jako terenu odpowiadającego potrzebom mieszkańców i sprzyjającego rozwiązaniom zrównoważonego transportu.

